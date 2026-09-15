Seit April führt die KI-Agentin Luna einen Laden in San Francisco, berichtet T3n.de. Nach fünf Monaten sei das Startbudget von 100.000 Dollar auf gut 60.000 zusammengeschmolzen, bei Einnahmen von rund 20.000 Dollar. Luna bestelle, bepreise und plane die Schichten; ein Sachbuch für 48 statt 25 Dollar allerdings dürfte den Absatz bremsen. Beim Personal punkte Luna hingegen: 27 Verspätungen seien ohne Verwarnung geblieben, auch habe sie großzügig freie Tage gewährt.
In San Francisco testet das KI-Startup Andon Labs seit April 2026, wie weit sich ein stationäres Geschäft von einer Software führen lässt. Die von Andon Labs entwickelte Agentin Luna arbeitet laut Vorgabe rund um die Uhr und steuert zentrale Abläufe des Ladens: Banking, E-Mails, Buchhaltung, Überwachungskameras, Einkauf, Preisgestaltung und Dienstplanung. Über das Experiment berichtet T3n.de; weitere Details nennt Spiegel Online.
Die Zwischenbilanz nach rund fünf Monaten fällt wirtschaftlich ernüchternd aus. Von einem Startbudget über 100.000 Dollar sind gut 60.000 Dollar übrig. Die Einnahmen liegen bei rund 20.000 Dollar, während allein für die eingesetzte KI etwa 20.000 Dollar Kosten anfallen, die Andon Labs an den Claude-Entwickler Anthropic zahlen muss. Damit zeigt der Versuch, wie anspruchsvoll der Übergang von autonomen Entscheidungen zu profitabler Ladenführung bleibt.
Autonomie mit Schwächen im Tagesgeschäft
Luna verfügt über ungewöhnlich weitreichende Kontrolle. Sie soll das Logo selbst entwickelt haben, Produkte bestellen, Preise festlegen und menschliche Mitarbeiter:innen einteilen. Im Sortiment finden sich auch Waren lokaler Künstler:innen und Händler:innen, etwa Keramik oder Kinderbücher. Viele andere Produkte bezieht der Laden laut einem Mitarbeiter vor allem über den E-Commerce-Konzern Amazon.
Ein Problem liegt offenbar in der Preisgestaltung. Für das Sachbuch „The Making of the Atomic Bomb“ von Richard Rhodes verlangt Luna im Geschäft 48 Dollar, obwohl der reguläre Verkaufspreis bei 25 Dollar liegt. Solche Aufschläge dürften den Absatz bremsen und erklären mit, warum die Einnahmen bislang hinter den Erwartungen zurückbleiben. Die wirtschaftliche Leistung wirkt damit schwach, obwohl die Agentin operativ viele Aufgaben übernimmt, die im klassischen Einzelhandel verteilt wären.
Als Führungskraft freundlich, aber risikoreich
Andon Labs betrachtet das Projekt ausdrücklich auch als Test für KI-gestützte Führung. In diesem Bereich schneidet Luna aus Sicht der Angestellten offenbar besser ab. Ihre Nachrichten zur Dienstplanung sind bemüht freundlich formuliert, Bitten um freie Tage beantwortet sie großzügig. Bei Verspätungen zeigt sie ebenfalls Nachsicht: In 27 dokumentierten Fällen soll es keine Verwarnung gegeben haben.
Diese Milde hat jedoch Grenzen. Laut Spiegel Online musste Andon Labs bereits mehrfach eingreifen, weil Luna arbeitsrechtliche Vorgaben nicht zuverlässig berücksichtigte, sofern Mitarbeiter:innen nicht selbst darauf achteten. Eine typische Reaktion auf eine angekündigte Verspätung lautete demnach: „Kein Stress, komm gut an. Wenn jemand vor dem Laden wartet, wird er für ein paar Minuten überleben“. Für Beschäftigte ist das angenehm; für den Betreiber entstehen daraus Fragen nach Kontrolle, Haftung und Verlässlichkeit.
Andon-Labs-Gründer Lukas Petersson bewertet die Freundlichkeit der KI gegenüber den Mitarbeiter:innen positiv. Zugleich verweist er auf Tests, in denen rücksichtslosere Modelle profitabler waren. Das Experiment legt damit einen klaren Zielkonflikt offen: stärkere Profitoptimierung kann das Betriebsergebnis verbessern, aber die Führungsqualität verändern. Der nächste Prüfpunkt bleibt die weitere Entwicklung von Umsatz, Kosten und Personalsteuerung nach dem bisherigen Budgetrückgang um knapp 40 Prozent.
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