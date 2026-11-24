Sechs von zehn Weihnachtsshoppern in Deutschland sollen beim Geschenkekauf KI genutzt haben, so steht es in einem Report von Google. Wir versuchen anhand anderer Erhebungen einzuordnen. Worauf die Google-Zahlen beruhen und was die Suchdaten vor Black Friday zeigen.

Ein Teil der Kennzahlen stammt aus einer zweiten Ipsos-Erhebung vom Dezember 2025 mit 1.459 Befragten in Deutschland, die in der Woche zuvor einen „abwägenden" Konsumgüterkauf getätigt hatten. Die Suchdaten vergleichen 2025 mit 2026 und sind ausschließlich als prozentuale Veränderung angegeben; absolute Suchvolumina nennt der Report nicht. Als „Breakout“ bezeichnet Google Begriffe mit einem Anstieg von mehr als 5.000 Prozent. Einen Stichtag für Angaben wie „im vergangenen Monat“ enthält der Report nicht. Eine öffentlich abrufbare Fassung hat die Redaktion auf Googles Seiten nicht gefunden.

Die Befragungsdaten stammen nicht aus der laufenden Saison. Laut Methodenteil des Reports wurde die Hauptstudie zwischen Oktober 2025 und Januar 2026 erhoben – online, unter 4.095 Personen ab 18 Jahren, die in den zwei Tagen vor der Befragung Weihnachtseinkäufe erledigt hatten. Die 60 Prozent beschreiben also das Weihnachtsgeschäft 2025. Google hatte die Zahl bereits im Oktober auf seiner Marketingplattform Think with Google veröffentlicht, in den Beiträgen „KI im Weihnachtsgeschäft: 4 Trends für Retail-Marketer" und „Weihnachtsshopping mit KI: Taucht deine Marke auf?" .

Google Deutschland hat kurz vor Black Friday einen „Shopping Report 2026 für Deutschland“ an Redaktionen verschickt. Der elfseitige Bericht kombiniert zwei Datenquellen: Befragungen, die das Marktforschungsinstitut Ipsos im Auftrag von Google durchgeführt hat, und Auswertungen von Suchanfragen. Die zentrale Aussage zur KI: Rund 60 Prozent der Konsumentinnen und Konsumenten in Deutschland hätten beim Weihnachtseinkauf aktiv KI-Tools oder KI-gestützte Suchfunktionen genutzt.

Was genau als KI-Nutzung zählt – ein Chatbot wie ChatGPT, der KI-Modus der Google-Suche oder bereits eine automatisch eingeblendete KI-Übersicht –, definiert der Report nicht.

Die KI-Kennzahlen im Einzelnen

Laut Report geht 82 Prozent der Geschenkkäufe eine strukturierte Vorab-Recherche voraus, „Blindkäufe“ seien die Ausnahme. An anderer Stelle formuliert der Report dieselbe Zahl personenbezogen – als Anteil der Käuferinnen und Käufer, die vorab recherchieren.

77 Prozent der Befragten, die im Laden kauften, hätten unmittelbar vor oder während des Einkaufs Google oder YouTube genutzt, um ihre Entscheidung abzusichern. Grundlage sind laut Methodenteil 2.688 In-Store-Käuferinnen und Käufer. Dieselbe Prozentzahl taucht im Report ein zweites Mal mit anderer Bedeutung auf: 77 Prozent gäben an, die Google-Suche mit KI-Funktionen helfe ihnen, Produkte zu verstehen und vertrauenswürdig zu entscheiden. 81 Prozent bestätigten demnach, dass Googles KI-Funktionen dabei helfen, echte Angebote zu erkennen und Details im Laden mobil zu prüfen. Auf welche Teilgruppe sich diese beiden Werte beziehen, geht aus dem Report nicht hervor.

Wer KI nutzt, kommt laut Report entlang der Customer Journey auf 10,6 Kontaktpunkte, wer keine KI nutzt, auf 2,8. Im Think-with-Google-Beitrag vom 9. Oktober nennt Google für dieselbe Erhebung 12,1 gegenüber 2,8 Touchpoints. Grundlage sind in beiden Fällen 361 KI-Nutzerinnen und Nutzer und 1.098 Nicht-Nutzerinnen und Nutzer. Unabhängig davon, welcher Wert gilt: Die Gegenüberstellung zeigt einen Zusammenhang, keine Ursache. Ob KI zu mehr Recherche führt oder ob besonders recherchefreudige Menschen häufiger zu KI greifen, lässt sich daraus nicht ablesen.

Andere Erhebungen, andere Werte

Andere Erhebungen aus diesem Jahr kommen zu teils ähnlichen, teils deutlich niedrigeren Anteilen. Befragte, Zeitraum und Fragestellung unterscheiden sich jeweils:

Erhebung Befragte Zeitraum Was gemessen wurde Ergebnis Ipsos im Auftrag von Google 4.095 Personen ab 18, direkt nach einem Weihnachtseinkauf Okt. 2025 – Jan. 2026 Nutzung von KI-Plattformen oder -Funktionen beim Weihnachtseinkauf, inkl. Googles eigener Suchfunktionen 60 % Deloitte 1.500 Konsument:innen, Online-Befragung Mai 2026 Nutzung von „KI-Einkaufshilfen“ (Definition nicht veröffentlicht) 52 % Appinio im Auftrag von Otto Advertising 1.000 Online-Shopper:innen, 18 bis 69 Jahre Ende Aug. 2026 Nutzung von KI-Tools wie ChatGPT oder Gemini bei Produktsuche und -auswahl 23 % YouGov 1.014 Personen ab 18, repräsentativ Juli/Aug. 2026 KI-Tools beim Einkaufen bereits eingesetzt 20 % (42 % unter Black-Friday-Interessierten)

Bei der Frage, über welchen Kanal sie das beste Angebot zu finden glauben, lagen in der YouGov-Erhebung Suchmaschinen (75 Prozent) vor KI (66 Prozent).

