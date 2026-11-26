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Indische Händler haben über Amazons Exportprogramm ‚Global Selling‘ seit 2015 Waren für 27 Mrd. Dollar ins Ausland verkauft, berichtet Adgully.com, berichtet Adgully.com. Bis 2030 peile der Konzern 80 Mrd. Dollar an. Die Zahl der Exporteure sei binnen eines Jahres um ein Fünftel auf über 240.000 gestiegen. Zu den Zielmärkten gehöre auch Deutschland. Wachstumstreiber sei die Textilbranche mit jährlich 30 Prozent Plus bei Heimtextilien. Um Indiens Ziel von 100 Mrd. Dollar Textilexporten bis 2030 zu stützen, werbe Amazon nun gezielt Teppichknüpfer an.

Amazon hat mit seinem Exportprogramm Global Selling seit dem Start im Jahr 2015 kumulierte Ausfuhren von 27 Mrd. Dollar aus Indien erreicht. Das berichtet Adgully.com. Bis 2030 peilt der Konzern ein Exportvolumen von 80 Mrd. Dollar an. Die Entwicklung zeigt, wie stark grenzüberschreitender E-Commerce für indische Hersteller, Marken und kleine Unternehmen an Bedeutung gewinnt. Nach Angaben von Amazon ist die Zahl der teilnehmenden Exporteure binnen eines Jahres um 20 Prozent auf mehr als 240.000 indische Unternehmer und kleine Betriebe gestiegen. Über das Programm wurden bereits mehr als eine Milliarde Made-in-India-Produkte auf internationalen Marktplätzen verkauft. Zu den Zielmärkten zählen unter anderem die USA, Großbritannien, Deutschland, Kanada, die Vereinigten Arabischen Emirate, Frankreich, Italien und Spanien. Exportnetz reicht bis in regionale Produktionszentren Amazon Global Selling ist inzwischen in 28 Bundesstaaten, sieben Union Territories sowie mehr als 200 Städten und Gemeinden vertreten. Die größten Exportzentren liegen in Delhi mit mehr als 36.000 Verkäufern, Rajasthan mit 32.500, Uttar Pradesh mit 29.000, Gujarat mit 28.000 und Maharashtra mit 23.500. Weitere relevante Standorte sind Punjab, Westbengalen, Telangana und Andhra Pradesh.

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Auch Produktionscluster außerhalb der Metropolen tragen spürbar zum Exportgeschäft bei. Zwischen Januar 2025 und dem dritten Quartal 2026 wurden unter anderem Erode mit mehr als 121,5 Mio. Dollar, Moradabad mit über 83 Mio. Dollar und Anand mit 69 Mio. Dollar genannt. Hinzu kommen Haridwar, Panipat, Kangra, Kanpur, Agra, Kutch, Alappuzha und Kanchipuram. Damit rücken auch kleinere Fertigungsregionen stärker in internationale Auslandsmärkte. Textilien werden zum Wachstumstreiber Besonders dynamisch entwickelt sich der Textilbereich. Heimtextilien verzeichnen laut den Angaben eine jährliche Wachstumsrate von 30 Prozent, Bekleidung kommt auf 23 Prozent. Amazon sieht darin einen wichtigen Hebel, um Indiens staatliches Ziel von 100 Mrd. Dollar Textilexporten bis 2030 zu unterstützen. Dafür wirbt der Konzern gezielt Teppichknüpfer im Zentrum Bhadohi in Uttar Pradesh an. Flankiert wird die Initiative durch Kooperationen mit dem Apparel Export Promotion Council, dem Carpet Export Promotion Council und The Cotton Textiles Export Promotion Council. Zudem steht Amazon mit dem indischen Textilministerium im Austausch. Neben Textilien entwickelten sich über die vergangenen zehn Jahre weitere Kategorien stark: Gesundheit und Körperpflege mit 45 Prozent CAGR, Lebensmittel mit 44 Prozent, Beauty mit 42 Prozent, Spielwaren mit 35 Prozent, Haushaltswaren mit 30 Prozent und Möbel mit 27 Prozent. Nach Einschätzung von Srinidhi Kalvapudi, Head of Amazon Global Selling India, ermöglicht der digitale Vertrieb indischen Anbietern den Aufbau globaler Verbrauchermarken. Ein Beispiel liefert California Design Den: Gründer und CEO Deepak Mehrotra erklärte, die Plattform habe dem Unternehmen den Schritt von der klassischen Fertigung hin zur direkten Markenpräsenz in den USA erleichtert. Heute erreiche die Marke über 4 Prozent der US-Haushalte. Für Amazon wird Indien damit zu einem zentralen Exportstandort auf internationalen Online-Marktplätze. Der nächste Prüfpunkt ist das Jahr 2030: Dann will Amazon Global Selling aus Indien 80 Mrd. Dollar kumulierte Exporte erreicht haben, während die indische Regierung im Textilsektor 100 Mrd. Dollar anstrebt.

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