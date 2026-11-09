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Gegen Betrüger, die sich am Telefon als Zahlungsdienstleister ausgeben, rüstet Klarna seine App weltweit mit einer Anrufprüfung auf, berichtet Caschys Blog. Nach einem Test in Nordeuropa erreiche die Funktion nun alle 26 Märkte. Erhalte jemand einen angeblichen Klarna-Anruf, zeige die App oben einen farbigen Balken. Grün bestätige den Anruf. Bei Orange könne Klarna ihn nicht verifizieren – dann solle der Kunde sofort auflegen.

Klarna reagiert auf eine verbreitete Betrugsmasche am Telefon und rollt seine Funktion „Call Status Detection“ weltweit aus. Kriminelle geben sich dabei als Bank oder Zahlungsdienstleister aus, nutzen teils gefälschte Rufnummern und versuchen, an persönliche Daten oder Geld zu gelangen. Nach einem Testlauf in Nordeuropa steht die neue Anrufprüfung nun in allen 26 Märkten zur Verfügung, berichtet Caschys Blog. Die Funktion erweitert Klarnas Sicherheitsangebot im Bereich Payment um eine direkte Prüfung während eines Telefonats. Erhält ein Kunde einen Anruf, bei dem sich die Person am anderen Ende als Klarna ausgibt, genügt ein Blick in die App. Dort erscheint am oberen Bildschirmrand ein farbiger Hinweis, der den Status des Anrufs einordnet. Ein grüner Balken bedeutet: Der Anruf ist verifiziert. Leuchtet der Hinweis orange, kann Klarna den Kontakt nicht bestätigen. Klare Signale statt unsicherer Rückfragen Der praktische Nutzen liegt in der einfachen Ampellogik. Grün steht für einen bestätigten Klarna-Anruf, Orange für einen nicht verifizierbaren Kontakt. In diesem Fall lautet die Empfehlung: sofort auflegen. Damit setzt Klarna auf eine verständliche Sicherheitsroutine, die Nutzer direkt im Moment des möglichen Betrugs unterstützt.

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Die neue Prüfung knüpft an die bereits vorhandene Klarna Inbox an. Über diese lassen sich verdächtige E-Mails, SMS oder Briefe auf Echtheit prüfen. Ähnliche Ansätze sind auch von N26 und anderen Anbietern bekannt. Für den Verbraucherschutz ist vor allem relevant, dass die Prüfung unmittelbar in der App erfolgt und keine zusätzliche Recherche während eines verdächtigen Anrufs nötig ist. Unterschiede zwischen iOS und Android Bei der Nutzung gibt es einen wichtigen Unterschied zwischen den Betriebssystemen. Auf dem iPhone ist die Erkennung unter iOS standardmäßig aktiv. Nutzer müssen dort keine zusätzliche Einstellung vornehmen. Unter Android hingegen muss die Funktion zunächst manuell in den Einstellungen der Klarna-App eingeschaltet werden. Mit dem weltweiten Rollout stärkt Klarna seine App als zentrale Anlaufstelle für die Prüfung verdächtiger Kontakte. Die Maßnahme richtet sich gegen Telefonbetrug, bei dem vermeintliche Support- oder Sicherheitsanrufe besonders glaubwürdig wirken sollen. Nach dem Start in Nordeuropa ist „Call Status Detection“ nun in 26 Märkten verfügbar.

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