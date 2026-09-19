Das September-Update verändert zwei Stellhebel für Seller: weniger blockierte Auktionsware, mehr Preisvorschläge an warme Leads. Die Schwellen bleiben teils offen.

Neu ist nicht die Vier-Tage-Regel, sondern die stärkere Anwendung im Auktionsprozess: eBay will Gebote von Käufern mit unbezahlten Artikeln begrenzen. Für Händler mit Einzelstücken, Retourenware, Sammlerartikeln oder saisonaler Ware kann das ein wichtiger Prozessschutz sein. Im Idealfall bleibt Ware seltener mehrere Tage für Bieter blockiert, die anschließend nicht zahlen. Gerade bei Geschenkware, Elektronik, Ersatzteilen oder Trendartikeln mit kurzer Nachfragewelle kann das relevant werden.

Die Änderung bei Auktionen setzt an einem bekannten Problem an: Ein Höchstgebot bindet Ware, der Verkauf ist aber erst mit Zahlung abgeschlossen. Nach dem eBay-Grundsatz zu nicht bezahlten Artikeln müssen Käufer innerhalb von vier Kalendertagen zahlen. Erst danach kann der Verkäufer abbrechen; im Käuferkonto kann ein Nichtzahlungsvermerk entstehen. Bei einer übermäßigen Anzahl unbezahlter Artikel oder Abbrüchen wegen Nichtzahlung kann eBay Kauflimits oder Einschränkungen verhängen, auch für verknüpfte Konten.

eBay greift im September 2026 an zwei Punkten ein, die für Händler unmittelbar auf Bestand, Marge und Arbeitsaufwand wirken: Der Marktplatz will Gebote von Käuferinnen und Käufern mit unbezahlten Artikeln einschränken und erweitert zugleich die Möglichkeiten, Preisvorschläge an bereits interessierte Nutzer zu senden. Grundlage sind die deutschen Seller News für September 2026 . t3n hat das Update am 19. September 2026 aufgegriffen; operativ entscheidend ist nun, welche Verkaufsformate Händler vor der Hochsaison enger steuern.

Offen bleibt allerdings die entscheidende Schwelle: eBay nennt öffentlich nicht, ab welcher Zahl unbezahlter Käufe ein Konto bei Auktionen tatsächlich gebremst wird. Händler können daraus keine eigene harte Risikoprüfung ableiten. Sie können aber prüfen, ob knappe oder zeitkritische Artikel weiterhin als Auktion laufen sollten oder ob Festpreis, Mindestpreis und Sofort-Kaufen in einzelnen Sortimenten besser passen. Für Online-Marktplätze ist das ein typischer Balanceakt zwischen Reichweite, Verbindlichkeit und Prozesskosten.

Preisvorschläge werden stärker zum Verkaufshebel

Die zweite Neuerung zielt nicht auf säumige Käufer, sondern auf Interessenten, die schon Signale hinterlassen haben. Verkäufer können Preisvorschläge an Personen senden, die ein Angebot beobachten oder den Artikel in den Warenkorb gelegt haben. Laut eBay-Hilfe zu Preisvorschlägen muss ein Artikel im Warenkorb eines Käufers mindestens zwei Tage liegen, bevor ein Vorschlag verschickt werden kann. Der angebotene Preis muss mindestens fünf Prozent unter dem Sofort-Kaufen-Preis liegen; eBay sendet Vorschläge an bis zu 30 zuletzt interessierte Käufer.

Damit wird der Preisvorschlag zu mehr als einem Rabattinstrument. Händler sprechen keine anonymen Besucher an, sondern Nutzer mit sichtbarem Kaufinteresse. Einzelne Preisvorschläge laufen nach eBay-Angaben 96 Stunden, gebündelte Vorschläge 48 Stunden. Der Artikel bleibt in dieser Zeit grundsätzlich weiter kaufbar, bis ein Käufer akzeptiert und bezahlt. Das vermeidet eine neue Blockade durch bloßes Interesse, verlangt aber saubere Preis- und Lagerdisziplin.

Für Shop-Abonnenten kommt mehr Automatisierung hinzu. Sie können regelbasierte automatische Preisvorschläge einrichten, etwa nach Warenbestand, Kategorie oder Preisspanne. Die maximale Laufzeit solcher Regeln beträgt 150 Tage. Aus einer manuellen Nachfassaktion wird damit eine Kampagnenlogik: langsame Dreher abverkaufen, Warenkorb-Interessenten reaktivieren oder in preissensiblen Kategorien gezielt nachlassen.

Die Marge bleibt beim Händler

Zusammen passen beide Änderungen in eine klare Richtung: eBay will Kaufabschlüsse verbindlicher machen und vorhandenes Kaufinteresse schneller monetarisieren. Das kann Händlern helfen, ist aber nicht automatisch margenfreundlich. Wer automatische Preisvorschläge aktiviert, sollte vorab Mindestpreise, Versandkosten, Anzeigengebühren und Retourenrisiken je Kategorie prüfen. Besonders wichtig ist der Hinweis in der eBay-Hilfe, dass bei akzeptierten Preisvorschlägen unter bestimmten Bedingungen Anzeigengebühren anfallen können, wenn das Angebot beworben wurde.

Der im t3n-Beitrag ebenfalls genannte internationale Versand bleibt eine zweite Baustelle. eBay schaltet berechtigte deutsche Seller von September bis Dezember 2026 schrittweise für den internationalen Versand frei; etailment hatte den Versandschutz nach dem Scan in Duisburg bereits eingeordnet. Für die aktuelle Arbeit im Seller-Cockpit liegt der nähere Hebel aber bei Auktionen, Festpreisangeboten und Rabattregeln.

Der nächste prüfbare Schritt liegt im eigenen Konto: Seller sollten im Verkäufer-Cockpit Pro kontrollieren, welche Angebote für Preisvorschläge infrage kommen, ob automatische Regeln aktiv sind und ob Auktionsware historisch auffällig oft durch Nichtzahler blockiert wurde. eBay liefert mehr Automatik. Die Marge bleibt Aufgabe des Händlers.