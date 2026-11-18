Deutsche Exporte in den europäischen Binnenmarkt dürften 2026 um 6,5 Prozent auf 1.031 Mrd. Euro steigen, berichtet Tagesspiegel.de.

Das ergebe eine Hochrechnung der bundeseigenen Förderagentur GTAI. Europa wachse damit schneller als der Export insgesamt, Grund sei das verlässliche handelspolitische Regelwerk. Der Export in die USA lege nur um 3,4 Prozent zu, der nach China breche um knapp 13 Prozent ein. Am stärksten wachse das Geschäft mit Tschechien, der Schweiz und Polen. Polen und Tschechien zusammen seien inzwischen bedeutender als die USA.

Quelle: tagesspiegel.de