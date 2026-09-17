Eine Studie der Northwestern University und Minty zeigt eine deutliche Verschiebung bei den geplanten Ausgaben im digitalen Handel: Marketing-Entscheider im E-Commerce wollen 63 Prozent ihrer zusätzlichen Budgets in KI-Shoppingtools sowie in Cashback- und Spar-Apps lenken. Klassische Digitalwerbung verliert damit im Vergleich zu neuen, näher am Kaufprozess liegenden Kanälen an Gewicht.

KI wird zum Einstieg in die Produktsuche

Der zentrale Treiber dieser Entwicklung ist ein verändertes Such- und Einkaufsverhalten. Kunden lassen zunehmend KI-Systeme nach Rabatten, Cashback-Angeboten und günstigeren Alternativen suchen. Damit rückt die Frage in den Vordergrund, wie Marken und Händler in solchen assistierten Kaufprozessen sichtbar bleiben. Für viele Entscheider wird der Kontakt zum Kunden weniger über klassische Anzeigenlogik definiert, sondern über Tools, die unmittelbar bei Preisvergleich, Sparpotenzial und Produktauswahl helfen.

Nach Angaben der Studie sehen zwei Drittel der 150 befragten Entscheider KI im kommenden Jahr als wichtigstes Tor zum Kunden. Mehr als die Hälfte dieser Gruppe verbindet den Einsatz von KI ausdrücklich mit Spar-Apps. Das deutet darauf hin, dass automatisierte Produktempfehlungen und preisorientierte Einkaufshilfen zunehmend zusammen gedacht werden. Für das Marketing im Onlinehandel verschiebt sich damit der Fokus: Relevanz entsteht stärker dort, wo Kaufabsicht, Preisinteresse und digitale Assistenz zusammentreffen.