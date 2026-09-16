Rewe liefert Lebensmittel auch über Wolt, Uber Eats und Lieferando aus, berichtet Retail-News.de. In Köln bringe Wolt Einkäufe aus zunächst fünf Filialen, Uber Eats starte in Frankfurt am Main, Lieferando in Hamburg und Jena. Das Personal kommissioniere im Markt aus 5.000 bis 9.000 Artikeln, die letzte Meile übernehme der jeweilige Dienst. Rewe halte rund ein Fünftel an Flink und öffne sein Filialnetz trotzdem der Konkurrenz. Noch 2026 solle das Angebot weitere Großstädte erreichen.
Rewe weitet seine schnelle Lebensmittellieferung aus und arbeitet dafür parallel mit Wolt, Uber Eats und Lieferando zusammen. Wie Retail-News.de berichtet, startet Wolt in Köln zunächst mit fünf Rewe-Märkten. Uber Eats beginnt in Frankfurt am Main, Lieferando in Hamburg und Jena. Bestellungen sollen je nach Standort aus 5.000 bis 9.000 Artikeln bestehen können und innerhalb von maximal einer Stunde bei den Kunden eintreffen.
Das Modell nutzt bestehende Supermärkte als Ausgangspunkt. Rewe-Mitarbeiter stellen die Bestellungen direkt im Markt zusammen. Die letzte Meile übernehmen die jeweiligen Plattformpartner. Damit verbindet der Händler seine stationäre Infrastruktur mit externer Logistik und erreicht zusätzliche Nachfrage, ohne selbst flächendeckend neue Kurierkapazitäten aufzubauen.
Mehrere Plattformen statt exklusiver Partnerschaft
Strategisch auffällig ist die Breite der Kooperationen. Rewe hält weiterhin rund ein Fünftel am Schnelllieferdienst Flink und beliefert das Unternehmen mit Teilen seines Sortiments. Zugleich öffnet der Konzern sein Filialnetz für konkurrierende Anbieter. Wolt, Uber Eats und Lieferando werden damit zu zusätzlichen digitalen Vertriebskanälen für den Lebensmitteleinkauf.
Die „Rewe Sofort-Lieferung“ basiert auf einem Multi-Plattform-Modell. Kundinnen und Kunden sollen dort erreicht werden, wo spontane Bestellungen bereits entstehen. Für Rewe entsteht ein digitales Portfolio aus eigenem Lieferservice, Abholservice und externen Plattformen. Der Konzern lenkt damit nicht jede Nachfrage ausschließlich auf die eigenen Kanäle, behält aber zentrale Teile der Wertschöpfung im eigenen Beschaffungs- und Filialsystem.
Filialnetz wird zum dezentralen Fulfillment-System
Ein zentraler Vorteil liegt im vorhandenen Marktbestand. Rewe betreibt bundesweit rund 3.800 Märkte, mehr als 2.200 Standorte verfügen bereits über Prozesse für den Abholservice. Viele Abläufe für Kommissionierung und Bereitstellung digitaler Bestellungen sind damit vorhanden. Geeignete Filialen können schrittweise als dezentrale Fulfillment-Standorte für Plattformbestellungen genutzt werden.
Das Sortiment umfasst Waren des täglichen Bedarfs, darunter Obst und Gemüse, Molkereiprodukte, Tiefkühlware und Convenience-Artikel. Nach bisherigen Erfahrungen zählen genau diese Kategorien zu den besonders häufig nachgefragten Produkten im schnellen Liefergeschäft. Die Sofort-Lieferung adressiert damit andere Nutzungssituationen als der klassische Online-Einkauf für den geplanten Wocheneinkauf.
Für Rewe reduziert die breitere Plattformstrategie die Abhängigkeit von einzelnen Kanälen. Gleichzeitig kann der Händler zusätzliche Reichweite in Großstädten erschließen und seine bestehenden Märkte stärker in digitale Einkaufsprozesse einbinden. Die nächsten Schritte sind bereits benannt: Noch 2026 soll das Angebot weitere Großstädte erreichen, perspektivisch auch kleinere und mittelgroße Städte.
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