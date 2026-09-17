Digitalwirtschaft wird zum Schwergewicht der deutschen Volkswirtschaft

Die Digitalwirtschaft erwirtschaftet in Deutschland jährlich 481,5 Milliarden Euro und erreicht damit knapp zwölf Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung. Das geht aus einer Untersuchung des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW) und des Mannheimer Forschungsinstituts ISTARI.AI hervor, über die T3N.de berichtet. Der Befund verschiebt die Perspektive auf die deutsche Wirtschaftsstruktur: Digitale Geschäftsmodelle haben eine Größenordnung erreicht, die klassische Leitindustrien deutlich übertrifft.

Im Vergleich zum Automobilbau fällt der Abstand besonders deutlich aus. Während die Autobranche laut den genannten Daten des Statistischen Bundesamtes üblicherweise auf rund 4,5 bis 5 Prozent der Bruttowertschöpfung kommt, liegt die Digitalwirtschaft bei 11,91 Prozent. Bezieht man zusätzlich klassische Sektoren ein, die tiefgreifend digital transformiert wurden, steigt die digital geprägte Wertschöpfung auf mehr als 1,01 Billionen Euro. Das entspricht über einem Viertel der Wirtschaftsleistung in Deutschland.

229.000 Firmen mit digitaler Wertschöpfung

Für den Report wurden Webpräsenzen und Geschäftsaktivitäten von rund 1,4 Millionen Unternehmen analysiert. Ziel war eine Einordnung nach tatsächlicher Tätigkeit, unabhängig von oft veralteten statistischen Branchencodes. Demnach umfasst die digitale Wirtschaft rund 229.000 Unternehmen. Davon zählen 63.000 Betriebe mit rein digitalen Produkten wie Software oder Plattformen zur Kernwirtschaft. Sie erwirtschaften rund 192 Milliarden Euro.