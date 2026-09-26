OpenAI macht ChatGPT Ads in 63 Ländern buchbar

Deutschland und mehrere asiatische Märkte stehen in OpenAIs Ads Manager. Händler sollten Tests nach Land und Nutzersegment planen – die Reichweite ist auf Free- und Go-Nutzer begrenzt.

Buchbarkeit ist dabei nicht gleich Reichweite. OpenAI beschreibt ChatGPT Ads weiterhin als Test beziehungsweise schrittweisen Rollout. Laut OpenAI-Hilfe zu Anzeigen in ChatGPT können Anzeigen bei Free- und Go-Nutzern erscheinen. Plus-, Pro-, Business-, Enterprise- und Edu-Konten sollen keine Werbung sehen; auch Konten, die Minderjährigen zugeordnet werden, sind ausgenommen.

Für den Onlinehandel verändert sich damit vor allem die Mediaplanung: Wer Budgets über mehrere Länder steuert, kann ChatGPT Ads in deutlich mehr Zielmärkten als Testkanal prüfen. Der Self-Service-Zugang bleibt jedoch an eine klare Bedingung geknüpft. Die rechtliche Einheit, die wirbt und abgerechnet wird, muss in einem der verfügbaren Länder sitzen. Größere Werbekunden mit komplexeren Anforderungen verweist OpenAI zusätzlich auf das eigene Ads-Team.

ChatGPT Ads rücken für international aktive Händler aus der reinen Pilotbeobachtung heraus. OnlineMarketing.de berichtet , OpenAI habe die Werbung in ChatGPT inzwischen auf mehr als 60 Märkte ausgeweitet; neu genannt werden Indonesien, Malaysia, die Philippinen, Singapur, Thailand, Vietnam und Taiwan. Die am 26. September geprüfte OpenAI-Liste zur Ads-Manager-Verfügbarkeit bestätigt diese Märkte und führt insgesamt 63 Länder mit Self-Service-Verfügbarkeit, darunter Deutschland, Österreich, die Schweiz, Frankreich, Italien, Spanien, Großbritannien und die USA.

Segmentierung entscheidet über den Testwert

Für Händler ist diese Einschränkung zentral. Die mögliche Reichweite lässt sich nicht einfach aus der allgemeinen ChatGPT-Nutzung ableiten. Relevant ist nur die Schnittmenge aus unterstütztem Markt, werbefähigem Abo und einem Gesprächskontext, der zu einer Anzeige passt. OpenAI nennt als Platzierung Anzeigen unterhalb einer Antwort; sie sollen als gesponsert gekennzeichnet und von der ChatGPT-Antwort getrennt sein. Für die Auswahl verweist OpenAI auf Signale wie Gesprächskontext, Landingpage, Anzeigentitel, Text, vom Werbetreibenden gelieferte Hinweise und Targeting-Auswahlen.

Die Marktausweitung folgt auf OpenAIs Produktankündigung vom 16. September. Damals stellte das Unternehmen neue Werbebausteine vor, darunter Sponsored Agents, KI-gestützte Kreativfunktionen im Ads Manager sowie Integrationen mit HubSpot und Shopify. Sponsored Agents werden nach OpenAI-Angaben zunächst mit ausgewählten Werbekunden in den USA getestet. Die Shopify-Integration rückt ChatGPT Ads näher an die Arbeitsumgebung von E-Commerce-Teams; etailment hatte den Anschluss bereits mit Blick auf den Backend-Zugang eingeordnet: Shopify-Händler buchen ChatGPT-Werbung aus dem Backend.

Ländertests statt pauschaler Budgetverschiebung

Die eigentliche neue Entwicklung liegt damit nicht im Shopify-Anschluss selbst, sondern in der breiteren Buchbarkeit. Für Händler mit Sortimenten in Südostasien oder Taiwan wird aus einer Beobachtungsnotiz ein prüfbarer Kampagnenpunkt. Sinnvoll ist kein pauschaler Budgetshift aus Search, Social oder Retail Media, sondern ein begrenzter Test je Zielland und Sortiment.

Dabei müssen Händler vor allem die operative Reife prüfen: Sind Landingpages, Sprache, Verfügbarkeit, Versandversprechen und Retourenlogik für Indonesien, Malaysia oder Taiwan sauber abgebildet? Lässt sich der Traffic in der Webanalyse getrennt nach Markt, Kampagne und Produktgruppe auswerten? Und passen Ausschlüsse für sensible oder regulierte Sortimente zu den eigenen Compliance-Regeln?

Messung bleibt der Engpass

OpenAI schreibt, Werbetreibende erhielten in dieser frühen Testphase aggregierte Reportingdaten wie Views und Klicks; zusätzliche Messlösungen könnten später folgen. Allgemein belastbare Commerce-Benchmarks für Conversion Rate, Warenkorbwert oder ROAS veröffentlicht OpenAI auf den geprüften Produktseiten nicht. ChatGPT Ads können damit in mehr Märkten auf den Mediaplan, bleiben für Händler aber zunächst ein sauber abzugrenzender Lernkanal. Erst eigene Länder- und Sortimentstests zeigen, ob aus Klicks Bestellungen mit tragfähiger Marge werden – und ob daraus später ein Skalierungsthema wird.