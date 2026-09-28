Asos sendet zum Ende seines Geschäftsjahres vorsichtige Erholungssignale. Im vierten Quartal, das am 30. August endete, stieg der Bruttowarenwert im niedrigen einstelligen Bereich, berichtet Ecommercenews.eu. Zuvor war dieser Wert über das Jahr hinweg deutlich unter Druck geraten. Für das Gesamtjahr bleibt ein Minus von fünf Prozent beim Wert der verkauften Produkte. Der Online-Modehändler hat damit zwar wieder Wachstumstendenzen gezeigt, bewegt sich aber weiterhin unter dem Vorjahresniveau.

Erholung mit kleinerer Kundenbasis

Auch bei den Kundenzahlen gibt es erstmals seit 2022 wieder einen Anstieg gegenüber dem Vorquartal. Am Ende des Geschäftsjahres zählte Asos jedoch 16,4 Millionen aktive Kundinnen und Kunden, nach 17 Millionen ein Jahr zuvor. Die Basis ist damit weiter geschrumpft. Positiv entwickelte sich das Geschäft im zweiten Halbjahr in Großbritannien und Deutschland. In den USA legte Asos im Schlussquartal zu. Besonders stark schnitt die Damenmode ab: Der Wert der verkauften Produkte stieg in diesem Bereich im zweiten Halbjahr um acht Prozent.

Die Zahlen zeigen, dass Asos im Onlinehandel wieder Traktion gewinnt, die Trendwende aber noch nicht abgeschlossen ist. Wichtig ist zudem die Einordnung der Kennzahl: Das gemeldete Wachstum bezieht sich auf den Gross Merchandise Value, also den Bruttowarenwert einschließlich Aktivitäten von Fulfilment-Partnern. Daraus lässt sich noch nicht ableiten, dass auch der Unternehmensumsatz wieder wächst. Eine genaue Wachstumsrate für das vierte Quartal hat Asos bislang nicht veröffentlicht.