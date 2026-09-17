Der Online-Händler Alza.at bindet Klarna als Zahlungsdienst ein, berichtet Medianet.at. Wer auf der Website oder in der App bestelle, könne ab sofort direkt, binnen 30 Tagen, in drei zinsfreien Raten oder per Finanzierung zahlen. In Wien liefere der Händler bereits 53 Prozent der Bestellungen an Abholstationen oder Paketautomaten.

Der Online-Händler Alza.at erweitert in Österreich seine Zahlungsoptionen und arbeitet dafür künftig mit Klarna zusammen, berichtet Medianet.at. Kundinnen und Kunden können Einkäufe auf der Website sowie in der Alza-App ab sofort direkt bezahlen, innerhalb von 30 Tagen begleichen, in drei zinsfreien Raten zahlen oder eine Finanzierung wählen. Für Alza ist die Kooperation ein weiterer Schritt, um den Checkout flexibler zu gestalten und mehr Auswahl bei der Bezahlung anzubieten.

Mehr Auswahl beim Bezahlen

Die Einbindung von Klarna stärkt Alzas Position im österreichischen Onlinehandel, insbesondere bei größeren Anschaffungen. Nach Angaben des Unternehmens wird der Dienst unter anderem für Mobiltelefone, Spielekonsolen und Haushaltsgeräte genutzt. Klarna kann laut Alza-Geschäftsführer Lukáš Mikolášek grundsätzlich für jeden Einkauf eingesetzt werden. Damit rückt Payment stärker in den Mittelpunkt des Einkaufserlebnisses: Die Kasse soll weniger Hürde sein und Kundinnen und Kunden mehr Kontrolle über den Zahlungszeitpunkt geben.

Klarna-Österreich-Chef Florian Dutter bezeichnet Alza als einen der sichtbarsten Namen im österreichischen Online-Handel. Die Kundschaft kaufe dort Produkte von Elektronik über Haushaltsgeräte bis zu Eigenmarken. Mit der neuen Lösung könne sie am Ende des Bestellprozesses jene Zahlungsmethode auswählen, die am besten zur jeweiligen Situation passt. Im Zentrum steht damit mehr Zahlungsflexibilität bei Bestellungen über Webshop und App.