Unternehmen und Agenturen können ihre Search-Marketing-Cases bis zum 5. Februar 2027 für den „Search Award“ einreichen, meldet der BVDW.

Zur zweiten Runde baue der Verband den mit IAB Switzerland ausgerichteten Wettbewerb um, denn generative KI verändere die Suche grundlegend. Neu sei die Oberkategorie „Future of Search“ mit Optimierung für KI-Suchmaschinen (GEO), „Social & Visual Search“ sowie „Connected Search & Social“. SEA wachse auf fünf Kategorien, darunter eine für E-Commerce-Kampagnen; SEO bekomme einen neuen Zuschnitt.

Quelle: bvdw.org