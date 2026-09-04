Walmart steigt in den Markt für Restaurantlieferungen ein und beginnt dafür eine Partnerschaft mit Dunkin’, wie Businessinsider.com berichtet. Der Start erfolgt zunächst mit 150 Dunkin’-Filialen in Walmart-Märkten. Später soll das Angebot auf die meisten der rund 10.000 US-Standorte von Dunkin’ ausgeweitet werden. Damit betritt der US-Handelskonzern ein Feld, das bisher vor allem von DoorDash und Uber Eats geprägt wird. Beide Dienste arbeiten bereits mit Dunkin’ zusammen.

Für Walmart ist der Schritt mehr als eine Sortimentserweiterung im Liefergeschäft. Der Konzern nutzt seine bestehende Infrastruktur aus Filialnetz, App, Website und Spark-Fahrern, um sich als Plattform für lokalen Handel zu positionieren. Kaffee oder Donut sollen künftig im selben digitalen Warenkorb liegen wie Küchenrolle, Milch und Haushaltsartikel. Damit verbindet Walmart sein Kerngeschäft im E-Commerce mit Restaurantbestellungen und testet, wie weit sich die eigene Lieferreichweite über klassische Handelsware hinaus ausdehnen lässt.

Vom Filialnetz zur Lieferplattform

Ein zentraler Vorteil liegt in Walmarts geografischer Nähe zu vielen Kunden. Nach Angaben des Unternehmens befinden sich Walmart-Filialen im Umkreis von zehn Meilen um 90 Prozent der US-Bevölkerung. Viele dieser Standorte liegen zugleich in der Nähe zahlreicher Restaurants. Daraus entsteht die Möglichkeit, Bestellungen aus Restaurants mit Waren aus Walmart-Märkten zu bündeln. Die Logistik wird damit zum Hebel für ein breiteres lokales Angebot, das nicht allein auf Produkte aus den eigenen Regalen beschränkt ist.