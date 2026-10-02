BGH kippt Prime-Preiserhöhung von Amazon

Der Bundesgerichtshof hat die Prime-Preiserhöhung vom September 2022 für unwirksam erklärt. Nach Angaben von Tagesschau.de hatte Amazon die Monatsgebühr für Prime damals ohne ausdrückliche Zustimmung der Kundinnen und Kunden von 7,99 Euro auf 8,99 Euro angehoben. Diese Erhöhung sei rechtswidrig gewesen, weil der Konzern nach Auffassung des Gerichts nicht verständlich genug erklärt habe, wie Betroffene auf die Änderung reagieren konnten.

Das Urteil ist vor allem für Kundinnen und Kunden relevant, deren Prime-Beitrag im Zuge dieser Anpassung gestiegen ist. Sie können nach der Entscheidung grundsätzlich Geld zurückverlangen. Im Kern geht es um die Frage, ob eine Preisänderung in einem laufenden Vertragsverhältnis so kommuniziert wurde, dass Verbraucherinnen und Verbraucher ihre Rechte klar erkennen und darauf reagieren konnten. Der BGH sieht diese Voraussetzung im vorliegenden Fall nicht erfüllt.

Rückforderung einzeln oder per Sammelklage

Betroffene haben laut Bericht zwei Wege: Sie können ihre Ansprüche auf eigene Faust geltend machen oder sich einer Sammelklage der Verbraucherzentrale NRW anschließen. Verbraucherschützer raten zur Sammelklage, weil sie Ansprüche bündeln kann und Betroffene nicht allein gegenüber dem Unternehmen auftreten müssen. Für den Verbraucherschutz ist das Urteil daher mehr als ein Einzelfall: Es zeigt, wie streng Gerichte Informationspflichten bei laufenden digitalen Abonnements bewerten.