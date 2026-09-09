Reddit & AI Visibility und die aktuelle Bedeutung für Marken & Händler

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Reddit galt als sicherste Karte für Sichtbarkeit in KI-Antworten – bis ChatGPT die Plattform im August fast aus seinen Zitaten strich. Markus Caspari, Managing Partner bei Dentsu und Mitglied des Etailment.de-Expertenrats, ordnet ein, was an dem Bedeutungsverlust dran ist und warum Händler ihre GEO-Strategie nicht an einer einzelnen Plattform ausrichten sollten.

Sichtbarkeit in den KIs und Suchmaschinen ist für Marken und Händler entscheidend für den Marketing- und Vertriebserfolg. Daher gibt es immer wieder neue Ratschläge und Ideen zur Optimierung eben jener Sichtbarkeit. Genannt wurde in Fachmedien zunächst Wikipedia, später folgten dann Ratschläge zu Reddit und Lobeshymnen auf YouTube. Schließlich wurde auch LinkedIn zu einer der wichtigsten Quellen für KI-Optimierung auserwählt. In allen Fällen folgte der Ruf nach gezielten Maßnahmen für die genannten Plattformen. Dahinter liegen zwei Muster: zum einen schlicht Hilflosigkeit oder Unwissenheit, zum anderen das Interesse einzelner Akteure, neue Dienstleistungen zu verkaufen. Marketingverantwortliche sollten diese kurzfristige Trendjagd beenden, wenn sie nicht zu Getriebenen werden möchten. Stattdessen braucht es Strategien, die auf den dahinter liegenden Prinzipien basieren. Dann verliert auch die Frage an Bedeutung, ob und was ChatGPT, Gemini oder Claude im nächsten Monat wohl wieder verändern. So lassen sich Abhängigkeiten schrittweise reduzieren, zumindest so weit, wie es in einem oligopolistisch geprägten Such- und KI-Markt möglich ist.

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Das Wall Street Journal berichtete im August 2026 über die gewachsene Bedeutung von Reddit für Marken, und den damit verbundenen GEO-Hype und dessen Folgen. Viele Subreddits, also thematisch gegliederte Reddit-Foren, werden zunehmend mit Inhalten unterwandert, die Marken in einem besseren Licht erscheinen lassen sollen. Reddit steht jedoch traditionell für Authentizität. Redditors, wie sich die Nutzer selbst nennen, lehnen solche Einflussversuche verständlicherweise meist ab. Subreddits und ihre Moderatoren löschen deshalb seit Jahren Kommentare von Nutzern, die gegen Werbe- und Promotionsregeln verstoßen. Mitunter werden deren Urheber sogar vollständig aus einem Subreddit ausgeschlossen. Reddit selbst fördert allerdings die Aktivität von Marken auf seiner Plattform. Doch auch hier macht der Ton die Musik: Markeninhalte müssen Lesern einen Mehrwert bieten und dürfen nicht werblich wirken. Zudem hat jeder Subreddit eine eigene Kultur, auf die sich Unternehmen einlassen müssen. Zu Beginn ist es daher oft klüger, zuzuhören, statt sofort selbst aktiv zu werden. Rückgang der ChatGPT-Zitate ChatGPT 5.6 startete in Deutschland am 9. Juli 2026, inzwischen sind wir bereits bei Version GPT-6 Astra. Knapp einen Monat nach Version 5.6 wurde über einen Rückgang der Reddit-Zitate berichtet. Anfang Juli hatte Reddit erläutert, wie der Anbieter mithilfe von KI-Tools den Spam reduziert, dem Nutzerinnen und Nutzer ausgesetzt sind. Nach Angaben des Unternehmens erkennt Reddit täglich etwa 25.000 Spam-Posts und -Kommentare und entfernt fast 2 Millionen manipulierte Votes. In Medienberichten von August 2026 hieß es dann, die Plattform sei aus den ChatGPT-Zitaten nahezu verschwunden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Stein des Anstoßes ein PR-Coup des Tracking-Anbieters Promptwatch war, wenngleich die Erhebung methodisch nachvollziehbar wirkt und auch Wettbewerber den Trend später bestätigten. Neben Gizmodo und weiteren Fachmedien griff auch die internationale LinkedIn-Redaktion das Thema in ihren Nachrichten auf. Die Schlagzeile lautete: „Is ChatGPT breaking up with Reddit?" Die Verunsicherung bei Marketers war und ist entsprechend groß, galt Reddit doch gerade erst als besonders wichtig für GEO. Übereinstimmend berichten die Anbieter von erheblichen Veränderungen. Nach der verfügbaren Datenlage betreffen sie vor allem ChatGPT, zumindest in ihrer Größenordnung.

