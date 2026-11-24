Der niederländische Preisvergleich Kieskeurig.nl startet unter dem Namen Comparigo in Deutschland und Frankreich, berichtet Ecommercenews.eu. In beiden Ländern seien bereits je mehr als 400 Online-Shops angeschlossen. Händler könnten ihr Sortiment per Produktfeed einspeisen und zahlten pro Klick. Comparigo leite anschließend Besucher über Google Shopping weiter und verfolge die Wirkung bis zum Kauf im Online-Shop. Noch in diesem Jahr sollen Österreich, die Schweiz, Großbritannien und Irland folgen.
Der niederländische Preisvergleich Kieskeurig.nl expandiert unter der Marke Comparigo nach Europa. Wie Ecommercenews.eu berichtet, ist die Plattform nun in Deutschland und Frankreich offiziell gestartet. In beiden Märkten sind bereits mehr als 400 Online-Shops pro Land angeschlossen. Für Händler entsteht damit ein weiterer Kanal, um Produkte dort sichtbar zu machen, wo Nutzer bereits konkret nach Angeboten und Preisen suchen.
Comparigo richtet sich an den Onlinehandel und arbeitet mit einem performancebasierten Modell: Händler können ihr Sortiment per Produktfeed einspeisen und zahlen pro Klick auf ihren Online-Shop. Die Plattform leitet Besucher unter anderem über Google Shopping weiter. Gleichzeitig misst sie, welche Wirkung die Kampagnen bis zum Kauf im Shop entfalten. Comparigo ist in Deutschland und Frankreich bereits als Google Comparison Shopping Service, kurz CSS, registriert.
Preisvergleich mit messbarer Werbewirkung
Hinter Kieskeurig.nl, Review.nl und Comparigo steht Reshift Digital. Das Unternehmen verknüpft den neuen Preisvergleich mit seinem internationalen Review-Angebot Opinigo.com, das aus Review.nl hervorgegangen ist. Über Opinigo können Marken neue Produkte von Verbrauchern testen und bewerten lassen. Comparigo ergänzt dieses Modell um Reichweite, Traffic und Conversion-Messung. Marken sollen dadurch sehen, welche Ergebnisse ein neues Produkt je Land erzielt und wie sich Bewertungen in Umsatz übersetzen.
Für das Marketing im E-Commerce ist vor allem der geschlossene Messansatz relevant. Laut Reshift-Digital-Geschäftsführer Kevin van Oosteren wollen Marken nachvollziehen, welchen Ertrag jeder in Werbung investierte Euro bringt. Reichweite oder Bewertungen allein lieferten darauf keine ausreichende Antwort. Das Unternehmen setzt deshalb auf verifizierte Bewertungen, gekoppelt mit Traffic-Akquise und Conversion-Tracking bis zum Shop.
Weitere Märkte sollen folgen
Der Start in Deutschland und Frankreich erfolgte nach einem Soft Launch Anfang November; die Websites wurden nun offiziell freigeschaltet. Für Händler bietet Comparigo eine Möglichkeit, Angebote über einen Preisvergleich und angeschlossene Werbekanäle auszuspielen, ohne das Abrechnungsmodell von klassischen Klickkampagnen zu verlassen. Für Marken entsteht zusätzlich ein Datenblick auf Preise, Bewertungen und Verkäufe in einzelnen Ländern.
Reshift Digital bezeichnet das Modell der Closed-Loop-Messung als in den Niederlanden erfolgreich erprobt. Mit Opinigo und Comparigo soll derselbe Ansatz nun europaweit verfügbar werden. Noch in diesem Jahr plant das Unternehmen die nächste Ausbaustufe: Comparigo soll in Großbritannien, Irland, Österreich und der Schweiz starten.