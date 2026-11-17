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Mehr Rückbuchungen, mehr Missbrauch von Erstattungen, weniger Kontoübernahmen: Eine Befragung des Fraud-Präventionsanbieters Ravelin zeichnet für Deutschland ein gemischtes Bild. Wie belastbar die Länderzahlen sind, bleibt offen.

Der Anteil der befragten Unternehmen in Deutschland, die einen Anstieg betrügerischer Chargebacks melden, ist binnen eines Jahres von 47 auf 56 Prozent gestiegen. Das geht aus dem Länderreport „Fraud Trends 2026: Schwerpunkt Deutschland“ des Londoner Fraud-Präventionsanbieters Ravelin hervor. Beim Rückerstattungsmissbrauch stieg der Anteil von 57 auf 60 Prozent, bei Kontoübernahmen und Promo-Missbrauch sank er. Befragt wurden Fraud- und Payment-Verantwortliche großer Unternehmen. Wie viele davon aus Deutschland stammen, weist Ravelin nicht aus. Was die Befragten melden 71 Prozent der deutschen Befragten geben an, dass Betrug in ihrem Unternehmen in den zwölf Monaten vor der Befragung zugenommen hat: 61 Prozent „etwas“, 10 Prozent „deutlich“. Im Vorjahresreport waren es 74 Prozent. Laut dem Länderreport von Ravelin liegt Deutschland bei diesem selbst gemeldeten Anstieg unter den zehn Ländern der Befragung auf Platz drei, hinter den USA und Australien. Anteil der befragten Unternehmen in Deutschland, die in den zwölf Monaten vor der jeweiligen Befragung einen Anstieg der Betrugsart melden. ATO = Kontoübernahme, Refund Abuse = Erstattungsmissbrauch. Grafik: Ravelin, „Fraud Trends 2026: Schwerpunkt Deutschland“, S. 4; Fallzahl Deutschland nicht ausgewiesen. Nach Betrugsarten zeigt sich ein gemischtes Bild: Mehr Befragte melden einen Anstieg bei Chargebacks und Erstattungsmissbrauch, weniger bei Kontoübernahmen und Promo-Missbrauch. Als teuerste Betrugsart nennen sie weiterhin Payment Fraud, also etwa die Nutzung gestohlener Kartendaten, gefolgt von Chargeback-Betrug, Promo- und Erstattungsmissbrauch.

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Die Verluste geben die Befragten in Spannen an. 48 Prozent schätzen sie auf mehr als 10 Millionen US-Dollar im Jahr, rund 8,7 Millionen Euro. Weil nur Unternehmen ab 50 Millionen US-Dollar Umsatz oder 450 Beschäftigten teilnahmen, lässt sich das nicht auf den Onlinehandel insgesamt übertragen. Als häufigste Folge von Betrug nennen 43 Prozent Umsatzverluste, 39 Prozent geringere Kundenzufriedenheit und Abwanderung. Die Erwartungen sind pessimistischer als im internationalen Vergleich: 64 Prozent der deutschen Befragten rechnen mit mehr Betrug, im Durchschnitt aller zehn Länder sind es laut Report 52 Prozent. Der Anteil der „sehr besorgten“ Befragten sank dagegen von 38 auf 31 Prozent. Die eigene Kundschaft als Risiko Ein Teil der Befragten sieht die größte Gefahr nicht bei organisierten Betrügern, sondern bei den eigenen Kundinnen und Kunden. Laut Report nennen 33 Prozent Verbraucher, die Regeln ausnutzen oder Betrug begehen, als größte Bedrohung. 41 Prozent sehen professionelle Betrüger vorn, 26 Prozent halten beide für gleich gefährlich. Wie sich dieser sogenannte First-Party-Fraud entwickelt, lässt sich aus dem Report nicht eindeutig ablesen. 37 Prozent der Befragten geben an, er habe zugenommen – 44 Prozent melden laut der entsprechenden Grafik einen Rückgang. Deutlicher sind die Angaben zum Umgang mit Rückerstattungen: 69 Prozent fühlen sich unter Druck, Geld zu erstatten, auch wenn es Hinweise gibt, dass Kundinnen und Kunden den Zustand eines Artikels falsch darstellen.