Tracking-Daten von Promptwatch zufolge gingen die Reddit-Zitate in ChatGPT Mitte August stark zurück. Im Zeitraum vom 18. Juli bis 7. August lag der Anteil der ChatGPT-Zitate von reddit.com bei 3,83 Prozent. Zwischen dem 14. und 17. August sank er auf 0,52 Prozent. Das entspricht einem relativen Rückgang von 86,4 Prozent. Bei Google AI Overviews ist den Berichten zufolge nur ein leichter Rückgang der Reddit-Zitate zu verzeichnen: minus 11,3 Prozent. Im Google AI Mode fällt er mit minus 30,5 Prozent knapp dreimal so stark aus, bleibt allerdings deutlich hinter dem Einbruch bei ChatGPT zurück. Nach aktuellem Stand wird angenommen, dass OpenAI am 8. August die „Fanout queries" verändert hat – der Anteil site-bezogener Suchanfragen sprang an diesem Tag von 0,37 auf 16,8 Prozent aller Hintergrundabfragen. Dafür kommen verschiedene Ursachen in Frage. Die kursierenden Annahmen erklären jedoch nicht, weshalb der Einbruch sich am 14. August 2026 noch einmal verstärkte. Für die strategische Evaluierung und die daraus abgeleiteten Entscheidungen für Marken und Händler ist der genaue Grund allerdings zweitrangig. Ebenso wenig ist entscheidend, ob ChatGPT seine Zitate möglicherweise lediglich auf eine breitere Quellenbasis stellen wollte. Auch die exakten Prozentsätze der Rückgänge sind für die Analyse streng genommen zweitrangig, da verschiedene Anbieter auf Basis unterschiedlicher Prompt-Sets ohnehin abweichende Werte nennen. Entscheidend ist zunächst einmal der Konsens, dass die Zahl der Zitate zurückgegangen ist. Dabei ist zu bedenken, dass bereits zuvor signifikante Rückgänge dokumentiert wurden, etwa im September 2025. Der Bedeutung von Reddit tat dies keinen Abbruch. Eine Erklärung, die damals unter SEO- und GEO-Experten diskutiert wurde, ist die Veränderung von Google-Parametern, die das Scraping von Seiten tangieren. Denn OpenAI greift offenbar auch auf Daten von Drittanbietern zurück, die wiederum von der Veränderung der Google-Parameter betroffen sein können. Einige Fachleute widersprachen dieser Theorie allerdings vehement. Experimente und E-Commerce-Studie Reddit selbst experimentiert aktuell damit, Nutzern Beiträge mithilfe von KI vorlesen zu lassen oder Beiträge in Kurzvideos zu überführen. Das Experiment zeigt, wie Reddit kontinuierlich versucht, die User Experience zu optimieren und neue Formate zu schaffen, wie Nutzer Content konsumieren und sich daran beteiligen. Im selben Zeitraum veröffentlichte Reddit Untersuchungsergebnisse zu seiner Bedeutung im E-Commerce. Die „Path to Purchase"-Studie basiert auf einer breiten Stichprobe: rund 14.000 Befragte aus den USA und 6.500 Teilnehmer aus Großbritannien, die laut Reddit aktiv AI-Tools und E-Commerce nutzen. Die Feldarbeit übernahm das Marktforschungsunternehmen Attest im Mai 2026. Demnach traut die Hälfte der US-Befragten der Antwort einer KI nicht. Reddit fungiere deshalb als Bindeglied zwischen einer KI-Empfehlung und der tatsächlichen Kaufentscheidung. In den USA kaufe jede vierte befragte Person, sobald ihre Auswahl auf Reddit bestätigt werde; mehr als die Hälfte prüfe Reddit unmittelbar vor dem Kauf. Die positive Nachricht: Kunden wünschen sich trotz KI weiterhin eine menschliche Perspektive. Sowohl in den USA als auch in Großbritannien wird Reddit-Empfehlungen