Merken Teilen

Drei Viertel der Konsumentinnen und Konsumenten kennen Live-Shopping, jeder Zehnte hat schon einmal in einem Stream gekauft – so steht es in einer Studie des IFH Köln im Auftrag von eBay. Was die Befragung über Motive und Vertrauen zeigt und wo ihre Aussagekraft endet.

Ein Jahr nach dem Deutschlandstart seines Livestream-Formats hat eBay eine Studie zum Live-Shopping vorgelegt. Erstellt hat sie das Kölner Institut für Handelsforschung IFH Köln im Auftrag des Marktplatzes. Sie trägt den Titel „Das digitale Verkaufsgespräch: Warum Live-Shopping in Deutschland an Bedeutung gewinnt“. Laut der Befragung kennen 74 Prozent der Konsumentinnen und Konsumenten Live-Shopping, 10 Prozent haben schon einmal bei einem Live-Angebot gekauft. Ein Schwerpunkt liegt auf Vertrauen beim Kauf gebrauchter und erklärungsbedürftiger Ware – dem Segment, auf das eBay mit eBay Live zielt. Worauf die Zahlen beruhen Das IFH hat zwischen dem 28. September und dem 11. Oktober 2026 online 1.081 Konsumentinnen und Konsumenten im Alter von 18 bis 69 Jahren befragt. 800 von ihnen kannten Live-Shopping. Viele Detailfragen beziehen sich nur auf diese Gruppe oder auf die 318 Befragten, die schon einmal zugeschaut oder gekauft haben. Ob die Stichprobe quotiert oder gewichtet wurde, geht aus dem Report nicht hervor. Parallel wurden vom 5. bis 14. Oktober 152 Händlerinnen und Händler online befragt. Nur acht von ihnen nutzen selbst Live-Shopping. Das IFH weist darauf hin, dass Ergebnisse dazu lediglich „Tendenzen“ seien. Die Händleraussagen zu Chancen des Formats stammen damit überwiegend von Unternehmen ohne eigene Live-Erfahrung. Hinzu kommen sechs qualitative Interviews, davon fünf mit aktiven eBay-Live-Händlerinnen und Händler.

Das Morning Briefing. Kostenlos in Ihr Postfach. Die wichtigsten Nachrichten aus E-Commerce und Handel – werktäglich ab 7 Uhr. E-Mail-Adresse für Newsletter Kostenlos anmelden Jederzeit abbestellbar. Hinweise zum Datenschutz.

Aus den Antworten der 800 Kennerinnen und Kenner hat das IFH per Clusteranalyse vier Shopper-Typen gebildet. Die Trennschärfe gibt der Report selbst mit einem Silhouettenwert von 0,07 an. Werte unter 0,25 gelten nach der gängigen Lesart des Maßes als Hinweis darauf, dass keine belastbare Gruppenstruktur vorliegt. Das IFH bezeichnet die Typen entsprechend als „Orientierungstypen mit fließenden Grenzen“. Dieser Beitrag geht auf sie nicht weiter ein. Viele kennen es, wenige kaufen regelmäßig Bezogen auf alle 1.081 Befragten haben 45 Prozent von Live-Shopping gehört, aber nie zugeschaut, 19 Prozent haben zugeschaut, ohne zu kaufen, und 10 Prozent haben gekauft. Von den Befragten mit Live-Erfahrung ist gut ein Drittel mindestens einmal im Monat dabei. 63 Prozent nehmen seltener teil. Unter den Kennerinnen und Kenner nennen 47 Prozent eBay Live als bekannte Plattform, 31 Prozent TikTok Shop, 22 Prozent Amazon Live und 8 Prozent Whatnot. Ob nach Plattformen gestützt oder ungestützt gefragt wurde, geht aus dem Report nicht hervor. 47 Prozent der Kennerinnen und Kenner halten einen Kauf per Live-Shopping für sehr oder eher wahrscheinlich. Zum Vergleich: In einer Befragung des ECC Köln, das zum IFH gehört, kannten 2024 60 Prozent der Konsument:innen Live-Shopping, 8 Prozent bezeichneten sich als Live-Shopper. Die Autoren titelten damals: „Die Live-Shopping-Revolution fällt aus“. Fragestellung und Stichprobe der beiden Erhebungen unterscheiden sich, eine Zeitreihe ergibt sich daraus nicht. Zuschauen ohne Kaufabsicht, Vertrauen bei Gebrauchtem Als Motive für Live-Shopping-Events nennen laut Report 63 Prozent günstigere Angebote, 62 Prozent die Möglichkeit, Produkte genauer anzusehen, und 59 Prozent Inspiration. 60 Prozent schauen demnach auch ohne konkrete Kaufabsicht zu. Auf welche Befragtengruppe sich diese Werte beziehen, lässt sich dem Report nicht eindeutig entnehmen. Unter den Erfahrenen halten 85 Prozent die ehrliche Angabe von Mängeln und Gebrauchsspuren für äußerst oder sehr wichtig, 84 Prozent den Käuferschutz. Interaktion mit anderen Zuschauerinnen und Zuschauer ist dagegen nur 22 Prozent wichtig, Auktionen 31 Prozent. Unter allen Kennerinnen und Kenner stimmen 53 Prozent zu, dass Live-Shopping helfe, den Zustand gebrauchter Ware zu beurteilen. 41 Prozent sagen, es erhöhe ihr Vertrauen beim Gebrauchtkauf.

