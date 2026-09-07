Wer bei Lieferando schon beim Bestellen Trinkgeld zahlt, soll es zurückbekommen, wenn das Restaurant die Bestellung storniert, berichtet Golem.de. Das Kammergericht Berlin habe nach einer Klage des Verbraucherzentrale Bundesverbands die entsprechende AGB-Klausel gekippt: Sie gestalte den Vertrag einseitig und setze Firmeninteressen missbräuchlich auf Kosten der Kunden durch. Lieferando habe die Klausel bereits gestrichen und erstatte bei Stornierungen seit März automatisch.

Gericht stärkt Kunden bei vorab gezahltem Trinkgeld

Lieferando darf die Erstattung eines vorab gezahlten Trinkgeldes nicht pauschal ausschließen, wenn ein Restaurant die Bestellung storniert. Das hat das Kammergericht Berlin nach einer Klage des Verbraucherzentrale Bundesverbands entschieden, wie Golem.de berichtet. Im Zentrum des Verfahrens stand eine Klausel in den Geschäftsbedingungen. Danach sollte ein Trinkgeld nicht mehr erstattet oder zurückgegeben werden können, sobald Kunden eine Bestätigung über dessen Platzierung erhalten hatten. Das Gericht erklärte diese Regelung für unwirksam.

Nach Auffassung des Kammergerichts handelte es sich um eine einseitige Vertragsgestaltung. Lieferando habe damit versucht, eigene Interessen missbräuchlich auf Kosten der Kunden durchzusetzen. Die Verbraucherschützer argumentierten, ein vorab gezahltes Trinkgeld solle eine erwartete freundliche und schnelle Lieferleistung honorieren. Fällt die Lieferung wegen einer Stornierung durch das Restaurant aus, fehle dafür die Grundlage. Der VZBV bezeichnete es deshalb als unfair und nicht zu rechtfertigen, das Trinkgeld trotzdem einzubehalten.

Lieferando hat die Regelung bereits geändert

Nach Angaben eines Lieferando-Sprechers ist die beanstandete Klausel nicht mehr Teil der Geschäftsbedingungen. Bei Stornierungen erhalten Kunden seit März 2026 automatisch auch das Trinkgeld zurück. Für Erstattungen aus anderen Gründen verweist Lieferando auf den Kundenservice. Für das Unternehmen ist die Änderung damit bereits praktisch umgesetzt, auch wenn das Urteil noch nicht endgültig abgeschlossen ist.