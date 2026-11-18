Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hat Müller wegen des Widerrufsbuttons vor dem Landgericht Ulm verklagt, berichtet Haendlerbund.de.

Es sei das erste Verfahren zur Widerrufsfunktion, die Online-Händler seit 19. Juni anbieten müssen. Die Verbraucherschützer werfen der Drogeriekette vor, den Link „Vertrag widerrufen“ in der Fußzeile nicht optisch hervorzuheben. § 356a BGB fordert eine hervorgehobene Platzierung, definiert sie aber nicht näher. Ulm könne als erstes Gericht klären, was das konkret heißt.

Quelle: ohn.haendlerbund.de