Rewe weitet seine schnelle Lebensmittellieferung aus und arbeitet dafür parallel mit Wolt, Uber Eats und Lieferando zusammen. Wie Retail-News.de berichtet, startet Wolt in Köln zunächst mit fünf Rewe-Märkten. Uber Eats beginnt in Frankfurt am Main, Lieferando in Hamburg und Jena. Bestellungen sollen je nach Standort aus 5.000 bis 9.000 Artikeln bestehen können und innerhalb von maximal einer Stunde bei den Kunden eintreffen.

Das Modell nutzt bestehende Supermärkte als Ausgangspunkt. Rewe-Mitarbeiter stellen die Bestellungen direkt im Markt zusammen. Die letzte Meile übernehmen die jeweiligen Plattformpartner. Damit verbindet der Händler seine stationäre Infrastruktur mit externer Logistik und erreicht zusätzliche Nachfrage, ohne selbst flächendeckend neue Kurierkapazitäten aufzubauen.

Mehrere Plattformen statt exklusiver Partnerschaft

Strategisch auffällig ist die Breite der Kooperationen. Rewe hält weiterhin rund ein Fünftel am Schnelllieferdienst Flink und beliefert das Unternehmen mit Teilen seines Sortiments. Zugleich öffnet der Konzern sein Filialnetz für konkurrierende Anbieter. Wolt, Uber Eats und Lieferando werden damit zu zusätzlichen digitalen Vertriebskanälen für den Lebensmitteleinkauf.