Shein hat in Lebanon, Indiana, ein hochautomatisiertes Verteilzentrum mit rund 68.500 Quadratmetern eröffnet, berichtet Digitalcommerce360.com. Damit komme der Modehändler im Bundesstaat auf gut 232.000 Quadratmeter und momentan 1.300 Beschäftigte, doch hunderte weitere Stellen sollen noch folgen. Der Ausbau folge knapp zwei Wochen nach dem Börsengang in Hongkong, bei dem Shein mit 26,5 Mrd. Dollar bewertet worden sei.
Shein baut sein US-Fulfillment deutlich aus: In Lebanon im Bundesstaat Indiana hat der in Singapur ansässige Online-Marktplatz ein hochautomatisiertes Verteilzentrum eröffnet. Die neue Anlage umfasst 737.000 Quadratfuß, umgerechnet rund 68.500 Quadratmeter. Digitalcommerce360.com berichtet, dass Shein damit in Indiana auf mehr als 2,5 Millionen Quadratfuß kommt. Das entspricht gut 232.000 Quadratmetern.
Indiana wird zum zentralen Fulfillment-Standort
Der Standort soll Sheins Logistik in den USA agiler, belastbarer und leistungsfähiger machen. Nach Unternehmensangaben arbeiten bereits 1.300 Beschäftigte für Shein in Indiana. Mit dem neuen Lager sollen in der Region weitere hundert Stellen entstehen. Shein hatte 2022 begonnen, Indiana als Knotenpunkt seines US-Fulfillment-Netzwerks aufzubauen. Die neue Anlage soll nun weiteres Wachstum unterstützen und die Abwicklung von Bestellungen verbessern.
Shein-Präsident George Chiao bezeichnete die Investition als Ausdruck des langfristigen Engagements im Bundesstaat. Er verwies auf die Zusammenarbeit mit Beschäftigten, Partnern und lokalen Entscheidungsträgern. Zugleich stellte das Unternehmen in Aussicht, seine Präsenz in Indiana weiter auszubauen. Die Eröffnung ist damit Teil einer größeren Expansion, die Shein in den USA trotz regulatorischer und politischer Hürden vorantreibt.
Ausbau kurz nach dem Börsengang in Hongkong
Der Schritt fällt in eine neue Unternehmensphase: Weniger als zwei Wochen zuvor hatte Shein seinen Börsengang in Hongkong gestartet. Die Bewertung lag laut Bericht bei rund 26,5 Milliarden Dollar. Damit blieb sie deutlich unter der privaten Bewertung von 100 Milliarden Dollar, die Shein 2022 erreicht hatte. Zuvor hatte das Unternehmen vertraulich einen Börsengang in den USA angestrebt und später auch London geprüft. Politische Widerstände und Kritik erschwerten diese Pläne.
Auch das Ende der De-minimis-Ausnahmen in den USA belastet Sheins Geschäftsmodell. Dennoch verweist der Marktplatz auf eine große internationale Reichweite: Im September nannte Shein hunderte Millionen aktive Kunden und Verkäufe in etwa 160 Märkten. In der Datenbank von Digital Commerce 360 für globale Online-Marktplätze wird Shein auf Rang 67 geführt, gemessen am Bruttowarenwert von Drittanbietern.
Wachstum auch durch Übernahmen
Parallel zum Ausbau der Fulfillment-Struktur setzt Shein auf Zukäufe. Im Mai vereinbarte das Unternehmen die Übernahme der US-Modemarke Everlane für 100 Millionen Dollar. Everlane wird von Digital Commerce 360 als Händler für Bekleidung und Accessoires eingeordnet und belegt Rang 265 in der Top-1000-Datenbank der größten nordamerikanischen Onlinehändler. In den neuen AI Rankings von Digital Commerce 360 wurde Everlane zudem auf Rang 4 geführt. Für Shein stehen damit operative Skalierung, Markenportfolio und internationale Reichweite zugleich im Fokus — konkret sichtbar am neuen Lager in Indiana mit 737.000 Quadratfuß Fläche.
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