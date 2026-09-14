KI wird für junge Käufer zur Einkaufsroutine

Deutsche Jugendliche greifen bei Produktsuche und Kaufentscheidung deutlich häufiger zu KI als ihre Eltern. Laut eine Studie von Mastercard nutzen sie entsprechende Anwendungen etwa doppelt so oft, wenn sie sich über Produkte informieren oder eine Kaufentscheidung vorbereiten. Damit zeigt sich ein klarer Altersunterschied im digitalen Einkaufsverhalten: Für jüngere Konsumenten ist KI bereits ein naheliegendes Recherchewerkzeug, während ältere Zielgruppen sie seltener in den Einkaufsprozess einbeziehen.

Besonders deutlich wird die Entwicklung an der Nutzung in den vergangenen zwölf Monaten. 79,9 Prozent der befragten Jugendlichen in Deutschland hätten mindestens einmal per KI recherchiert. Die Zahl beschreibt keine Randerscheinung, sondern eine breite Alltagserfahrung in der jungen Zielgruppe. KI rückt damit in die Nähe etablierter digitaler Informationsquellen, wenn es darum geht, Produkte zu vergleichen, Einschätzungen einzuholen oder eine Kaufentscheidung vorzubereiten.

Erwartungen an die nächsten fünf Jahre

Auch der Blick nach vorn fällt deutlich aus. 29,8 Prozent der Jugendlichen in Deutschland erwarten, dass KI binnen fünf Jahren zu einer ihrer wichtigsten Einkaufsformen gehören wird. In Großbritannien liegt dieser Wert mit 45,7 Prozent noch höher. Der Vergleich zeigt, dass die Akzeptanz von KI im Einkauf zwar international unterschiedlich stark ausgeprägt ist, der Trend aber in beiden Märkten sichtbar wird.