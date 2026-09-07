Spezialisierte Online-Shops verlieren Kundinnen und Kunden häufig bereits an der Suchleiste, berichtet Techbullion.com. Das Problem entsteht vor allem dort, wo Käufer ihr Ziel genau beschreiben können, aber den passenden Produktnamen oder die richtige Kategorie nicht kennen. Eine klassische, schlüsselwortbasierte Suche stößt dann schnell an Grenzen, besonders bei großen Katalogen mit ähnlichen technischen Spezifikationen.

KI kann solche Anfragen genauer deuten. Sie verarbeitet Kundensprache, Produktinformationen, Suchverhalten und frühere Interaktionen, um Anforderungen mit passenden Artikeln zu verbinden. Besonders relevant ist das bei Suchanfragen, die mehrere Bedingungen enthalten: Maße, Material, Kompatibilität, Leistungswerte, Einsatzbereiche oder technische Details. Statt nur exakte Begriffe abzugleichen, erkennt das System den Zusammenhang und ordnet einzelne Anforderungen den Produktdaten zu.

Der Nutzen hängt stark von der Qualität des Katalogs ab. Produktdaten müssen korrekt, vollständig und einheitlich strukturiert sein, damit KI verlässliche Empfehlungen liefern kann. Fehlen Spezifikationen oder sind sie uneinheitlich gepflegt, bleiben die Signale für das Matching schwach. Gut gepflegte Daten ermöglichen dagegen, Suchergebnisse enger auf konkrete Anforderungen einzugrenzen und Kunden schneller zu relevanten Optionen zu führen.