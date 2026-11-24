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Nach den USA, Kanada und Indien schaltet Google seine „Suche-Profile“ still und leise in Deutschland frei, berichtet Caschys Blog. Das Profil sammle Beiträge verknüpfter Kanäle auf einer Seite in der Suche und im Discover-Feed, eigene Uploads kenne es nicht. Beanspruchen dürfe es nur, wer volljährig sei und auf Youtube, Instagram, Tiktok oder X mindestens 10.000 Follower mitbringe. Für mehrere Marken seien bis zu zehn Profile pro Google-Konto möglich. Aufs Ranking habe ein Profil laut Google keinen Einfluss.

Google erweitert seine Suche-Profile offenbar auf Deutschland. Nach dem Start in den USA, Kanada und Indien ist die Funktion hierzulande ohne große Ankündigung verfügbar, berichtet Caschys Blog. Die Profile richten sich an Creator und Publisher, die ihre öffentlichen Inhalte aus verknüpften Kanälen an einer zentralen Stelle in der Google-Suche und in Discover bündeln wollen. Das Suche-Profil ist dabei kein eigener Upload-Bereich. Es sammelt Beiträge verknüpfter Kanäle und stellt sie auf einer Profilseite dar. Unterstützt werden aktuell YouTube, Instagram, TikTok und X. Eigene Posts lassen sich dort nicht direkt veröffentlichen. Für Marketing- und Publisher-Teams kann das Profil dennoch relevant sein, weil es bestehende Inhalte an einem zusätzlichen Google-Ort sichtbar macht. Voraussetzungen und Verwaltung Ein Profil kann über profile.google.com/claim beansprucht werden. Dafür müssen Nutzer mindestens 18 Jahre alt sein und auf einer unterstützten Plattform mindestens 10.000 Follower oder Abonnenten vorweisen. Wer mehrere Marken oder Projekte betreut, kann mit einem Google-Konto bis zu zehn Suche-Profile verwalten.

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Nach dem Beanspruchen lässt sich das Profil auf mehreren Wegen öffnen: direkt über profile.google.com/account, in der Google-App über das eigene Profilbild oder über die normale Google-Suche nach dem eigenen Namen. In der Bearbeitung können Nutzer zwischen mehreren Profilen wechseln oder ein neues Profil anlegen. Google unterscheidet bei Änderungen zwischen sofort wirksamen Anpassungen und prüfpflichtigen Angaben. Änderungen am Namen oder an der Bio werden zunächst als Vorschlag eingereicht. Auch neue Content-Plattformen, etwa ein Blog oder ein weiterer Kanal per URL, müssen geprüft werden. Plattformen zu entfernen oder per Drag-and-drop neu zu sortieren, wird nach dem Speichern direkt übernommen. Profilbild, @-Handle und Titelbild lassen sich ebenfalls im Bearbeitungsmenü anpassen. Inhalte hervorheben und Reichweite auswerten Für mehr Kontrolle über die Darstellung können Nutzer bis zu acht Beiträge oben im Profil anpinnen. Dafür stehen jedoch nur Inhalte zur Verfügung, die aus den letzten 365 Tagen stammen und im Feed der letzten 100 Posts enthalten sind. Ältere Beiträge können nicht angepinnt werden. Ein Statistikbereich ist ebenfalls vorgesehen, befindet sich aber noch in der Beta. Voraussetzung ist eine bestimmte Mindestanzahl an Followern auf einer einzelnen verknüpften Plattform. Im Hintergrund nutzt Google die Search Console und legt automatisch eine eigene Property für das Profil an. Auswertbar sind unter anderem die leistungsstärksten Inhalte, Klicks, Impressionen und die Zielgruppenreichweite nach Land. Für das Ranking setzt Google klare Grenzen: Änderungen am Suche-Profil haben laut Unternehmen keinen Einfluss auf die Platzierung in der Suche oder in Discover. Wenn Nutzer einem Profil folgen, können dessen Inhalte jedoch häufiger in ihrem Discover-Feed erscheinen. Offen bleibt, wie Google manuelle Eigentumsnachweise für LinkedIn, Webseiten und Facebook prüft.

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