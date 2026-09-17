Mytheresa setzt Wachstumskurs im Luxussegment fort

Die Münchner Luxusmode-Plattform Mytheresa meldet für das vierte Geschäftsquartal bis Ende Juni weiteres zweistelliges Wachstum. Laut Pressemitteilung legte der Umsatz währungsbereinigt um 10,2 Prozent zu. Damit bleibt Mytheresa auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld auf Expansionskurs und stützt die Entwicklung der gesamten LuxExperience-Gruppe.

Für die Gruppe weist das Unternehmen im Quartal einen Umsatz von 653,6 Mio. Euro aus. Das entspricht einem Plus von 6,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Die Zahlen zeigen, dass das Wachstum breiter getragen wird als zuvor: Neben Mytheresa trugen auch Net-a-Porter und Mr Porter zur positiven Entwicklung bei. Beide Plattformen hätten erstmals seit der Übernahme wieder zugelegt.

Integration zeigt erste operative Wirkung

Besonders relevant ist die Entwicklung bei Net-a-Porter und Mr Porter. Nach Angaben des Unternehmens erzielten die beiden Plattformen erstmals seit der Übernahme ein positives bereinigtes Ebitda. Damit rückt neben dem Umsatzwachstum auch die operative Profitabilität stärker in den Fokus. Für die LuxExperience-Gruppe ist das ein wichtiger Hinweis darauf, dass die Integration der übernommenen Geschäfte erste messbare Ergebnisse liefert.