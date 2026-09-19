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eBay will das neue Artikelmerkmal erst ab 24. September freischalten. Für Sortimente mit längeren Herstellergarantien wird Produktdatenpflege jetzt zum Engpass.

eBay-Händler bekommen für die Umsetzung des EU-Garantielabels nur ein sehr kurzes operatives Fenster. Nach einem Bericht von Wortfilter hat eine eBay-Sprecherin bestätigt, dass die passende Produktlösung ab dem 24. September 2026 verfügbar sein soll. Die neue Pflicht greift am 27. September 2026. Damit bleibt zwischen Freischaltung und Stichtag nur ein Zeitraum von drei Kalendertagen. Die Rechtsänderung selbst ist nicht neu. Neu ist für viele Händler die konkrete Datenpflege auf eBay: Wer gewerblich Verbrauchsgüter an Kunden in der EU verkauft und Produkte mit längeren Herstellergarantien anbietet, muss die dafür nötigen strukturierten Angaben rechtzeitig in seine Angebotsdaten bringen. Der Engpass liegt in den Artikelmerkmalen Der allgemeine Hinweis auf die gesetzliche Gewährleistung soll bei eBay laut Wortfilter automatisch erscheinen. Komplexer ist das zusätzliche GARAN-Label für Haltbarkeitsgarantien. Es wird nicht aus frei formulierten Beschreibungstexten, Marketingversprechen oder Garantiepassagen erzeugt, sondern aus strukturierten Artikelmerkmalen.

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Im Developer-Blog beschreibt eBay die technische Umsetzung für Integrationen. Ab dem 27. September 2026 soll das GARAN-Label auf passenden Angeboten angezeigt werden, wenn drei Angaben vorhanden sind: „Durability Guarantee“, also die Garantiedauer in Jahren, außerdem Marke und Modell. Fehlt eines dieser Felder, zeigt eBay das Label nicht an. Das neue Artikelmerkmal „Durability Guarantee“ soll in betroffenen Kategorien rund um den 24. September 2026 über die Taxonomy API sichtbar werden. Trading API und Inventory API sollen den Wert ebenfalls ab etwa diesem Datum für neue und bestehende Angebote akzeptieren. Eine Schemaänderung kündigt eBay dabei nicht an; Entwickler sollen die Angabe wie andere Artikelmerkmale über ItemSpecifics beziehungsweise product.aspects übergeben. Multichannel-Teams müssen vorarbeiten Für Händler, die eBay-Angebote aus Warenwirtschaft, PIM oder Listing-Tool steuern, ist das mehr als ein neues Feld in einer Maske. Sie müssen prüfen, in welchen eBay-Leaf-Kategorien das Merkmal tatsächlich verfügbar ist, ob die eigene Schnittstelle lokalisierte Aspektnamen korrekt verarbeitet und ob bestehende Listings nach dem 24. September 2026 massenhaft aktualisiert werden können. Wortfilter hält offen, ob eine Pflege per Datei-Upload für große Sortimente möglich sein wird. Die API-Dokumentation deckt immerhin den Integrationsweg über Taxonomy, Trading und Inventory API ab. Für große Sortimente bleibt damit entscheidend, ob die angekündigte Freischaltung rechtzeitig in den relevanten Kategorien sichtbar wird und ob die eigenen Systeme die Aktualisierung in der kurzen Frist bewältigen. Nicht jede Garantie gehört ins GARAN-Label Der europäische Rahmen ist enger, als es ein einfaches Datenfeld „Garantie vorhanden“ nahelegen würde. Die Informationsseite Your Europe erklärt: Der harmonisierte Hinweis zur gesetzlichen Gewährleistung wird ab dem 27. September 2026 verpflichtend. Das GARAN-Label ist ebenfalls ab diesem Datum verpflichtend, wenn eine zusätzliche Haltbarkeitsgarantie angeboten wird. Diese muss kostenlos sein, das ganze Produkt betreffen und länger als zwei Jahre laufen. Damit können Zubehörgarantien, kostenpflichtige Garantieverlängerungen oder beschränkte Teilegarantien anders zu behandeln sein als eine Herstellergarantie für das gesamte Produkt. eBay weist Entwickler darauf hin, den Durability-Guarantee-Wert nur zu übermitteln, wenn der Hersteller tatsächlich eine entsprechende kostenlose Haltbarkeitsgarantie für das ganze Produkt von mehr als zwei Jahren gibt. Das ist keine Rechtsberatung, aber eine klare Prozessregel: Erst die Garantiebedingungen prüfen, dann das Merkmal setzen.

Die Arbeit beginnt vor der Freischaltung Händler können auf die eBay-Freischaltung warten, sollten aber nicht mit der Vorarbeit warten. Sinnvoll ist jetzt die Segmentierung des Sortiments: Welche Marken werben mit drei, fünf oder zehn Jahren Haltbarkeit? Welche Modelle sind eindeutig identifizierbar? Wo fehlen Modellkennungen in der eigenen Produktdatenbasis? Und wo liegen Garantiebedingungen nur als Marketingtext vor, aber nicht als belastbare, produktbezogene Information? Besonders betroffen sind Kategorien mit vielen langlebigen Markenartikeln, etwa Elektronik, Werkzeug, Haushaltsgeräte oder Ausstattung. Dort kann die Zahl der Varianten schnell größer sein als das verfügbare Zeitfenster. Wenn eBay das Label ausschließlich aus den drei strukturierten Artikelmerkmalen erzeugt, entscheidet Datenqualität darüber, ob Käufer die gesetzlich vorgesehene Information sehen. Für Händler, die mehrere Marktplätze bedienen, setzt sich damit ein Muster fort, das etailment bereits bei Etsy und im Überblick zu EU-Deklarationspflichten beschrieben hat: Die Pflicht kommt aus Brüssel, die operative Friktion entsteht aber in Plattformmasken, APIs und Datenmodellen. Bei eBay ist der nächste prüfbare Punkt der 24. September 2026. Dann zeigt sich, ob die angekündigten Artikelmerkmale in den relevanten Kategorien tatsächlich verfügbar sind und ob Massenpflege für große Sortimente praktikabel wird.

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Redaktion Peter Kaczmarek Redakteur Peter Kaczmarek ist Mitgründer und Geschäftsführer der bitfuel GmbH. Sein Fokus liegt auf digitaler Markenentwicklung, Experience Design und KI-Automationen. Alle Beiträge