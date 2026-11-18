Polens größter Online-Marktplatz Allegro hat sein Bruttowarenvolumen im dritten Quartal um 14,7 Prozent gesteigert.

So kräftig ist es seit 2022 nicht mehr gewachsen, berichtet Ecommercenews.eu. Im Ausland laufe es noch flotter: Auf den Marktplätzen in Tschechien, der Slowakei und Ungarn habe sich das GMV mehr als verdoppelt. Die Gewinnschwelle wolle Allegro dort 2029 erreichen. Gleichzeitig expandiere der Konzern weiter und liefere seit Kurzem auch in die Ukraine, laut Unternehmen ein Zugang zu 12 Mio. zusätzlichen aktiven Käufern.