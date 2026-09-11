KI gewinnt im Einzelhandel an Akzeptanz, bleibt aus Sicht vieler Verbraucher aber vor allem eine Technologie für den Hintergrund. Wie Retail-News.de unter Berufung auf eine Studie der IFH FÖRDERER berichtet, bewerten Kunden den Einsatz von Künstlicher Intelligenz dort besonders positiv, wo Abläufe schneller, präziser oder verlässlicher werden. Grundlage ist eine bevölkerungsrepräsentative Befragung von 1.000 Konsumenten im Juli 2026.

Die stärkste Zustimmung erhält KI im operativen Maschinenraum des Handels: Für Bestandsmanagement, Logistik und Absatzprognosen votieren jeweils 84 Prozent der Befragten. Auch im Marketing und in der Werbung erwarten 78 Prozent KI-Anwendungen, 72 Prozent rechnen mit Automatisierung in Geschäften. Die Ergebnisse zeigen eine klare Akzeptanz für Systeme, die Verfügbarkeit, Planung und Prozesse verbessern, ohne den persönlichen Kontakt unmittelbar zu ersetzen.

Akzeptanz endet häufiger im direkten Kundenkontakt

Deutlich zurückhaltender fällt die Bewertung aus, sobald KI in Beratung und Kundenservice eingesetzt wird. Nur 45 Prozent der Befragten sehen diesen Einsatz positiv. Damit verläuft die Grenze weniger zwischen digital und analog als zwischen unterstützender Prozessoptimierung und unmittelbarer Beziehung zum Kunden. Bei Fragen, Reklamationen, komplexen Problemen oder persönlichen Kaufentscheidungen bleibt der menschliche Ansprechpartner aus Verbrauchersicht klar im Vorteil.