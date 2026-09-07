Spezialisierte Online-Shops verlieren Kunden an der Suchleiste, schreibt Techbullion.com. Wer nur das Problem kenne, nicht den Produktnamen, scheitere an schlüsselwortbasierter Suche. KI könne Anfragen mit mehreren Anforderungen – z.B. Maße, Material, Kompatibilität – deuten und mit Katalogdaten verknüpfen. Voraussetzung seien korrekte, vollständige und einheitlich strukturierte Produktdaten. Nur bei komplexen technischen Entscheidungen bleibe menschliche Beratung nötig.
Spezialisierte Online-Shops verlieren Kundinnen und Kunden häufig bereits an der Suchleiste, berichtet Techbullion.com. Das Problem entsteht vor allem dort, wo Käufer ihr Ziel genau beschreiben können, aber den passenden Produktnamen oder die richtige Kategorie nicht kennen. Eine klassische, schlüsselwortbasierte Suche stößt dann schnell an Grenzen, besonders bei großen Katalogen mit ähnlichen technischen Spezifikationen.
KI kann solche Anfragen genauer deuten. Sie verarbeitet Kundensprache, Produktinformationen, Suchverhalten und frühere Interaktionen, um Anforderungen mit passenden Artikeln zu verbinden. Besonders relevant ist das bei Suchanfragen, die mehrere Bedingungen enthalten: Maße, Material, Kompatibilität, Leistungswerte, Einsatzbereiche oder technische Details. Statt nur exakte Begriffe abzugleichen, erkennt das System den Zusammenhang und ordnet einzelne Anforderungen den Produktdaten zu.
Produktsuche braucht bessere Daten
Der Nutzen hängt stark von der Qualität des Katalogs ab. Produktdaten müssen korrekt, vollständig und einheitlich strukturiert sein, damit KI verlässliche Empfehlungen liefern kann. Fehlen Spezifikationen oder sind sie uneinheitlich gepflegt, bleiben die Signale für das Matching schwach. Gut gepflegte Daten ermöglichen dagegen, Suchergebnisse enger auf konkrete Anforderungen einzugrenzen und Kunden schneller zu relevanten Optionen zu führen.
Für spezialisierte Anbieter im E-Commerce wird damit auch die Analyse der Suchbegriffe wichtiger. Wiederkehrende Formulierungen, technische Anforderungen und Kundensprache zeigen, wo die Suche scheitert und welche Informationen besser sichtbar werden müssen. Diese Erkenntnisse können Kategorien, Filter, Ergebnislisten und Katalogtexte verbessern. Die Website nähert sich dadurch der Sprache der Nutzer an und reduziert die manuelle Prüfung langer Produktlisten.
Suche nach Problem statt Produktname
Ein zentraler Vorteil liegt darin, dass Kunden nicht zwingend den exakten Namen eines Produkts kennen müssen. Viele suchen nach einem Problem, einem gewünschten Ergebnis oder wenigen technischen Bedingungen. KI kann solche Beschreibungen mit Artikeln verknüpfen, sofern der Katalog genügend Kontext liefert: wofür ein Produkt gedacht ist, welche Anforderungen es erfüllt und in welchen Fällen es geeignet ist.
Gerade bei Produkten mit kleinen, aber relevanten Unterschieden kann präzise Suche die Kaufentscheidung absichern. Brandon Black von Ammunition To Go betont, dass Suchergebnisse jene Details treffen müssen, die Kunden tatsächlich beachten. Wenn Anforderungen sauber mit Produktspezifikationen verbunden werden, lassen sich Optionen mit deutlich mehr Sicherheit eingrenzen.
Vollständig ersetzt Technologie die Beratung jedoch nicht. Bei komplexen technischen Entscheidungen, ungewöhnlichen Einsatzfällen oder hoher Unsicherheit bleibt menschliche Expertise nötig. Der nächste Prüfpunkt für spezialisierte Shops ist deshalb klar: ob ihre Produktdaten präzise genug sind, damit KI Anfragen zuverlässig mit Kataloginformationen verknüpfen kann.
Redakteur
David Wöllenstein ist Redakteur bei etailment und „Der Handel“. Er schreibt über E-Commerce, Retail-Technologie und digitale Geschäftsmodelle — zuletzt intensiv über Agentic Commerce und den Einsatz von KI im Handel.Alle Beiträge