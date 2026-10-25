Weniger Dashboards, mehr Entscheidungen. Warum Händler ihr Reporting von Vanity Metrics befreien müssen

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Mehr Daten, mehr Tools, mehr Dashboards – und trotzdem entscheidet der Handel nicht schneller. Michael Witzenleiter aus dem Etailment-Expertenrat argumentiert, dass Händler kein Daten-, sondern ein Reporting-Problem haben. Er zeigt in fünf Schritten, wie sie Vanity Metrics aus dem Management-Reporting streichen.

Diese Szene kennen wir wohl viele: Montagmorgen, 8:30 Uhr. Das Management-Meeting beginnt mit dem Wochen-Dashboard. Die Sessions sind mit 12 Prozent im Plus. Newsletter-Öffnungsrate stabil. ROAS bei 4,2. Instagram-Reichweite auf Rekordniveau. Alle nicken zufrieden. Dann kommt aber die entscheidende Frage zum Wochenstart: Erhöhen wir jetzt den Mindestbestellwert oder nicht? Schweigen. Niemand hat darauf eine Antwort. Weder das Dashboard noch das Frühstart-Management-Team. Diese Szene ist kein Einzelfall. Sie ist der Normalzustand im deutschen Handel. Wir haben in den letzten zehn Jahren mehr Daten gesammelt, mehr Tools angeschafft und mehr Dashboards gebaut als je zuvor. Aber wir treffen Entscheidungen trotzdem nicht schneller. In vielen Fällen sogar langsamer. Das ist kein Daten-, sondern einfach nur ein Reporting-Problem. Das Dashboard-Paradox Die Zahlen dazu sind eindeutig. Oracle hat in der Studie „The Decision Dilemma“ mehr als 14.000 Mitarbeitende und Führungskräfte in 17 Ländern befragt. 74 Prozent sagen, die Zahl ihrer täglichen Entscheidungen habe sich in den letzten drei Jahren verzehnfacht. 86 Prozent sagen, das Datenvolumen mache Entscheidungen komplizierter statt einfacher. Und 77 Prozent der Führungskräfte geben zu, dass ihre Dashboards und Charts nicht immer etwas mit den Entscheidungen zu tun haben, die sie tatsächlich treffen müssen.

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Man muss das zweimal lesen. Drei von vier Führungskräften schauen regelmäßig auf Zahlen, die für ihre Entscheidungen irrelevant sind. 70 Prozent der Business Leader würden ihre Entscheidungen inzwischen lieber einer Maschine überlassen. Nicht, weil sie faul sind. Sondern weil sie erschöpft sind. Eine Befragung von 500 Entscheidern in den USA, Großbritannien und den Niederlanden (TheyDo, „Data, Decisions, and Doubt“) zeichnet dasselbe Bild. Die Hälfte fühlt sich von der täglichen Menge an Daten und Dashboards überfordert. 77 Prozent hinterfragen die Zahlen, auf die sie sich verlassen, nur manchmal oder selten. 67 Prozent befürchten, dass statische Dashboards sie kritische Chancen übersehen lassen. Und nur 45 Prozent der vorhandenen Unternehmensdaten fließen überhaupt in Entscheidungen ein. Besonders bitter ist der Befund zur Geschwindigkeit. Der „2026 Planning Intelligence Report“ von Board hat 300 CFOs, CIOs und COOs befragt. 85 Prozent spüren mehr Druck, schneller zu entscheiden. Nur 27 Prozent können ihre Planung in Echtzeit anpassen. Rund drei Viertel sagen, dass mindestens die Hälfte ihrer Planungsentscheidungen auf Daten beruht, die älter als 30 Tage sind. Und 83 Prozent berichten, dass ihr Board eine strategische Entscheidung auf Basis einer Prognose getroffen hat, von der alle wussten, dass sie veraltet war. Mehr Dashboards haben dieses Problem nicht gelöst. Sie haben es erzeugt. Vanity Metrics: hübsch, aber folgenlos Eine Vanity Metric ist eine Kennzahl, die gut aussieht, aber keine Entscheidung auslöst. Der Test dazu ist simpel: Wenn diese Zahl morgen um zehn Prozent fällt, was machen wir dann anders? Wenn die Antwort „nichts“ oder „wir schauen mal“ lautet, gehört die Kennzahl nicht ins Management-Reporting. Im Handel sind die üblichen Verdächtigen schnell benannt. Sessions und Pageviews. Follower und Reichweite. Newsletter-Abonnenten ohne Umsatzbezug. Die App-Downloads. Der Bruttoumsatz vor Retouren. Der Kanal-ROAS, der nach Retouren, Versand und Service den Deckungsbeitrag frisst. Die Conversion Rate, die steigt, weil der Rabatt-Banner größer wurde. Und das Gross Merchandise Volume (GMV), das jeder Marktplatz gerne nach vorne stellt, weil es Wachstum suggeriert, wo kein Ergebnis ist.

