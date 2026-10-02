Der Bundesgerichtshof hat Amazons Prime-Preiserhöhung vom September 2022 für unwirksam erklärt, berichtet Tagesschau.de. Damals stieg die Monatsgebühr ohne Zustimmung der Kunden von 7,99 auf 8,99 Euro. Das sei rechtswidrig gewesen, weil Amazon nicht verständlich erklärt habe, wie Kunde auf die Preiserhöhung reagieren könnten. Wer betroffen sei, könne sein Geld zurückfordern. Entweder auf eigene Faust oder über eine Sammelklage der Verbraucherzentrale NRW.
BGH kippt Prime-Preiserhöhung von Amazon
Der Bundesgerichtshof hat die Prime-Preiserhöhung vom September 2022 für unwirksam erklärt. Nach Angaben von Tagesschau.de hatte Amazon die Monatsgebühr für Prime damals ohne ausdrückliche Zustimmung der Kundinnen und Kunden von 7,99 Euro auf 8,99 Euro angehoben. Diese Erhöhung sei rechtswidrig gewesen, weil der Konzern nach Auffassung des Gerichts nicht verständlich genug erklärt habe, wie Betroffene auf die Änderung reagieren konnten.
Das Urteil ist vor allem für Kundinnen und Kunden relevant, deren Prime-Beitrag im Zuge dieser Anpassung gestiegen ist. Sie können nach der Entscheidung grundsätzlich Geld zurückverlangen. Im Kern geht es um die Frage, ob eine Preisänderung in einem laufenden Vertragsverhältnis so kommuniziert wurde, dass Verbraucherinnen und Verbraucher ihre Rechte klar erkennen und darauf reagieren konnten. Der BGH sieht diese Voraussetzung im vorliegenden Fall nicht erfüllt.
Rückforderung einzeln oder per Sammelklage
Betroffene haben laut Bericht zwei Wege: Sie können ihre Ansprüche auf eigene Faust geltend machen oder sich einer Sammelklage der Verbraucherzentrale NRW anschließen. Verbraucherschützer raten zur Sammelklage, weil sie Ansprüche bündeln kann und Betroffene nicht allein gegenüber dem Unternehmen auftreten müssen. Für den Verbraucherschutz ist das Urteil daher mehr als ein Einzelfall: Es zeigt, wie streng Gerichte Informationspflichten bei laufenden digitalen Abonnements bewerten.
Die Entscheidung betrifft eine zentrale Schnittstelle zwischen Plattformgeschäft, Abo-Modellen und Recht. Gerade bei Diensten mit vielen Bestandskundinnen und Bestandskunden kommt es darauf an, Preisänderungen transparent zu begründen und Reaktionsmöglichkeiten klar darzustellen. Wenn diese Hinweise fehlen oder missverständlich bleiben, kann eine einseitige Erhöhung unwirksam sein. Für Verbraucherinnen und Verbraucher ist die Folge praktisch: Wer von der damaligen Erhöhung betroffen war, sollte prüfen, ob ein Anspruch auf Erstattung besteht.
Was Betroffene jetzt wissen müssen
Der Bericht ordnet die Preiserhöhung als Vorgang ein, der bereits vor mehreren Jahren stattfand. Trotzdem kann das Urteil aktuell finanzielle Folgen haben. Maßgeblich ist, ob Kundinnen und Kunden im betroffenen Zeitraum Prime nutzten und ob ihre Monatsgebühr ohne wirksame Zustimmung stieg. Die Verbraucherzentrale NRW bietet dafür den kollektiven Weg über eine Sammelklage an; alternativ bleibt die individuelle Rückforderung möglich.
Für Amazon bedeutet das Urteil eine klare Grenze bei der Gestaltung von Preisänderungen in Abo-Verträgen. Für Kundinnen und Kunden steht nun die konkrete Prüfung im Vordergrund: betroffen ist die Erhöhung der Monatsgebühr von 7,99 auf 8,99 Euro.