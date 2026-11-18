Die EU-Kommission erwartet für Deutschland in diesem Jahr 1,3 Prozent Wachstum statt der im Mai prognostizierten 0,6 Prozent, berichtet Tagesschau.de.

Den Schub liefere vor allem ein kräftiger Exportzuwachs zu Jahresbeginn. Den privaten Konsum dagegen bremsten Unsicherheit und hohe Inflation. Die Teuerung steige auf 2,9 Prozent, im kommenden Jahr auf 3,2 Prozent. Für 2027 rechne Brüssel nur noch mit 1,0 Prozent Plus und für 2028 mit 0,7 Prozent, wenn Exporte und Staatshilfen nachließen.

Quelle: tagesschau.de