Amazon verschärft den Retourenprozess für Bestellungen, die Händler:innen selbst erfüllen. Ab dem 10. Dezember erstattet der Marktplatz Kund:innen bei bestimmten FBM-Bestellungen automatisch den Kaufpreis, wenn eine Retoure mit vorfrankiertem Rücksendeetikett auf dem Rückweg verschwindet oder vom Händler zurückgewiesen wird, berichtet Haendlerbund.de. Betroffen sind damit Fälle, in denen die Rücksendung bereits angestoßen wurde, der Artikel aber nicht wieder beim Verkäufer ankommt oder nicht angenommen wird.

Für Händler:innen verändert sich damit vor allem die Risikoverteilung bei Retouren. Wer die Annahme einer Rücksendung verweigert, verliert laut Amazon den Anspruch auf Ersatz. Geht ein Paket unterwegs verloren, kann ein Ersatzanspruch bei Amazon nur dann beantragt werden, wenn ein Amazon-Versandpartner den Transport übernommen hat. In allen anderen Fällen müssten sich Händler:innen direkt an den jeweiligen Paketdienst wenden. Damit rückt auch die praktische Abwicklung in der Logistik stärker in den Fokus.

Kritik aus dem Seller-Forum

Die Reaktionen aus der Händlerschaft fallen überwiegend skeptisch aus. Im Mittelpunkt steht die Sorge, dass die neue Regel Kosten verursacht, ohne dass Verkäufer:innen den Ablauf vollständig kontrollieren können. Ein Händler beschreibt im Seller-Forum ein mögliches Szenario für Missbrauch an Packstationen: Kund:innen könnten ein Rücksendeetikett scannen lassen, ohne die Ware tatsächlich abzugeben. Die Sendung könnte anschließend als verloren gelten, während der Kaufpreis automatisch erstattet wird.

Zusätzliche Zurückhaltung entsteht durch Erfahrungen mit SAFE-T-Anträgen. Ein Verkäufer berichtet, solche Anträge würden aus seiner Sicht häufig nicht zugunsten der Händler entschieden. Andere Stimmen bewerten die Änderung dagegen als wenig praxisrelevant. Ein Händler schreibt, ihm sei in rund 25 Jahren geschätzt noch keine Retoure begegnet, die auf dem Rückweg verloren gegangen sei. Zudem gelte eine Annahmeverweigerung bei Rücksendungen ohnehin als problematisch.

Die neue Regel gilt ausdrücklich nur für FBM-Bestellungen mit vorfrankiertem Rücksendeetikett. Wie oft solche Fälle tatsächlich auftreten, macht Amazon nicht öffentlich. Offen bleibt auch, wie häufig Händler:innen Retouren ablehnen und wie oft daraus Ersatzfragen entstehen. Ob die automatische Erstattung Prozesse vereinfacht oder zusätzliche Kosten auslöst, zeigt sich nach dem Start am 10. Dezember.