Das Bundeskartellamt prüft die Vertragsbedingungen von PayPal wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Kartellrecht. Im Mittelpunkt steht das seit 2018 geltende Verbot von Zahlungsaufschlägen: Online-Händler dürfen Kunden bei einer Zahlung mit PayPal keine gesonderte Gebühr berechnen, obwohl die Abwicklung nach vorläufiger Einschätzung der Behörde teurer ist als bei vielen anderen Zahlungsverfahren.

Die Kosten verschwinden dadurch in der allgemeinen Preiskalkulation der Händler. Das kann dazu führen, dass auch Kunden, die günstigere Zahlungsmethoden nutzen, indirekt an den PayPal-Entgelten beteiligt werden. Für den Onlinehandel ist der Punkt besonders relevant, weil PayPal in Deutschland zu den bedeutenden Zahlungsdiensten zählt und von vielen Kunden als Standardoption erwartet wird.

Warum die Behörde den Wettbewerb gefährdet sieht

Nach Ansicht des Bundeskartellamts kann das Aufschlagsverbot den Wettbewerb zwischen Zahlungsdiensten verzerren. Wenn Preisunterschiede bei der Zahlung für Kunden nicht sichtbar werden, fehlt ihnen ein unmittelbarer finanzieller Anreiz, eine kostengünstigere Zahlungsart zu wählen. Konkurrenten mit niedrigeren Händlerentgelten können ihre Vorteile dann kaum ausspielen.