Die Erhebungen messen Unterschiedliches – Nutzung in der vergangenen Weihnachtssaison, Nutzung beim Einkaufen allgemein, Nutzung überhaupt – unter jeweils anderen Befragten. Eine belastbare Gesamtquote lässt sich daraus nicht ableiten. Auch Otto Advertising als Vermarkter und Deloitte als Beratungsunternehmen haben ein geschäftliches Interesse an dem Thema.

Was vor Black Friday gesucht wird

Suchanfragen zu Black Friday sind laut Report im vergangenen Monat um 450 Prozent gestiegen. Im Ländervergleich liege Deutschland beim Suchinteresse auf Platz acht, innerhalb Deutschlands führten Berlin, Hamburg und Bayern. Die häufigsten Fragen drehten sich darum, ob die PlayStation 5, das iPhone 18 Pro und die Nintendo Switch 2 am Black Friday günstiger werden. Bei Suchen nach „Black Week bei …" nennt Google Amazon, Media Markt, Otto, Apple und Ikea als häufigste Ergänzungen.

Der Handelsverband Deutschland (HDE) rechnet für Black Friday (27. November) und Cyber Monday (30. November) mit einem Umsatz von 6,2 Milliarden Euro, knapp 6 Prozent mehr als im Vorjahr. Für das gesamte Weihnachtsgeschäft im November und Dezember erwartet der Verband 129,2 Milliarden Euro, ein nominales Plus von 2 Prozent. Der Onlinehandel soll demnach um nominal 4,1 Prozent auf 23,1 Milliarden Euro zulegen. Im Nicht-Lebensmittelhandel rechnen laut HDE-Umfrage unter 300 Unternehmen 56 Prozent mit einem schlechteren oder deutlich schlechteren Weihnachtsgeschäft als 2025.

Das Suchinteresse an Weihnachtsgeschenken steigt laut Google seit September und habe im vergangenen Monat um 250 Prozent zugelegt. Gesucht werde vor allem nach Geschenken für Nachbarn, Lehrerinnen und Hunde. Zu den häufigsten „Kann man … schenken?"-Fragen gehören Schirm, Koffer und elektrische Zahnbürste.

Die Trendbegriffe des Jahres

Bei den Begriffen mit dem stärksten Anstieg im Jahresvergleich steht laut Google „Pflaster gegen Bauchfett“ an der Spitze (plus 1.395 Prozent). Der Report ordnet das als Hype um Body-Care, Longevity und „unkomplizierte Self-Care-Helfer“ ein. Verbraucherschützer sehen sogenannte Abnehmpflaster kritisch: Die Verbraucherzentrale hält Werbeversprechen, die Pflaster wirkten ähnlich wie Abnehmspritzen, für irreführend. Welche Produkte hinter den Suchanfragen stehen, geht aus den Google-Daten nicht hervor.

Es folgen Hängesitz (plus 780 Prozent), Klimaanlage mit Abluftschlauch (plus 580 Prozent, laut Google eine Folge des heißen Sommers), Schneeschieber (plus 355 Prozent) und „Peptide Muskelaufbau“ (plus 200 Prozent), was Google als Trend zu „evidenzbasierter Sporternährung“ beschreibt. Danach kommen Barrel Jeans, Anti-Aging-Kosmetik und Smart Glasses (plus 145 Prozent, Platz acht). Die Liste bildet das gesamte Jahr ab, nicht das Weihnachtsgeschäft, und sie misst Suchinteresse, nicht Käufe.

Unter den Händlern und Marken mit dem stärksten Anstieg nennt Google unter anderem dm (Breakout), Rossmann (plus 4.831 Prozent) und Müller (plus 323 Prozent). Auch Otto führt der Report als Breakout. Wie bei Marken mit ohnehin hohem Suchvolumen Steigerungen dieser Größenordnung zustande kommen, erläutert der Report nicht.

Was Google Händlern rät – und was offen bleibt

Aus den Daten leitet Google Empfehlungen ab: Produktinformationen sollten auf konkrete Anwendungsfälle und Zielgruppen zugeschnitten sein, weil Menschen zunehmend lebensstilbezogen suchten – der Report nennt als Beispiel die Anfrage nach einem Geschenk für eine „35-jährige Frau mit minimalistischem und umweltbewusstem Lebensstil“. Außerdem rät Google zu vollständigen Spezifikationen, verifizierten Bewertungen, klaren Preisen, aktuellen lokalen Verfügbarkeiten sowie einer durchgängigen Präsenz in Suche, Google Shopping und auf YouTube. Google verdient an Werbung in genau diesen Kanälen. Der Report enthält zudem Verbrauchertipps zu eigenen Funktionen wie KI-Modus, Circle to Search und Google Lens.

Gemeinsam ist den genannten Erhebungen, dass ein großer Teil der Kundschaft vor dem Kauf gezielt recherchiert – über Suchmaschinen, Preisvergleiche, Händler-Apps oder Chatbots. Welcher Anteil davon tatsächlich über KI-Systeme läuft, ist nach der aktuellen Datenlage offen.