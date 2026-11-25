Schwedische Verbraucher wenden sich laut einer Erhebung des Handelsverbands Svensk Handel spürbar von Temu und Shein ab. Der Anteil der Käufer, die bei den beiden Niedrigpreis-Plattformen bestellen, hat sich binnen Jahresfrist mehr als halbiert, zitiert Metromode.se die aktuelle E-Commerce-Indikator-Auswertung. Exakte Prozentwerte für die beiden Anbieter nennt die Erhebung nicht, der Trend hält jedoch bereits über den Herbst hinweg an.

Mehr Onlinekäufer, kleinere Warenkörbe

Parallel wächst die Reichweite des digitalen Handels in Schweden. Im Oktober kauften 73 Prozent der 18- bis 89-Jährigen online ein, nach 69 Prozent im Vorjahresmonat. Für den E-Commerce ist das dennoch kein automatischer Umsatztreiber: Der durchschnittliche Einkaufswert sank von 2.285 auf 2.091 schwedische Kronen, umgerechnet von 203 auf 186 Euro. Dadurch ging der Oktoberumsatz trotz größerer Käuferbasis um drei Prozent auf 12,7 Milliarden Kronen beziehungsweise 1,13 Milliarden Euro zurück.

Auch der Einkauf auf ausländischen Websites verliert leicht an Bedeutung. Im Oktober gaben 18 Prozent der Befragten an, Waren bei ausländischen Online-Shops bestellt zu haben, nach 19 Prozent im Vorjahr. Im dritten Quartal fiel der Abstand deutlicher aus: 18 Prozent gegenüber 22 Prozent im Vergleichszeitraum. Als möglicher Faktor gilt die neue Gebühr auf Pakete aus Ländern außerhalb der EU. Per Ljungberg, Head of Innovation bei Svensk Handel, sieht darin einen Einfluss auf Bestellungen bei Temu und Shein. Zugleich verweist er auf weiterhin ungleiche Wettbewerbsbedingungen, etwa bei Produktsicherheit und regulatorischen Anforderungen.