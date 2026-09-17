Die Münchner Luxusmode-Plattform Mytheresa wächst laut Pressemitteilung weiter zweistellig: Im vierten Geschäftsquartal bis Ende Juni stieg der Umsatz währungsbereinigt um 10,2 Prozent. Die gesamte LuxExperience-Gruppe habe 653,6 Mio. Euro umgesetzt, 6,1 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Net-a-Porter und Mr Porter hätten erstmals seit der Übernahme zugelegt und ein positives bereinigtes Ebitda erzielt.
Mytheresa setzt Wachstumskurs im Luxussegment fort
Die Münchner Luxusmode-Plattform Mytheresa meldet für das vierte Geschäftsquartal bis Ende Juni weiteres zweistelliges Wachstum. Laut Pressemitteilung legte der Umsatz währungsbereinigt um 10,2 Prozent zu. Damit bleibt Mytheresa auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld auf Expansionskurs und stützt die Entwicklung der gesamten LuxExperience-Gruppe.
Für die Gruppe weist das Unternehmen im Quartal einen Umsatz von 653,6 Mio. Euro aus. Das entspricht einem Plus von 6,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Die Zahlen zeigen, dass das Wachstum breiter getragen wird als zuvor: Neben Mytheresa trugen auch Net-a-Porter und Mr Porter zur positiven Entwicklung bei. Beide Plattformen hätten erstmals seit der Übernahme wieder zugelegt.
Integration zeigt erste operative Wirkung
Besonders relevant ist die Entwicklung bei Net-a-Porter und Mr Porter. Nach Angaben des Unternehmens erzielten die beiden Plattformen erstmals seit der Übernahme ein positives bereinigtes Ebitda. Damit rückt neben dem Umsatzwachstum auch die operative Profitabilität stärker in den Fokus. Für die LuxExperience-Gruppe ist das ein wichtiger Hinweis darauf, dass die Integration der übernommenen Geschäfte erste messbare Ergebnisse liefert.
Mytheresa bleibt innerhalb der Gruppe der Wachstumstreiber. Das zweistellige Plus unterstreicht die Positionierung der Münchner Plattform im Luxussegment der Mode. Zugleich verdeutlicht die Quartalsentwicklung, dass LuxExperience den Ausbau des Geschäfts mit einer Verbesserung der Ergebnisqualität verbinden will. Die Kombination aus währungsbereinigtem Wachstum und positivem bereinigtem Ebitda bei den übernommenen Plattformen bildet die zentrale Botschaft der vorgelegten Zahlen.
Ausblick richtet sich auf das Geschäftsjahr 2027
Die Mitteilung stellt LuxExperience nach dem vierten Quartal als Gruppe dar, die für das Geschäftsjahr 2027 auf beschleunigtes Wachstum bei Umsatz und Ergebnis ausgerichtet ist. Konkrete zusätzliche Kennzahlen über die genannten Quartalswerte hinaus werden im vorliegenden Auszug nicht genannt. Belegt sind damit vor allem drei Punkte: Mytheresa wächst weiter zweistellig, die Gruppe steigert ihren Quartalsumsatz um 6,1 Prozent, und Net-a-Porter sowie Mr Porter erreichen erstmals seit der Übernahme eine positive bereinigte Profitabilität.
Für die weitere Bewertung kommt es nun darauf an, ob sich diese Entwicklung im neuen Geschäftsjahr fortsetzt. Der nächste Prüfpunkt ist die Entwicklung von LuxExperience im Geschäftsjahr 2027 nach einem vierten Geschäftsquartal bis Ende Juni mit 653,6 Mio. Euro Umsatz.
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