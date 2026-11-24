Der niederländische Preisvergleich Kieskeurig.nl startet unter dem Namen Comparigo in Deutschland und Frankreich, berichtet Ecommercenews.eu. In beiden Ländern seien bereits je mehr als 400 Online-Shops angeschlossen. Händler könnten ihr Sortiment per Produktfeed einspeisen und zahlten pro Klick. Comparigo leite anschließend Besucher über Google Shopping weiter und verfolge die Wirkung bis zum Kauf im Online-Shop. Noch in diesem Jahr sollen Österreich, die Schweiz, Großbritannien und Irland folgen.

Der niederländische Preisvergleich Kieskeurig.nl expandiert unter der Marke Comparigo nach Europa. Wie Ecommercenews.eu berichtet, ist die Plattform nun in Deutschland und Frankreich offiziell gestartet. In beiden Märkten sind bereits mehr als 400 Online-Shops pro Land angeschlossen. Für Händler entsteht damit ein weiterer Kanal, um Produkte dort sichtbar zu machen, wo Nutzer bereits konkret nach Angeboten und Preisen suchen.

Comparigo richtet sich an den Onlinehandel und arbeitet mit einem performancebasierten Modell: Händler können ihr Sortiment per Produktfeed einspeisen und zahlen pro Klick auf ihren Online-Shop. Die Plattform leitet Besucher unter anderem über Google Shopping weiter. Gleichzeitig misst sie, welche Wirkung die Kampagnen bis zum Kauf im Shop entfalten. Comparigo ist in Deutschland und Frankreich bereits als Google Comparison Shopping Service, kurz CSS, registriert.

Preisvergleich mit messbarer Werbewirkung

Hinter Kieskeurig.nl, Review.nl und Comparigo steht Reshift Digital. Das Unternehmen verknüpft den neuen Preisvergleich mit seinem internationalen Review-Angebot Opinigo.com, das aus Review.nl hervorgegangen ist. Über Opinigo können Marken neue Produkte von Verbrauchern testen und bewerten lassen. Comparigo ergänzt dieses Modell um Reichweite, Traffic und Conversion-Messung. Marken sollen dadurch sehen, welche Ergebnisse ein neues Produkt je Land erzielt und wie sich Bewertungen in Umsatz übersetzen.