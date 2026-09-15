In San Francisco testet das KI-Startup Andon Labs seit April 2026, wie weit sich ein stationäres Geschäft von einer Software führen lässt. Die von Andon Labs entwickelte Agentin Luna arbeitet laut Vorgabe rund um die Uhr und steuert zentrale Abläufe des Ladens: Banking, E-Mails, Buchhaltung, Überwachungskameras, Einkauf, Preisgestaltung und Dienstplanung. Über das Experiment berichtet T3n.de; weitere Details nennt Spiegel Online.

Die Zwischenbilanz nach rund fünf Monaten fällt wirtschaftlich ernüchternd aus. Von einem Startbudget über 100.000 Dollar sind gut 60.000 Dollar übrig. Die Einnahmen liegen bei rund 20.000 Dollar, während allein für die eingesetzte KI etwa 20.000 Dollar Kosten anfallen, die Andon Labs an den Claude-Entwickler Anthropic zahlen muss. Damit zeigt der Versuch, wie anspruchsvoll der Übergang von autonomen Entscheidungen zu profitabler Ladenführung bleibt.

Autonomie mit Schwächen im Tagesgeschäft

Luna verfügt über ungewöhnlich weitreichende Kontrolle. Sie soll das Logo selbst entwickelt haben, Produkte bestellen, Preise festlegen und menschliche Mitarbeiter:innen einteilen. Im Sortiment finden sich auch Waren lokaler Künstler:innen und Händler:innen, etwa Keramik oder Kinderbücher. Viele andere Produkte bezieht der Laden laut einem Mitarbeiter vor allem über den E-Commerce-Konzern Amazon.