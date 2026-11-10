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Kleinanzeigen übernimmt bis Jahresende einen Teil der Hermes-Versandkosten, meldet Haendlerbund.de. Die Aktion gelte für „Familie, Kind & Baby“ sowie „Elektronik, Haus & Garten“, für Haustürlieferung und Paketshop, solange das begrenzte Kontingent reiche. Der Preis reiche je nach Größe und Zustellart von null bis 2,49 Euro; gratis reise nur das Päckchen aus der Babyecke zum Paketshop. Den Rabatt gebe es allerdings nur bei Zahlung über die Kleinanzeigen-Bezahlfunktion, und die könne ihrerseits Gebühren kosten.

Kleinanzeigen senkt bis Ende 2026 in ausgewählten Bereichen die Kosten für den Hermes-Versand. Wie Haendlerbund.de berichtet, übernimmt die Plattform einen Teil der Versandkosten. Die Aktion gilt für die Kategorien „Familie, Kind & Baby“ sowie „Elektronik, Haus & Garten“. Erfasst sind sowohl die Haustürlieferung als auch die Zustellung an einen Hermes-PaketShop. Was rabattiert wird Die reduzierten Preise werden automatisch berücksichtigt, wenn Käuferinnen und Käufer über die Kleinanzeigen-Bezahlfunktion zahlen. Je nach Kategorie, Paketgröße und Zustellart liegt der Preis zwischen 0 und 2,49 Euro. Kostenlos ist ausschließlich ein Päckchen aus der Kategorie „Familie, Kind & Baby“, wenn es an einen Hermes-PaketShop geliefert wird. Bei Lieferung nach Hause kostet der Versand in der Kategorie „Familie, Kind & Baby“ 0,49 Euro für ein Päckchen, 0,99 Euro für Paket S und 1,49 Euro für Paket M. In der Kategorie „Elektronik, Haus & Garten“ werden 0,99 Euro für ein Päckchen, 1,49 Euro für Paket S und 2,49 Euro für Paket M fällig. Damit fällt der Rabatt je nach Warenbereich und Paketformat unterschiedlich aus.

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Für die Zustellung an einen Hermes-PaketShop gelten niedrigere Preise. In „Familie, Kind & Baby“ ist das Päckchen kostenlos, Paket S kostet 0,49 Euro und Paket M 0,99 Euro. In „Elektronik, Haus & Garten“ liegen die PaketShop-Preise bei 0,49 Euro für ein Päckchen, 0,99 Euro für Paket S und 1,99 Euro für Paket M. Bedingungen und mögliche Zusatzkosten Die Aktion ist bis zum 31. Dezember 2026 vorgesehen. Sie kann jedoch früher enden, falls das begrenzte Kontingent ausgeschöpft ist. Kleinanzeigen übernimmt nach den vorliegenden Angaben die Differenz zum regulären Hermes-Versandpreis. Andere Hermes-Versandoptionen und weitere Paketgrößen sind von der Vergünstigung ausgeschlossen. Eine Barauszahlung oder Gutschrift ist nicht vorgesehen. Wichtig für den Preisvergleich: Der Rabatt gilt nur bei Nutzung der Bezahlfunktion von Kleinanzeigen. Für diese Zahlungsabwicklung können zusätzliche Gebühren anfallen, die den Gesamtpreis erhöhen. Käuferinnen und Käufer sollten daher nicht allein auf den ausgewiesenen Versandpreis achten, sondern Versandrabatt und mögliche Zahlungsgebühren zusammen betrachten. Veröffentlicht und aktualisiert wurden die Angaben am 09.11.2026; die Laufzeit endet planmäßig am 31. Dezember 2026, sofern das Kontingent vorher nicht verbraucht ist.

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