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Unbefugte haben sich Zugriff auf Kundendaten aus dem Online-Shop von Deichmann verschafft, berichtet Caschys Blog. Möglicherweise seien Namen, Liefer- und Rechnungsadressen, Rechnungen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und die gewählte Zahlungsart betroffen. Passwörter, Kreditkartennummern und Paypal-Zugänge seien sicher. Deichmann habe die Lücke geschlossen, Strafanzeige gestellt und externe Sicherheitsexperten hinzugezogen. Betroffene informiere der Händler per E-Mail.

IT-Sicherheitsvorfall im Deichmann-Onlineshop Bei Deichmann ist es zu einem IT-Sicherheitsvorfall im Onlineshop gekommen. Nach Angaben des Unternehmens konnten sich Unbefugte Zugriff auf ausgewählte Kundendaten aus Online-Einkäufen verschaffen. Darüber berichtet Caschys Blog. Der unbefugte Zugriff wurde laut Deichmann inzwischen unterbunden, die ausgenutzte Schwachstelle geschlossen. Der Umfang des Vorfalls sei begrenzt; Hinweise auf einen Missbrauch der Daten liegen dem Händler derzeit nicht vor. Betroffen sein können nach Unternehmensangaben Vor- und Nachnamen, Rechnungs- und Lieferadressen, Rechnungen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern sowie die gewählte Zahlungsart, etwa Kreditkarte oder PayPal. Damit umfasst der Vorfall Daten, die für Betrugsversuche relevant sein können. Für besonders sensible Informationen gibt Deichmann jedoch Entwarnung: Passwörter und Zugangsdaten zum Kundenkonto seien nicht betroffen. Auch eigentliche Zahlungsdaten wie Kreditkartennummern oder PayPal-Zugangsdaten sollen nicht abgeflossen sein. Behörden eingeschaltet, Betroffene werden informiert Deichmann hat nach eigenen Angaben die zuständigen Behörden eingeschaltet, Strafanzeige gestellt und externe Sicherheitsexperten hinzugezogen. Ziel ist es, den Vorfall vollständig aufzuklären. Parallel dazu sollen weitere technische und organisatorische Schutzmaßnahmen umgesetzt werden. Kundinnen und Kunden, deren Daten möglicherweise betroffen sind, will das Unternehmen direkt per E-Mail informieren.

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Der Fall zeigt, wie sensibel Kundendaten im Onlinehandel sind und welche Bedeutung Datenschutz für digitale Geschäftsmodelle hat. Auch wenn keine Passwörter und keine eigentlichen Zahlungsdaten betroffen sein sollen, können Rechnungen, Kontaktdaten und Angaben zur Zahlungsart für gezielte Täuschungsversuche genutzt werden. Betrüger könnten sich per E-Mail, Brief oder Telefon als Deichmann ausgeben und echte Bestelldetails nennen, um seriös zu wirken. Besonders bei Nachrichten mit Links, Zahlungsaufforderungen oder Datenabfragen ist daher erhöhte Aufmerksamkeit geboten. Vorsicht vor Phishing und falschen Zahlungsaufforderungen Deichmann weist darauf hin, dass das Unternehmen niemals per E-Mail, Telefon oder SMS nach Passwörtern oder Zahlungsdaten fragt. Unerwartete Nachrichten sollten sorgfältig geprüft werden; unbekannte Links und Anhänge bleiben ein Risiko. Auch Zahlungsaufforderungen verdienen besondere Kontrolle, zumal sich die Bankverbindung von Deichmann nach den vorliegenden Informationen nicht geändert hat. Originalrechnungen finden Kundinnen und Kunden weiterhin wie gewohnt im Kundenkonto. Für Betroffene ist vor allem relevant, das eigene Postfach in nächster Zeit aufmerksam zu beobachten und verdächtige Kontaktaufnahmen kritisch einzuordnen. Der Vorfall gilt laut Deichmann als begrenzt, die Schwachstelle ist geschlossen und externe Fachleute sind eingebunden. Offen bleibt, wie viele Kundinnen und Kunden tatsächlich betroffen sind und ob im weiteren Verlauf Missbrauchsfälle bekannt werden.

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