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drop2shop betreibt inzwischen mehr als 1.000 Paketshops in Irland und deckt damit jede Grafschaft der Republik ab, berichtet Channelx.world. Zuletzt kamen Galway und Limerick dazu, bis Monatsende peilt der Dienstleister 1.200 Standorte an. Entscheidend seit ein neues Logistikzentrum am Dubliner Airport Business Park: 15 Mio. Euro Investition, rund 9.300 Quadratmeter, 30 Ladetore. Dort wolle das Unternehmen 150 Stellen schaffen.

drop2shop hat sein Paketshop-Netz in der Republik Irland auf mehr als 1.000 Paketshops ausgebaut und erreicht damit erstmals jede Grafschaft des Landes. Zu den jüngsten Eröffnungen zählen Standorte in Galway und Limerick. Wie Channelx.world berichtet, will der Dienstleister bis Ende des Monats auf 1.200 Standorte wachsen. Für Verbraucher und Händler soll der landesweite Ausbau das Abgeben und Abholen von Paketen spürbar vereinfachen. Landesweite Präsenz für Paketabholung und -abgabe Der Ausbau stärkt drop2shops Rolle im irischen Paketmarkt. Das Unternehmen bietet Pick-up- und Drop-off-Services an und macht diese nun flächendeckend verfügbar. Für die Logistik in Irland ist die Abdeckung aller Grafschaften ein relevanter Schritt, weil Paketdienste damit näher an Kunden, Händler und regionale Nachfrage rücken. Der geplante Sprung auf 1.200 Standorte bis Monatsende zeigt zugleich, dass drop2shop den Ausbau kurzfristig weiter beschleunigen will. Hinter drop2shop steht Coll-8, ein unabhängiger Spezialist für Zollabwicklung und Logistikdienstleistungen. Das Unternehmen betreibt neben den Paketshop-Diensten auch integrierte Services wie Zoll-Brokerage, 3PL-Fulfilment und PUDO-Operationen. Nach Angaben des Unternehmens nutzen mehr als 100 Marken die neue Infrastruktur, darunter führende Anbieter aus Mode und Homeware.

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Neues Zentrum am Dubliner Flughafen als Wachstumsmotor Die Expansion folgt auf eine Investition von 15 Mio. Euro in ein neues Logistikzentrum im Airport Business Park in Dublin. Die im Mai eröffnete Anlage umfasst rund 100.000 Quadratfuß, umgerechnet etwa 9.300 Quadratmeter, und verfügt über 30 Ladetore. Sie ist auf höhere Geschwindigkeit und bessere Skalierbarkeit ausgelegt. Damit bündelt Coll-8 zentrale Funktionen für Paketannahme, Paketabgabe, Fulfilment und Zollprozesse an einem strategisch gelegenen Standort. Coll-8-CEO Dave Field bezeichnet das Erreichen von 1.000 drop2shop-Standorten als wichtigen Schritt für das Unternehmen. Die Investitionen in Infrastruktur und Kundenauswahl sollen mehr Komfort für Verbraucher und Händler schaffen. Zugleich sieht Coll-8 Irland durch den Dubliner Standort stärker als strategisches Tor für nationalen und internationalen Handel positioniert. Coll-8 wurde 2019 gegründet und wuchs zuletzt auch durch die Übernahme der Marke durch Evri, den britischen Paketdienstleister. Die digitale Zollabwicklungsplattform von Coll-8 soll automatisierten, schlankeren grenzüberschreitenden Handel ermöglichen und Zustellzeiten für Pakete in der Republik Irland auf bis zu zwei Tage reduzieren. Kurzfristig bleibt der weitere Ausbau messbar: Bis Monatsende stehen 1.200 Standorte im Plan, zudem sollen am Dubliner Zentrum innerhalb von zwölf Monaten 150 Stellen entstehen.

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Redaktion Redaktion etailment Unter dem Namen Redaktion veröffentlicht das Team von etailment.de gemeinsam recherchierte Nachrichten und Analysen aus dem digitalen Handel. Alle Beiträge