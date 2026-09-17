Zehn Tage vor dem Start des EU-Gewährleistungslabels am 27. September hat Etsy keine technische Lösung, berichtet Haendlerbund.de. Der Support rate Händlern, das Label in Angebotsbeschreibung, Shop-Ankündigung oder Bestätigungsnachricht unterzubringen. Laut Händlerbund tauge nichts davon: Die Beschreibung erlaube keine Bilder, die Ankündigung liege abseits des Kaufprozesses, die Bestätigung komme zu spät. Händlern bleibe die Wahl zwischen Abmahnrisiko und Verkaufspause.

Etsy fehlt kurz vor der Frist eine belastbare Umsetzung

Zehn Tage vor dem Start des EU-Gewährleistungslabels am 27. September 2026 hat Etsy offenbar noch keine technische Lösung für seine Händler:innen bereitgestellt. Das berichtet Haendlerbund.de auf Basis einer E-Mail des Etsy-Supports an eine Händlerin. Ab dem Stichtag müssen Händler:innen das Gewährleistungslabel in ihrem Shop verwenden; betroffen sind damit auch Anbieter:innen auf Online-Marktplätzen. Etsy teilt demnach mit, an einer einheitlichen technischen Lösung zu arbeiten. Zugleich nennt der Support mehrere Übergangsmöglichkeiten, mit denen Shops ihre Angebote vorläufig anpassen könnten.

Gerade diese Zwischenvorschläge werfen jedoch rechtliche und praktische Fragen auf. Der Support empfiehlt laut Händlerbund, das Label in Angebotsbeschreibungen, in der Shop-Ankündigung beziehungsweise im FAQ-Bereich oder in Bestätigungsnachrichten an Käufer:innen zu platzieren. Aus Sicht des Händlerbunds löst keiner dieser Wege das Kernproblem. Das Label müsse als Bilddatei oder PDF unverändert übernommen werden und für Käufer:innen rechtzeitig wahrnehmbar sein. Eine bloße Textlösung scheidet damit aus, während Etsy-Angebotsbeschreibungen nach der Darstellung des Händlerbunds keine geeignete Bildeinbindung ermöglichen.

Warum die Übergangslösungen problematisch sind

Die Angebotsbeschreibung gilt als naheliegender Ort, ist nach der Bewertung aber technisch unzureichend. Selbst falls eine Bildeinbindung möglich würde, bliebe offen, ob das kleinteilige Label groß genug und lesbar dargestellt werden kann. Die Shop-Ankündigung oder der FAQ-Bereich liegen wiederum nicht zwingend im Kaufprozess. Käufer:innen müssen dort nicht vorbeikommen, bevor sie eine Bestellung abschließen. Damit wäre fraglich, ob die Information an der erforderlichen Stelle bereitsteht.