Seven.One verknüpft CTV-Werbung mit Commerce-Daten

Händler mit starken Kundendaten bekommen einen neuen CTV-Testfall: Seven.One Media bringt Partnerdaten und Clean-Room-Matching in Joyn- und Big-Screen-Kampagnen.

Für Händler ist vor allem die Datenlogik relevant. Criteo steht für Commerce-Intelligence und Werbedaten rund um Kaufinteressen, Kleinanzeigen bringt Signale aus einer großen Plattform für Such- und Angebotsinteressen ein, Gemini Direct liefert Konsumentendaten und Zielgruppenlösungen. Seven.One nennt jedoch keine öffentlich prüfbaren Angaben zu Segmentgröße, Match-Rate, Preisen oder gemessenen Abverkaufseffekten. Deshalb sollte die Neuerung nicht als Performance-Versprechen gelesen werden, sondern als erweiterte Planungsoption für Zielgruppen , die im TV bislang schwerer adressierbar waren.

Die neuen Segmente laufen laut Seven.One Media in das neu strukturierte Targeting-Portfolio „Spoton: Data“. Der Vermarkter will damit eigene Daten, etwa von Joyn, mit Handels- und Partnerdaten verbinden. Die Ankündigung betrifft nicht nur klassische Onlinevideo-Plätze, sondern ausdrücklich Joyn, Connected TV und digitale Umfelder. W&V bestätigt den Fokus auf zusätzliche Commerce-, Intent- und Konsumentendaten für präziseres Targeting in diesen Umfeldern.

Seven.One Media macht Connected-TV- Werbung für Händler datenlastiger. Der ProSiebenSat.1-Vermarkter hat am 18. September 2026 neue Datenpartnerschaften mit Kleinanzeigen, Gemini Direct und Criteo gemeldet. Deren Retail-, Commerce-, Intent- und Konsumentendaten sollen künftig in Kampagnen auf Joyn, im Connected TV und in digitalen Umfeldern einfließen, heißt es in der Pressemitteilung von ProSiebenSat.1 . Für den Onlinehandel ist das noch kein Effizienzbeweis, aber ein neuer Testfall im Mediaplan: Kann Bewegtbild-Reichweite mit Handels- und Kaufabsichtsdaten so kombiniert werden, dass sie neben Retail Media, Search und Social belastbar prüfbar wird?

Der zweite handelsrelevante Teil ist das Daten-Matching. Seven.One Media bietet neben direkt buchbaren Zielgruppensegmenten an, kundeneigene First-Party-Daten in Kampagnenzielgruppen einzubringen. Dafür nennt das Unternehmen den Schweizer Anbieter Decentriq als Data-Clean-Room-Partner. Ein Clean Room ist eine technische Umgebung, in der Partner Datensätze abgleichen können, ohne Rohdaten vollständig offenzulegen. Seven.One schreibt, erste Kampagnen seien bereits umgesetzt; belastbare Leistungskennzahlen veröffentlicht das Unternehmen dazu aber nicht.

Damit richtet sich das Angebot vor allem an Händler und Marken mit ausreichend sauberen, einwilligungsbasierten Kundendaten: etwa CRM-Segmente, Warenkorbdaten, Käufer bestimmter Kategorien oder Reaktivierungszielgruppen. Wer nur kleine Listen oder unscharfe Consent-Lagen hat, dürfte vom Clean-Room-Ansatz weniger profitieren. Hinzu kommt operativer Aufwand: Daten müssen vorbereitet, rechtlich geprüft, gehasht oder anderweitig datenschutzkonform verarbeitet und mit Buchungs- sowie Messprozessen der Agentur oder des Vermarkters verbunden werden.

Warum die Meldung für Händler relevant ist

Der Schritt passt in einen Werbemarkt, in dem Handelsdaten nicht mehr nur im Shop oder im Retail-Media-Netzwerk eingesetzt werden. Retail Media, Social Ads und Search liefern harte Performance-Signale, stehen aber unter hohem Wettbewerbsdruck. CTV bietet Aufmerksamkeit auf dem großen Bildschirm, war für viele Händler aber lange schwerer mit Kaufinteresse und eigenen Kundensegmenten zu verbinden. Seven.One versucht nun, diese Lücke kleiner zu machen. Horizont ordnet die Neuaufstellung als Dmexco-Signal an Werbekunden und Agenturen ein.

Der Vergleich zu anderen Werbeverschiebungen zeigt den Unterschied: Während etwa Pinterest visuelle Suche für Performance-Anzeigen stärker im unteren Funnel verankert, geht es bei Seven.One um die Verbindung von Commerce-Signalen mit Bewegtbildreichweite. Das kann für Handelsmarken interessant sein, die Neukunden erreichen, Warenkorbkategorien aufbauen oder saisonale Sortimente sichtbar machen wollen. Es ersetzt aber keine saubere Testarchitektur für Marketing und Mediaplanung.

Was vor einer Buchung geklärt werden sollte

Vor einem Test gehören fünf Fragen auf den Tisch: Welche konkreten Segmente sind für die eigene Kategorie verfügbar? Wie groß ist die erreichbare Zielgruppe auf Joyn und CTV nach allen Filtern tatsächlich? Welche Match-Rate ergibt sich mit den eigenen First-Party-Daten? Welche Zusatzkosten entstehen für Clean Room, Datenaktivierung und Messung? Und wie wird inkrementelle Wirkung gegen bestehende Kanäle geprüft?

Sinnvoll ist ein klar abgegrenzter Pilot, nicht die Umwidmung großer Performance-Budgets. Händler sollten eine Vergleichsgruppe, ein eindeutiges Kampagnenziel und einen realistischen Messzeitraum festlegen. Bei CTV ist der direkte Last-Click-CPA selten die beste alleinige Kennzahl. Relevanter können inkrementelle Reichweite, Website-Besuche, markenbezogene Suche, Neukundenanteil oder spätere Conversion-Fenster sein. Die neue Seven.One-Offerte liefert dafür mehr Datenanschlüsse. Ob daraus ein effizienter Akquisekanal wird, muss jeder Händler noch nachweisen lassen.