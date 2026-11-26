Best Buys Online-Umsatz in den USA ist im zweiten Quartal des Geschäftsjahrs 2027 um 5,1 Prozent auf drei Mrd. Dollar gestiegen, berichtet Digitalcommerce360.com. Damit komme ein Drittel des US-Geschäfts des Omnichannel-Elektronikhändlers aus dem Netz. Allein der vor einem Jahr gestartete Marktplatz setze bereits rund 300 Mio. Dollar um. Künftig nehme Best Buy auch Verkäufer ohne US-Niederlassung auf.

Best Buy steigert Online-Umsatz in den USA

Best Buy hat im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 sein digitales Geschäft in den USA weiter ausgebaut. Der Online-Umsatz stieg dort laut Digitalcommerce360.com um 5,1 Prozent auf drei Milliarden Dollar. Damit entfielen 33,1 Prozent des inländischen Umsatzes auf den Onlinehandel; im Vorjahresquartal lag der Anteil bei 32,8 Prozent. Insgesamt erzielte Best Buy im Quartal einen Umsatz von rund 9,78 Milliarden Dollar, ein Plus von 3,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Das US-Geschäft blieb der klare Schwerpunkt des Omnichannel-Elektronikhändlers. Es machte 92,7 Prozent des Konzernumsatzes aus und wuchs um 4,3 Prozent auf 9,07 Milliarden Dollar. International ging der Umsatz dagegen von 740 Millionen auf 709 Millionen Dollar zurück, was einem Minus von 4,2 Prozent entspricht. Die scheidende CEO Corie Barry verwies in ihrer letzten Telefonkonferenz auf Kunden, die weiter kaufen, aber stark auf Preise und Verkaufsaktionen achten. Bei höherpreisigen Produkten bleibe die Kaufbereitschaft vor allem dann vorhanden, wenn Bedarf bestehe oder technologische Innovationen überzeugten.

Marktplatz wird zum Wachstumstreiber

Ein Jahr nach dem Start des US-Marktplatzes meldet Best Buy bereits ein Bruttowarenvolumen von rund 300 Millionen Dollar im zweiten Quartal. Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen 1,3 Milliarden Dollar GMV. Chief Customer, Product and Fulfillment Officer Jason Bonfig, der am 31. Oktober die CEO-Rolle übernimmt, sieht den Marktplatz als Hebel für zusätzliche Sortimente und Kategorien. Kundenzufriedenheit und Retourenquoten lägen nach Unternehmensangaben auf dem Niveau des eigenen Handelsgeschäfts.