59 Prozent fällt es nach eigenen Angaben schwer, berechtigte von missbräuchlichen Ansprüchen zu unterscheiden.

60 Prozent haben Schwierigkeiten, das Ausmaß des Missbrauchs zu beziffern.

73 Prozent geben an, Kundenbindung und Markenruf höher zu gewichten als die Verhinderung missbräuchlicher Erstattungen. Die Mehrheit der deutschen Befragten erhält laut Ravelin Erstattungsforderungen in Höhe von zwei bis fünf Prozent ihres Umsatzes. Davon halten die meisten wiederum zwei bis fünf Prozent für unberechtigt. Ravelin-CEO Martin Sweeney sagt dazu: „Die Grenze zwischen professionellen Kriminellen und missbräuchlich handelnden Kunden verschwimmt.“

KI auf beiden Seiten 63 Prozent der deutschen Befragten bejahen die Frage, ob Betrüger KI nutzen, um sie ins Visier zu nehmen. 27 Prozent verneinen, 10 Prozent sind unsicher. Es handelt sich um eine Einschätzung, nicht um gemessene Vorfälle. Als Beispiele für KI-gestützten Betrug nennt Ravelin automatisiertes Testen gestohlener Kartendaten, gefälschte Erstattungsanträge und das gezielte Austesten von Schutzsystemen. Auf Abwehrseite setzen nach eigenen Angaben 68 Prozent der Befragten KI gegen Betrug ein, 32 Prozent nicht. Ihr Vertrauen in die eigene Betrugserkennung bewerten sie im Schnitt mit 6,3 (Technik) und 6,7 (Strategie) von 10 Punkten. Als größte Hindernisse für bessere Prävention nennen sie Fachkräftemangel, veraltete Technologie und Lücken in der Datentransparenz. 65 Prozent meinen, ihr Unternehmen sollte mehr gegen Betrug tun – 2025 waren es 54 Prozent. Zum Einkauf durch KI-Agenten enthält der Report einen auffälligen Wert: 56 Prozent der deutschen Befragten halten KI-Agenten für vertrauenswürdiger als menschliche Käufer. 86 Prozent sehen sich nach eigener Einschätzung „sehr“ oder „einigermaßen“ auf Agentic Commerce vorbereitet. Bis 2029 erwarten die Befragten, dass 6 bis 15 Prozent ihrer Transaktionen von KI-Agenten ausgelöst werden. Was die Befragten unter „vertrauenswürdiger“ verstehen, erläutert der Report nicht. Zwischen Schutz und Conversion Wie streng Prüfungen sein dürfen, beantworten die Befragten uneinheitlich. 49 Prozent bevorzugen einen Mittelweg zwischen Betrugsabwehr und reibungslosem Einkauf. 43 Prozent wollen möglichst viele Betrüger blockieren, auch wenn legitime Kundinnen und Kunden dabei auf Hürden stoßen. 8 Prozent lassen lieber möglichst viele Käufe durch und nehmen dafür Betrug in Kauf. Die Sorge vor zusätzlicher Reibung im Kaufprozess zählt laut Report zu den fünf meistgenannten Hindernissen für wirksamere Prävention. Zugleich glauben 74 Prozent, dass Kundinnen und Kunden Unternehmen mit unzureichendem Betrugsschutz nicht vertrauen. Was andere Erhebungen zeigen Die Richtung deckt sich mit einer Befragung des Onlinehandelsverbands bevh und der Auskunftei CRIF unter knapp 80 deutschen Onlineshops. Laut Bericht von ChannelPartner über die Studie „Betrug im E-Commerce“ waren 93 Prozent der Shops von Betrug oder Betrugsversuchen betroffen. 48 Prozent sahen in den zwölf Monaten davor gestiegene Risiken, 37 Prozent ein gleichbleibend hohes Niveau und 15 Prozent weniger Fälle. Retourenbetrug nannten 47 Prozent. Am häufigsten war dort Identitätsbetrug mit 75 Prozent. Auch diese Studie beruht auf Selbstauskünften mit kleiner Stichprobe. Gemessene Schadenszahlen liefert die Aufsicht: Laut dem gemeinsamen Bericht von EBA und EZB zu Zahlungsbetrug vom Dezember 2025 lag der Betrug im Europäischen Wirtschaftsraum 2024 bei 4,2 Milliarden Euro, nach 3,5 Milliarden im Vorjahr. Die Betrugsrate blieb demnach mit rund 0,002 Prozent des Transaktionswerts stabil. Zahlungen mit starker Kundenauthentifizierung waren seltener betroffen. Missbrauch von Erstattungen durch Kund:innen bildet diese Statistik nicht ab. Methodik und Transparenz Grundlage dieses Beitrags ist der Länderreport „Fraud Trends 2026: Schwerpunkt Deutschland“ von Ravelin. Er wertet die deutschen Antworten aus einer internationalen Befragung aus, die Ravelin im Januar 2026 beim Marktforschungsanbieter Qualtrics in Auftrag gab. Befragt wurden laut dem globalen Report 1.504 Fraud- und Payment-Verantwortliche in zehn Ländern, aus Einzelhandel, Reise und Gastgewerbe, digitalen Gütern und Marktplätzen. Teilnehmen konnten nur Unternehmen mit mehr als 50 Millionen US-Dollar Jahresumsatz und/oder mehr als 450 Beschäftigten. Wie viele Befragte aus Deutschland stammen, nennt Ravelin nicht. Die Ergebnisse sind daher nicht repräsentativ für den deutschen Onlinehandel.

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