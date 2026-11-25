Der Anteil der Schweden, die bei Temu oder Shein bestellen, hat sich binnen Jahresfrist mehr als halbiert, zitiert Metromode.se eine Erhebung des Handelsverbands Svensk Handel. Zugleich sei der Anteil der Online-Käufer im Oktober auf 73 Prozent gestiegen, nach 69 Prozent im Vorjahr. Allerdings schrumpfe der durchschnittliche Einkauf von 203 auf 186 Euro. Unterm Strich sei der Oktoberumsatz um drei Prozent auf 1,13 Mrd. Euro gesunken.
Schwedische Verbraucher wenden sich laut einer Erhebung des Handelsverbands Svensk Handel spürbar von Temu und Shein ab. Der Anteil der Käufer, die bei den beiden Niedrigpreis-Plattformen bestellen, hat sich binnen Jahresfrist mehr als halbiert, zitiert Metromode.se die aktuelle E-Commerce-Indikator-Auswertung. Exakte Prozentwerte für die beiden Anbieter nennt die Erhebung nicht, der Trend hält jedoch bereits über den Herbst hinweg an.
Mehr Onlinekäufer, kleinere Warenkörbe
Parallel wächst die Reichweite des digitalen Handels in Schweden. Im Oktober kauften 73 Prozent der 18- bis 89-Jährigen online ein, nach 69 Prozent im Vorjahresmonat. Für den E-Commerce ist das dennoch kein automatischer Umsatztreiber: Der durchschnittliche Einkaufswert sank von 2.285 auf 2.091 schwedische Kronen, umgerechnet von 203 auf 186 Euro. Dadurch ging der Oktoberumsatz trotz größerer Käuferbasis um drei Prozent auf 12,7 Milliarden Kronen beziehungsweise 1,13 Milliarden Euro zurück.
Auch der Einkauf auf ausländischen Websites verliert leicht an Bedeutung. Im Oktober gaben 18 Prozent der Befragten an, Waren bei ausländischen Online-Shops bestellt zu haben, nach 19 Prozent im Vorjahr. Im dritten Quartal fiel der Abstand deutlicher aus: 18 Prozent gegenüber 22 Prozent im Vergleichszeitraum. Als möglicher Faktor gilt die neue Gebühr auf Pakete aus Ländern außerhalb der EU. Per Ljungberg, Head of Innovation bei Svensk Handel, sieht darin einen Einfluss auf Bestellungen bei Temu und Shein. Zugleich verweist er auf weiterhin ungleiche Wettbewerbsbedingungen, etwa bei Produktsicherheit und regulatorischen Anforderungen.
Kategorien entwickeln sich unterschiedlich
Besonders gefragt waren im Oktober Apothekenwaren: 36 Prozent der Onlinekäufer bestellten entsprechende Produkte, nach 31 Prozent im Vorjahr. Kleidung und Schuhe lagen bei 30 Prozent, nach 28 Prozent. Beauty- und Gesundheitsprodukte erreichten 17 Prozent, nach zuvor 15 Prozent. Nach Umsatz bleibt Mode die größte Kategorie: Von Januar bis Oktober kauften Schwedinnen und Schweden Kleidung und Schuhe online für 24,4 Milliarden Kronen, ein Plus von fünf Prozent.
Das stärkste Wachstum verzeichneten Sport- und Freizeitprodukte mit 13 Prozent. Rückläufig entwickelten sich dagegen Wohnaccessoires und Bücher mit jeweils minus acht Prozent. Unterhaltungselektronik liegt im bisherigen Jahresverlauf fünf Prozent unter Vorjahr, Zubehör für Auto, Boot und Motorrad sogar 29 Prozent. Der Möbelhandel bewegt sich insgesamt auf Vorjahresniveau, allerdings stiegen die durchschnittlichen monatlichen Ausgaben der Möbelkäufer im dritten Quartal von 3.135 auf 3.785 Kronen.
Für den schwedischen Onlinehandel bleibt die Lage damit ambivalent: Die Käuferbasis wächst, die Bestellwerte sinken, und internationale Niedrigpreisplattformen verlieren an Zugkraft. Svensk Handel verweist darauf, dass die Branche auf einen stärkeren Herbst gehofft hatte. Die kommenden Aktions- und Geschenkwochen rücken daher stärker in den Fokus; besonders Black Week und Weihnachtsgeschäft werden zeigen, ob der Jahresverlauf über dem Vorjahresniveau bleibt.