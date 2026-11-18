Pokémon war 2026 der meistgesuchte Begriff in Ebays Sammlerkategorie, meldet das Unternehmen im Jahresbericht „Ebay Collected“.

Zum 30. Jubiläum der Marke habe eine Pikachu-Illustrator-Karte über die Ebay-Tochter Goldin rund 16,5 Mio. Dollar erzielt, so viel wie keine Sammelkarte zuvor. Im Spielzeugregal habe das Knautsch-Stressspielzeug NeeDoh die Labubu-Puppen abgelöst; bei den Sammelkartenspielen One Piece den Dauerbrenner Yu-Gi-Oh überholt. Auch der Sport habe geboomt: Nach der Fußball-WM seien die Anfragen nach Jude Bellingham im Juli um 350 Prozent gestiegen.

Quelle: ebayinc.com