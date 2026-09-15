Instacart und Shipt schicken KI-Assistenten in den Lebensmitteleinkauf, berichtet Grocerydive.com. Instacarts „Clementine“ und „Ask Shipt“ füllten den Warenkorb auf Basis von Texteingaben oder hochgeladenen Fotos. Clementine ziehe Vorlieben, frühere Käufe und den Lagerbestand des gewählten Ladens heran, liefere Rezepte und bestelle Gewohntes nach. Ask Shipt erkenne Zutaten auf Fotos von Gerichten, plane Partymenüs und halte sich an Budgetgrenzen. Den fertigen Korb könnten Kunden vor dem Bezahlen noch korrigieren.
Instacart und Shipt testen den nächsten Schritt im digitalen Lebensmitteleinkauf: Beide Anbieter schicken KI-gestützte Einkaufsassistenten in den Warenkorb. Wie berichtet Grocerydive.com, sollen Instacarts „Clementine“ und „Ask Shipt“ Einkäufe künftig auf Basis von Texteingaben oder Fotos vorbereiten. Kunden müssen damit nicht mehr zwingend einzelne Produkte suchen, sondern können Wünsche, Gerichte oder Anlässe beschreiben und daraus einen Warenkorb erstellen lassen.
Vom Wunsch zum Warenkorb
Instacarts Assistent „Clementine“ kombiniert mehrere Informationsquellen: persönliche Vorlieben, frühere Käufe und den Lagerbestand des gewählten Ladens. Daraus kann das System Vorschläge ableiten, Gewohntes nachbestellen und Rezepte liefern. Der Ansatz verschiebt den Online-Einkauf im Lebensmittelbereich stärker in Richtung dialogbasierter Planung. Statt einer klassischen Produktsuche rückt die Frage in den Vordergrund, was der Kunde kochen, ersetzen oder erneut kaufen möchte.
„Ask Shipt“ setzt ebenfalls auf Assistenz, geht aber besonders stark über Bilder und Anlässe. Der Dienst soll Zutaten auf hochgeladenen Fotos von Gerichten erkennen, daraus Einkaufsvorschläge entwickeln und Partymenüs planen. Zusätzlich berücksichtigt er Budgetgrenzen. Damit wird der Einkauf stärker an Situationen ausgerichtet: ein Foto, ein Menüwunsch oder ein Kostenrahmen können reichen, um den ersten Warenkorb zu füllen.
Automatisierung mit Kontrollschritt
Beide Angebote folgen demselben Grundprinzip: Die KI übernimmt die Vorarbeit, der Kunde behält die Kontrolle. Der fertige Warenkorb kann laut Beschreibung vor dem Bezahlen korrigiert werden. Das ist im Lebensmittelhandel besonders relevant, weil Marken, Mengen, Frischeprodukte und Ersatzartikel stark von persönlichen Gewohnheiten abhängen. Die Assistenten sollen daher nicht blind bestellen, sondern Vorschläge liefern, die vor dem Abschluss überprüft werden können.
Für den Handel zeigt der Vorstoß, wie sich digitale Services rund um die Kaufentscheidung verändern können. Relevanter werden Daten zu Vorlieben, Wiederholungskäufen und Verfügbarkeit im jeweiligen Markt. Instacart betont bei Clementine die Verbindung aus früherem Verhalten und aktuellem Lagerbestand; Shipt stellt bei Ask Shipt die Bilderkennung, Menüplanung und Budgetorientierung heraus. Beide Systeme zielen darauf, Reibung aus dem Lebensmitteleinkauf zu nehmen und den Warenkorb schneller aufzubauen.
Offen bleibt, wie zuverlässig die Assistenten im Alltag mit unklaren Wünschen, fehlenden Produkten oder sehr spezifischen Präferenzen umgehen. Fest steht nach den vorliegenden Angaben: Instacart und Shipt machen den Lebensmittel-Warenkorb stärker zu einem KI-gestützten Planungsvorgang – mit Texteingaben, hochgeladenen Fotos und einer abschließenden Prüfung durch die Kunden vor dem Checkout.
etailment
Unter dem Namen Redaktion veröffentlicht das Team von etailment.de gemeinsam recherchierte Nachrichten und Analysen aus dem digitalen Handel.Alle Beiträge