Keine dieser Zahlen ist falsch. Sie sind nur nicht entscheidungsrelevant. Sie beschreiben Aktivität, nicht Wirkung. Und Aktivität ist im E-Commerce das, was am leichtesten zu produzieren ist. Das Tückische: Vanity Metrics wachsen fast immer. Mehr Traffic kann man kaufen. Mehr Follower kann man kaufen. Mehr GMV kann man mit Rabatten kaufen. Deshalb sehen Dashboards voller Vanity Metrics praktisch immer grün aus. Und genau deshalb werden sie so gerne gezeigt. Sie beruhigen. Entscheidungen hingegen beunruhigen. Erst die Entscheidung, dann die Kennzahl Die meisten Reportings entstehen in der falschen Reihenfolge. Erst werden Daten gesammelt, dann visualisiert, dann hofft man, dass irgendjemand daraus Entscheidungen ableitet. Der Ansatz des entscheidungsfähigen Reportings dreht das um. Am Anfang steht die Liste der Entscheidungen, die ein Händler regelmäßig treffen muss. Dann kommt die Frage, welche eine Kennzahl diese Entscheidung tatsächlich steuert. Und dann erst das Dashboard, wenn es überhaupt noch eines braucht. Für einen Online-Händler sieht diese Liste erstaunlich kurz aus. Welche SKUs listen wir aus? Welchen Kanal drosseln wir? Wo setzen wir den Mindestbestellwert? Wann stoppen wir eine Kampagne? Welche Retourenquote ist pro Kategorie noch tragbar? Welches Preissegment bauen wir aus? Das sind vielleicht zehn bis fünfzehn wiederkehrende Entscheidungen. Jede davon braucht eine Kennzahl, eine Schwelle und einen Verantwortlichen. Nicht vierzig Kacheln. Amazon hat dafür vor Jahren eine Unterscheidung etabliert, die im deutschen Handel noch immer unterschätzt wird: Input- und Output-Kennzahlen. Umsatz, Ergebnis und Marktanteil sind Outputs. Man kann sie beobachten, aber nicht direkt steuern. Gesteuert werden Inputs: Verfügbarkeit, Lieferzeit, Preisposition, Sortimentsbreite und Retourengründe. Wer nur Outputs reportet, lebt in der Vergangenheit. Beim Autofahren entspricht das etwa dem Blick in den Rückspiegel. Wer Inputs steuert, hat das Lenkrad in der Hand und den Blick nach Vorn gerichtet. Warum das 2026 keine Stilfrage mehr ist Der deutsche Handel hat gerade keinen Spielraum für Reporting-Folklore. Die Händlerbund-Jahresstudie 2026 unter 335 Online-Händlern zeigt: 56 Prozent haben 2025 sinkende oder stark sinkende Umsätze verzeichnet. 69 Prozent spüren einen härteren Wettbewerb. 70 Prozent nennen Bürokratie als größte Herausforderung. Nur noch 4 Prozent blicken sehr optimistisch auf 2026. In so einem Markt ist jede Stunde, die ein Team mit dem Betrachten von Zahlen verbringt, ohne daraus eine Entscheidung abzuleiten, verlorene Zeit. Und Zeit ist inzwischen der teuerste Rohstoff im Handel. Dazu kommt die KI-Frage. Gartner erwartet, dass bis 2027 die Hälfte aller Geschäftsentscheidungen durch KI-Agenten unterstützt oder automatisiert wird. Das klingt nach Zukunft, ist aber eine sehr konkrete Reporting-Anforderung. Ein KI-Agent braucht keine Dashboards. Er braucht Entscheidungsregeln: Wenn der Deckungsbeitrag pro Bestellung in Kanal X unter Y fällt, dann Budget runter. Wenn die Retourenquote einer Kategorie über Z steigt, dann Produktdaten prüfen. Wer diese Regeln nicht formuliert hat, kann auch keine KI darauf ansetzen. Und wer KI auf Vanity Metrics ansetzt, bekommt keine besseren Entscheidungen. Er bekommt schlechtere Entscheidungen, nur schneller. Interessant ist, wie die großen Player nach außen kommunizieren. Zalando berichtet in seinen Quartalszahlen im Kern mit einer Handvoll Größen: GMV, Umsatz, bereinigtes EBIT, aktive Kunden und die Ergebnisentwicklung je Segment. Man kann über die Auswahl streiten. Aber man versteht in einer Minute, wie das Unternehmen steuert. Diese Klarheit fehlt in vielen mittelständischen Händlern, obwohl sie dort deutlich einfacher herzustellen wäre. Vom Dashboard-Friedhof zum Entscheidungsrhythmus Wie kommt man da raus? Nicht mit einem neuen BI-Tool. Sondern mit fünf unbequemen Schritten. Erstens: Entscheidungsinventar. Jede Führungskraft listet die Entscheidungen auf, die sie in den letzten vier Wochen tatsächlich getroffen hat, und welche Zahl dabei den Ausschlag gab. Das Ergebnis ist meistens ernüchternd. Die meisten Dashboards tauchen in dieser Liste nicht auf. Zweitens: Eine Kennzahl pro Entscheidung, mit Schwellenwert. Nicht „wir beobachten den Deckungsbeitrag“, sondern „unter 18 Prozent Deckungsbeitrag nach Retouren wird der Kanal gedrosselt“. Eine Zahl ohne Schwelle ist eine Beobachtung. Eine Zahl mit Schwelle ist eine Entscheidung, die schon getroffen wurde.

