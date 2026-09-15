Instacart und Shipt testen den nächsten Schritt im digitalen Lebensmitteleinkauf: Beide Anbieter schicken KI-gestützte Einkaufsassistenten in den Warenkorb. Wie berichtet Grocerydive.com, sollen Instacarts „Clementine“ und „Ask Shipt“ Einkäufe künftig auf Basis von Texteingaben oder Fotos vorbereiten. Kunden müssen damit nicht mehr zwingend einzelne Produkte suchen, sondern können Wünsche, Gerichte oder Anlässe beschreiben und daraus einen Warenkorb erstellen lassen.

Vom Wunsch zum Warenkorb

Instacarts Assistent „Clementine“ kombiniert mehrere Informationsquellen: persönliche Vorlieben, frühere Käufe und den Lagerbestand des gewählten Ladens. Daraus kann das System Vorschläge ableiten, Gewohntes nachbestellen und Rezepte liefern. Der Ansatz verschiebt den Online-Einkauf im Lebensmittelbereich stärker in Richtung dialogbasierter Planung. Statt einer klassischen Produktsuche rückt die Frage in den Vordergrund, was der Kunde kochen, ersetzen oder erneut kaufen möchte.

„Ask Shipt“ setzt ebenfalls auf Assistenz, geht aber besonders stark über Bilder und Anlässe. Der Dienst soll Zutaten auf hochgeladenen Fotos von Gerichten erkennen, daraus Einkaufsvorschläge entwickeln und Partymenüs planen. Zusätzlich berücksichtigt er Budgetgrenzen. Damit wird der Einkauf stärker an Situationen ausgerichtet: ein Foto, ein Menüwunsch oder ein Kostenrahmen können reichen, um den ersten Warenkorb zu füllen.