zur Überprüfung sogar mehr vertraut als der Einschätzung von Familie oder Freunden. Die Auswertung legt nahe, dass Marken über AI Visibility Teil der Gespräche von Konsumenten werden können und Reddit als Prüfinstanz wahrgenommen wird. Da die Untersuchung von Reddit selbst stammt, sind die Ergebnisse mit entsprechender Vorsicht zu betrachten. Sie erscheinen jedoch plausibel und decken sich mit anderen Erfahrungen und Analysen. Strategische Konsequenzen Besonders wichtig ist die Differenzierung zwischen „gecrawlt" und „zitiert". Weniger sichtbare Zitate in ChatGPT bedeuten nicht zwangsläufig, dass Inhalte einer bestimmten Quelle an Relevanz verlieren. Zu berücksichtigen ist vielmehr, dass alle großen Sprachmodelle (LLM) unterschiedliche Quellen bevorzugen und diese Präferenzen sich jederzeit ändern können. Reddit dürfte für Sprachmodelle wichtig bleiben, denn die Bedeutung der Plattform für langfristige Strategien wird sich voraussichtlich nicht grundlegend ändern. Über viele Jahre wurden dort relevante, thematisch strukturierte Inhalte nicht nur erstellt, sondern auch von der Community bewertet. In dieser textbasierten Form bietet dies kein anderes internationales Social-Media-Netzwerk. Bei TikTok, Pinterest oder Instagram stehen Bilder und/oder Videos im Vordergrund.

Langfristig könnten die Berichte über die sinkende Sichtbarkeit von Reddit in ChatGPT sogar von Vorteil sein, sowohl für Reddit selbst als auch für das digitale Marketing im Allgemeinen. Wenn ein verändertes ChatGPT-Zitierverhalten den Hype auf ein gesundes Maß reduziert, kann das die Entwicklung deutlich nachhaltiger machen. Die Meldungen zeigen zudem, dass es riskant ist, alles auf eine SEO-/GEO-Karte zu setzen. Marken und Händler sollten möglichst mehrere Optionen offenhalten, auch wenn die Umsetzung anspruchsvoll sein kann. Detaillierte Analysen bestätigen zudem, dass ChatGPT weiterhin sehr stark auf Reddit zurückgreift, auch wenn die Plattform deutlich weniger zitiert wird. ChatGPT berücksichtigt auch sehr alte Reddit-Threads, möglicherweise weil sie weniger anfällig für KI-generierten Spam sind. Die Sichtbarkeit von Zitaten in Sprachmodellen ist außerdem nicht mit dem tatsächlichen Einfluss einer Quelle gleichzusetzen. Reddit erzielt zudem gerade für Suchanfragen zu Produktverifizierungen weiterhin hohe Platzierungen, unter anderem in Google. Diese Episode zeigt vor allem: Man muss den Markt genau beobachten, denn Aussagen in der jungen Disziplin GEO haben eine kurze Halbwertszeit. Umso wichtiger ist die erwähnte Multioptionalität. Kurzfristige taktische Maßnahmen können sinnvoll sein, sollten aber die langfristige Strategie nicht bestimmen. Unabhängig davon, welches Rankingskriterium temporär dominiert, bleiben hochwertige Inhalte, hohe Autorität und eine gute technische SEO-Basis die wirklich tragfähigen und langfristigen Faktoren, gerade in Zeiten von KI. Reddit verfügt über hochwertige Inhalte und eine sehr hohe Autorität. Ungeachtet kurzfristiger Meldungen bleibt die Plattform deshalb ein wesentlicher Bestandteil jeder AI-Marketing-Strategie von Marken und Händlern. Zur Wahrheit gehört jedoch auch, dass es ein GEO „beyond Reddit" gibt. Zwar werden alle wichtigen Social-Media-Plattformen indexiert, doch neben Reddit ist insbesondere YouTube stark vertreten, vor allem im Google-Ökosystem mit Google AI Overviews, AI Mode und Gemini. YouTube prägt Sichtbarkeit und Tonalität ebenfalls sehr stark. Einer Auswertung der Agentur Ten Speed von Anfang September 2026 zufolge entfallen 24,1 Prozent aller Zitate in gängigen KI-Systemen auf Produktseiten. Damit liegen sie vor redaktionellen Artikeln, PR-Inhalten sowie Reddit und YouTube. 