Die deutsche European Digital Identity Wallet „d-you“ soll nach aktuellem Plan im Januar 2027 starten. Das berichtet BEVH.org. Deutschland liege damit im Zeitplan, die nationale Wallet bereitzustellen. Für den E-Commerce gilt der geplante Start als wichtiger Schritt, weil digitale Identitäten entlang des gesamten Einkaufsprozesses verlässlicher geprüft werden könnten: von der Kontoerstellung über den Checkout bis zur Übergabe der Ware.

Mehr Sicherheit im Checkout

Der bevh erwartet vor allem bei der Identitätsprüfung konkrete Vorteile. Eine einfachere Verifizierung könne Abbruchraten und Betrugsrisiken senken, bevor, während und nach dem Checkout. Damit würde die Wallet zentrale Schwachstellen im digitalen Handel adressieren: unsichere Kundenprüfung, Reibungsverluste im Kaufprozess und Risiken beim Zahlungsabschluss. Aus Sicht des Verbands stärkt „d-you“ damit die digitale Souveränität und Sicherheit von Endverbrauchern, Bezahldienstleistern und Handel im europäischen Raum.

Birgit Janik, Leiterin Steuern, Finanzen & Controlling beim bevh, bewertet die Wallet als Instrument, das den Onlinehandel entlang der gesamten Prozesskette unterstützen kann. Besonders relevant sind aus Verbandssicht der Zahlungsverkehr und der Know-your-Customer-Prozess. Im Bereich Payment könnten verlässlichere Identitätsdaten dazu beitragen, Transaktionen sicherer zu machen und Prüfprozesse zu verschlanken. Für Händler und Plattformen ergäbe sich daraus langfristig ein operativer Vorteil, sofern die Integration praktikabel umgesetzt wird.