Vierter Antrag in sechs Jahren: Galeria ist erneut insolvent

Die Warenhauskette Galeria hat beim Amtsgericht Düsseldorf einen Insolvenzantrag gestellt – den vierten seit 2020. Die 83 Häuser sollen vorerst geöffnet bleiben. Erst im Juni hatte das Unternehmen eine Kreditlinie von bis zu 160 Millionen Euro erhalten.

Galeria hat am 2. Oktober beim Amtsgericht Düsseldorf Insolvenz beantragt. Das berichtet die dpa unter Berufung auf das Unternehmen. Der Antrag schaffe „den rechtlichen Rahmen, um die aktuelle Situation zu ordnen, das Unternehmen zu stabilisieren und die Voraussetzungen für eine nachhaltige Zukunft zu schaffen“, teilte Galeria demnach mit. Der Betrieb in den 83 Warenhäusern läuft vorerst weiter. Betroffen sind rund 12.000 Beschäftigte.

Der vierte Antrag seit 2020

Galeria war bereits 2020, 2022 und 2024 in Insolvenzverfahren. Seit Sommer 2024 gehört die Kette der US-Investmentgesellschaft NRDC und einer Beteiligungsfirma des Unternehmers Bernd Beetz. Die neuen Eigentümer verlegten den Sitz von Essen nach Düsseldorf und strichen die Namen Karstadt und Kaufhof.

Im Juni 2026 sicherte sich Galeria nach dpa-Angaben eine Kreditlinie von bis zu 160 Millionen Euro beim Finanzierer Gordon Brothers. Sie ist durch Warenbestände besichert und an einen dreijährigen Sanierungsplan gebunden. Bereits im April hatten mehrere Vermieter ausbleibende Mietzahlungen gemeldet, wie cio.de unter Berufung auf die Immobilien Zeitung berichtete. Die Geschäftsführung sprach damals von „Liquiditätsschwankungen“. Im Juli stellte das Unternehmen 33 Standorte zur Überprüfung.