Die deutsche EUDI-Wallet „d-you“ soll nach aktuellem Plan im Januar 2027 starten, meldet BEVH.org. Deutschland liege im Zeitplan. Die einfachere Verifizierung von Identitäten drücke Abbruchraten und Betrugsrisiken rund um den Checkout. Die Akzeptanzpflicht für Händler sehe der Verband zwar durchaus kritisch, erwarte aber langfristig Vorteile: Sicherer Zahlungsverkehr, schlankere Kundenprüfung. Nun müssten vor allem Logistiker die Wallet auf der letzten Meile nutzen, damit beispielsweise Medikamente oder teure Waren sicherer beim Empfänger ankommen könnten.
Die deutsche European Digital Identity Wallet „d-you“ soll nach aktuellem Plan im Januar 2027 starten. Das berichtet BEVH.org. Deutschland liege damit im Zeitplan, die nationale Wallet bereitzustellen. Für den E-Commerce gilt der geplante Start als wichtiger Schritt, weil digitale Identitäten entlang des gesamten Einkaufsprozesses verlässlicher geprüft werden könnten: von der Kontoerstellung über den Checkout bis zur Übergabe der Ware.
Mehr Sicherheit im Checkout
Der bevh erwartet vor allem bei der Identitätsprüfung konkrete Vorteile. Eine einfachere Verifizierung könne Abbruchraten und Betrugsrisiken senken, bevor, während und nach dem Checkout. Damit würde die Wallet zentrale Schwachstellen im digitalen Handel adressieren: unsichere Kundenprüfung, Reibungsverluste im Kaufprozess und Risiken beim Zahlungsabschluss. Aus Sicht des Verbands stärkt „d-you“ damit die digitale Souveränität und Sicherheit von Endverbrauchern, Bezahldienstleistern und Handel im europäischen Raum.
Birgit Janik, Leiterin Steuern, Finanzen & Controlling beim bevh, bewertet die Wallet als Instrument, das den Onlinehandel entlang der gesamten Prozesskette unterstützen kann. Besonders relevant sind aus Verbandssicht der Zahlungsverkehr und der Know-your-Customer-Prozess. Im Bereich Payment könnten verlässlichere Identitätsdaten dazu beitragen, Transaktionen sicherer zu machen und Prüfprozesse zu verschlanken. Für Händler und Plattformen ergäbe sich daraus langfristig ein operativer Vorteil, sofern die Integration praktikabel umgesetzt wird.
Akzeptanzpflicht bleibt ein kritischer Punkt
Die geplante Akzeptanzverpflichtung für Händler sieht der Verband grundsätzlich kritisch. Gleichzeitig überwiegen nach seiner Einschätzung auf längere Sicht die positiven Effekte: sicherer Zahlungsverkehr und ein einfacherer Know-your-Customer-Prozess. Damit verbindet sich die Erwartung, dass die Wallet regulatorische Anforderungen und Nutzerkomfort besser zusammenführt. Für Handelsunternehmen bleibt jedoch relevant, wie aufwendig die technische Einbindung wird und wie reibungslos Kunden die digitale Identität im Alltag einsetzen.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Warenübergabe. Der bevh nennt die letzte Meile ausdrücklich als nächsten wichtigen Anwendungsbereich. Vor allem die Logistik soll „d-you“ bei Zustellungen nutzen, um sensible Güter sicherer an berechtigte Empfänger zu übergeben. Genannt werden Medikamente und Hochpreisprodukte. Gerade bei solchen Sendungen kann eine verlässliche digitale Identitätsprüfung helfen, Fehlzustellungen, Missbrauch und Unsicherheiten bei der Übergabe zu reduzieren.
Nächster Prüfpunkt: Einsatz auf der letzten Meile
Für den Onlinehandel eröffnet „d-you“ damit eine Perspektive, die über den reinen Login oder die Zahlung hinausgeht. Die Wallet soll Vertrauen an mehreren Kontaktpunkten schaffen und zugleich Prozesse vereinfachen. Ob die erwarteten Vorteile tatsächlich greifen, hängt nun stark von der praktischen Nutzung durch Händler, Plattformen, Bezahldienstleister und Zusteller ab. Der konkrete nächste Meilenstein bleibt der geplante Start der deutschen EUDI-Wallet im Januar 2027.
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