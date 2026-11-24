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Die Berliner App Unscripted errechnet aus Outfit-Fotos eine „Stil-DNA“ und will Marken künftig dafür zahlen lassen, passenden Nutzern vorgeschlagen zu werden, berichtet Welt.de. Ein Empfehlungsalgorithmus bilde Geschmack nicht nur ab, er verstärke ihn auch: Was häufig auftaucht, gefalle mit der Zeit besser, sofern der erste Eindruck nicht negativ ausfalle. Bei einem Online-Buchhändler habe die Einblendung so personalisierter Empfehlungen die Kaufwahrscheinlichkeit um 12,4 Prozent erhöht. Allerdings gelte auch: Wer sich bevormundet fühle, lehne die Produkte eher ab oder wechsle die Marke.

Die Berliner App Unscripted will Modegeschmack messbar machen. Wie Welt.de berichtet, errechnet die Anwendung aus hochgeladenen Outfit-Fotos eine persönliche „Stil-DNA“. Nutzer laden Bilder von Looks hoch, die ihnen gefallen oder die sie selbst getragen haben. Eine KI ordnet jedem Bild drei von insgesamt 150 Stilrichtungen zu. Aus diesen Signalen entsteht ein Profil, das mit jedem weiteren Foto genauer werden soll. Die App schlägt auf dieser Basis weitere Looks, passende Marken und Nutzer mit ähnlichen Vorlieben vor. Mehr als 30 Labels sind nach Unternehmensangaben bereits vertreten, einzelne Produktempfehlungen sollen folgen. Unscripted ist seit rund zwei Monaten im Apple App Store verfügbar und wurde laut Unternehmen etwa 1500-mal heruntergeladen. Im Test wirkt die Stil-DNA laut Bericht teils treffend: Statt stark inszenierter Modebilder dominieren Spiegelselfies und Alltagsoutfits. Die empfohlenen Marken sind häufig weniger bekannt und können zum Entdecken einladen. Gleichzeitig zeigt das Beispiel eine Grenze personalisierter Empfehlungen. Ein fehlender Preisfilter kann dazu führen, dass ein vorgeschlagenes Kleid zwar ästhetisch passt, aber mit 600 Euro am Budget vorbeigeht. Für den Onlinehandel bleibt damit eine zentrale Frage: Personalisierung muss Geschmack, Kontext und Kaufrealität zusammenbringen. Ein präzises Stilprofil allein reicht nicht aus, wenn praktische Kriterien wie Preis, Verfügbarkeit oder Anlass fehlen.

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Empfehlungen formen Vorlieben mit Der Bericht verweist auf eine größere Dynamik: Algorithmen bilden Geschmack nicht einfach ab, sie können ihn verstärken. Die Konsumforscherin Andrea Bookhagen von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin erklärt, dass frühere Entscheidungen Hinweise auf künftige Vorlieben geben. Geschmack bleibt aber veränderbar. Der Mere-Exposure-Effekt beschreibt, dass Dinge mit wiederholter Wahrnehmung positiver wirken können, wenn der erste Eindruck neutral oder positiv war. Für Plattformen, Marken und Marketing ist dieser Effekt wirtschaftlich relevant. Personalisierte Einblendungen können Aufmerksamkeit lenken und Kaufimpulse auslösen. Bei einem Online-Buchhändler erhöhte die Einblendung entsprechend personalisierter Empfehlungen die Kaufwahrscheinlichkeit um 12,4 Prozent. Das zeigt, wie stark kuratierte Sichtbarkeit kommerzielle Entscheidungen beeinflussen kann. Die Wirkung hat jedoch Grenzen. Fühlen sich Nutzer bevormundet, kann die Empfehlung ins Gegenteil kippen: Produkte werden eher abgelehnt oder die Marke wird gewechselt. Unscripted plant, Marken künftig dafür zahlen zu lassen, passenden Nutzern vorgeschlagen zu werden. Damit rückt die App in ein Spannungsfeld aus Stilberatung, algorithmischer Auswahl und kommerzieller Platzierung. Der nächste Prüfpunkt ist, wie Nutzer auf bezahlte Produktempfehlungen reagieren, sobald einzelne Empfehlungen in der App umgesetzt werden.

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