Die im Report zitierten Händlerinnen und Händler beschreiben ähnliche Effekte. „Ware mit Mängeln kann ich über eBay Live sehr viel besser verkaufen und habe dann auch keine Rückgaben mehr“, wird Sarah Knust zitiert, die Sammlerstücke und Vintage-Spielzeug verkauft. Mathias Keller, Händler für Sportkarten, sagt: „Live bedeutet für mich im Durchschnitt vielleicht etwas weniger Preis, aber ein viel höheres Volumen.“ Belastbare Zahlen zu Retouren oder Margen enthält der Report nicht. Von den fünf interviewten Live-Händlerinnen und Händler streamt laut Report einer inzwischen nur noch unregelmäßig. Fachkenntnis vor Prominenz Gefragt, wer im Stream präsentieren sollte, nennen die Erfahrenen am häufigsten professionelle Händlerinnen und Händler (44 Prozent) und Produktexpertinnen und -experten oder Sammlerinnen und Sammler (36 Prozent). Influencerinnen und Influencer (18 Prozent) und Prominente (19 Prozent) liegen dahinter. 30 Prozent der Erfahrenen wollen bestimmten Verkäuferinnen und Verkäufer oder Hosts folgen. Unter den befragten Händlerinnen und Händler sehen 64 Prozent im Live-Shopping eine Chance, Unsicherheit über den Zustand gebrauchter Ware zu lösen, 53 Prozent erwarten, dass das Format in den kommenden Jahren an Bedeutung gewinnt. Ein großes Wachstumspotenzial sehen 25 Prozent. Knappe Budgets vor Weihnachten 78 Prozent der Konsumentinnen und Konsumenten warten laut Report bei größeren Anschaffungen auf Angebote, 55 Prozent kaufen wegen der Preissteigerungen seltener ein. 32 Prozent wollen in diesem Jahr weniger für Weihnachtsgeschenke ausgeben als im Vorjahr. Das geplante Budget beziffert der Report auf durchschnittlich 260 Euro, für 2025 nennt er 324 Euro, ohne die Quelle des Vorjahreswerts anzugeben. Der Handelsverband Deutschland (HDE) kommt in seiner aktuellen Verbraucherumfrage auf einen ähnlichen Betrag, aber auf eine andere Entwicklung: 262 Euro nach 263 Euro im Vorjahr. 24 Prozent wollen weniger ausgeben, 10 Prozent mehr. Grundlage ist eine YouGov-Befragung von 2.098 Personen vom 13. bis 15. Oktober 2026 (Charts). Von Live-Shopping in der Cyber Week und zu Weihnachten erhoffen sich laut Report 81 Prozent der Erfahrenen vor allem Schnäppchen, 49 Prozent exklusive Angebote. Sicherheit bei der Kaufentscheidung erwarten 16 Prozent. Was eBay über eBay Live mitteilt eBay hat das Format Ende November 2025 auf der Comic Con in Stuttgart in Deutschland gestartet, zunächst für Sammelartikel und Mode. Absolute Umsatzzahlen für Deutschland veröffentlicht das Unternehmen nicht. Im Vorwort der Studie schreibt Saskia Meier-Andrae, die eBay seit September als Vice President und General Manager Europe führt, das Handelsvolumen habe sich „allein seit Jahresbeginn mehr als versiebenfacht“. Ob sich das auf Deutschland oder auf das weltweite Geschäft bezieht, bleibt offen. Weltweit habe sich das Handelsvolumen über eBay Live im zweiten Quartal 2026 rund verachtfacht. Im dritten Quartal erreichte es laut Quartalsbericht hochgerechnet aufs Jahr ein Volumen von mehreren Milliarden Dollar. Zum Vergleich: Das gesamte eBay-Handelsvolumen lag im dritten Quartal bei 23,2 Milliarden Dollar. Für Deutschland nennt eBay eine durchschnittliche Verweildauer von 22 Minuten pro Stream. Händlerinnen und Händler, die dauerhaft live verkaufen, verdreifachten laut eBay-Live-Chefin Lara Day ihren Umsatz, weltweit betrachtet. Unabhängig geprüft sind diese Angaben nicht. Wo Live-Shopping trägt – und wo nicht Erfahrungen von anderen Plattformen deuten in eine ähnliche Richtung wie die Studie: Live funktioniert vor allem bei Sammlerware und erklärungsbedürftigen Produkten. Bei TikTok Shop in Deutschland entfielen im zweiten Quartal 2026 nach einer Kalodata-Auswertung des Dienstleisters Lengow nur 12,6 Prozent des Umsatzes auf Livestreams, fast 70 Prozent auf Videos. Einzelne Sammelkarten-Händler erzielten dagegen laut derselben Auswertung den Großteil ihres TikTok-Umsatzes live. Karolin Junker de Neui von der Digitalberatung Etribes sagt im OMR-Bericht, Live passe nicht zu jeder Kategorie. Hinzu kommt der Aufwand. Ein Seller verzichtet laut OMR bewusst auf Livestreams, weil er nicht nur dann Umsatz machen wolle, wenn er stundenlang live sei. IFH-Geschäftsführer Kai Hudetz schreibt im Vorwort der Studie, das Format stelle „neue Anforderungen an Persönlichkeit, Moderation, Prozesse und Organisation“. Als Hürden aus Händlersicht führt der Report unter anderem Reichweite, die Zahl paralleler Streams sowie Abläufe wie Timer und Versand auf. Offen bleibt damit, ob Live-Shopping über Sammlerstücke, Refurbished-Elektronik und Einzelstücke hinaus zu einem relevanten Kanal wird. Die Studie zeigt eine hohe Bekanntheit und klare Erwartungen an Ehrlichkeit und Käuferschutz. Eine regelmäßige Nutzung durch eine breite Kundschaft belegt sie bislang nicht.

Merken Teilen