Drittens: Dashboards löschen. Konsequent. Jedes Dashboard, das in 30 Tagen von niemandem geöffnet wurde, wird abgeschaltet. Jedes Dashboard, das keiner Entscheidung aus dem Inventar zugeordnet ist, ebenfalls. Das fühlt sich an wie Kontrollverlust. Es ist das Gegenteil. Viertens: Alarme statt Ansichten. Niemand muss täglich auf eine Retourenquote starren, die sich seit Monaten nicht bewegt. Relevant ist der Moment, in dem sie die Schwelle reißt. Ein Reporting, das sich meldet, wenn etwas zu entscheiden ist, schlägt jedes Reporting, das darauf wartet, angeschaut zu werden. Fünftens: Ein fester Entscheidungsrhythmus. Wöchentlich: Kanäle, Kampagnen und Verfügbarkeit.

Monatlich: Sortiment, Preise und Retourenregeln.

Quartalsweise: Kanalstrategie, Marktplatzmodelle, Investitionen. Alles natürlich mit klarer Verantwortung, wer was entscheidet. Das Meeting beginnt nicht mit dem Dashboard, sondern mit der Frage: Welche Schwelle wurde gerissen und was tun wir jetzt? Entscheiden ist die neue Kernkompetenz Der Handel hat in den letzten Jahren gelernt, Daten zu sammeln. Er hat gelernt, sie zu visualisieren. Was er nicht gelernt hat, ist, sie konsequent in Entscheidungen zu übersetzen. Dashboards haben diese Lücke nicht geschlossen. Sie haben sie kaschiert. Die unbequeme Wahrheit ist: Ein Dashboard, das keine Entscheidung auslöst, ist kein Steuerungsinstrument. Es ist Dekoration. Egal, wie viele Datenquellen dahinterliegen. Egal, wie aufwendig es gebaut wurde. Egal, wie grün die Kacheln leuchten. Die gute Nachricht ist: Der Weg raus ist billiger als der Weg rein. Er kostet kein neues Tool, keine neue Datenplattform und keine neue Agentur. Er kostet die Bereitschaft, Kennzahlen zu streichen, die man lieb gewonnen hat. Und den Mut, Schwellen festzulegen, an denen man sich messen lassen muss. Am Ende gewinnt nicht der Händler, der am meisten weiß. Sondern der, der am schnellsten entscheidet. Zentrale Erkenntnisse Mehr Dashboards führen nicht zu mehr Entscheidungen. 77 Prozent der Führungskräfte sehen regelmäßig Zahlen, die mit ihren Entscheidungen nichts zu tun haben.

Eine Vanity Metric erkennt man an einer Frage: Was machen wir anders, wenn sie fällt? Lautet die Antwort „nichts“, gehört sie nicht ins Management-Reporting.

Entscheidungsfähiges Reporting beginnt mit dem Entscheidungsinventar, nicht mit den Daten.

Jede Steuerungskennzahl braucht eine Schwelle und einen Verantwortlichen. Sonst ist sie nur eine Beobachtung.

Inputs steuern, Outputs beobachten. Wer nur Umsatz und ROAS reportet, schaut in den Rückspiegel.

KI-Agenten brauchen Entscheidungsregeln, keine Dashboards. Wer die Regeln nicht hat, automatisiert nichts.

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