88,3 Prozent aller von KI-Systemen zitierten Inhalte sind demnach von Marken kontrollierbar. Gemessen am verbreiteten GEO-Verständnis mit seinem starken Fokus auf Reddit und YouTube ist das ein überraschender Wert. Zu berücksichtigen ist allerdings die Datenbasis: Ten Speed hat 7.387 Zitate zu 170 Prompts ausgewertet, die Beschaffungsentscheidungen im B2B-Software- und Dienstleistungsgeschäft abbilden. Für den Handel liegen inzwischen eigene Zahlen vor. Der Anbieter LLM Pulse hat zwischen April und Juli 2026 gut 391.000 Zitate aus KI-Antworten auf rund 1.500 generische Shopping-Fragen in den USA ausgewertet, über ChatGPT, Google AI Mode, AI Overviews, Gemini und Perplexity hinweg. Demnach entfallen 64,7 Prozent der Zitate auf Marken- und Herstellerseiten, 10,4 Prozent auf Reddit und YouTube zusammen, 7,4 Prozent auf redaktionelle und Review-Medien und 2,9 Prozent auf große Händlerplattformen. Beide Auswertungen deuten in dieselbe Richtung: Für Händler ergeben sich große Sichtbarkeitspotenziale durch strukturierte und angereicherte Produktdaten – und Reddit ist ein relevanter, aber nicht der entscheidende Hebel. Die eigentliche Herausforderung liegt tiefer: Nicht einmal eine Handvoll Unternehmen dominiert den noch jungen KI-Markt. Damit hängt eine gesamte, ebenfalls noch junge Digital-Marketing-Disziplin von den Entscheidungen weniger Marktakteure ab. Im Kern ähnelt die Situation der klassischen Suche. Der Unterschied besteht vor allem darin, dass derzeit nicht ein, sondern drei große Akteure die Entwicklung bestimmen und die Regeln über Nacht nach eigenem Ermessen ändern können, ohne darüber zu informieren. Für Marken und Händler bleiben daher jene Faktoren wichtig, die sich nicht kurzfristig ändern. Wer Abhängigkeiten reduzieren will, sollte in hochwertige Inhalte investieren, sei es über Inhouse-Redaktionen oder externe Dienstleister. Gerade in KI-Zeiten ist dies nachhaltiger als kurzfristiges „Ranking-Hopping". Ebenso entscheidend ist die Pflege und Weiterentwicklung von Produktdaten. Und bei einem Relaunch der Website sollte darauf geachtet werden, dass ein Webstandard entsteht, über den Websites KI-Agenten Funktionen strukturiert anbieten, statt sie die Bedienoberfläche nachbauen zu lassen.

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Geschrieben von Markus Caspari etailment Experte Markus Caspari ist Managing Partner Digital Innovation & Transformation bei Dentsu. Als Führungskraft und Berater liegt sein Schwerpunkt auf digitalen Marketing-Plattformen, KI und deren Konsequenzen für Marken. Seine Themen umfassen Retail Media, E-Commerce, Social Media, Search, Programmatic Advertising und Ad Fraud. Caspari hält Lehraufträge an der Hochschule Darmstadt, der IHK Darmstadt sowie der DHBW Mannheim und Stuttgart mit Schwerpunkten in Performance Marketing, Social Media Marketing, Retail Media und Künstlicher Intelligenz. Alle Beiträge