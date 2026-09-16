Shein baut sein US-Fulfillment deutlich aus: In Lebanon im Bundesstaat Indiana hat der in Singapur ansässige Online-Marktplatz ein hochautomatisiertes Verteilzentrum eröffnet. Die neue Anlage umfasst 737.000 Quadratfuß, umgerechnet rund 68.500 Quadratmeter. Digitalcommerce360.com berichtet, dass Shein damit in Indiana auf mehr als 2,5 Millionen Quadratfuß kommt. Das entspricht gut 232.000 Quadratmetern.

Indiana wird zum zentralen Fulfillment-Standort

Der Standort soll Sheins Logistik in den USA agiler, belastbarer und leistungsfähiger machen. Nach Unternehmensangaben arbeiten bereits 1.300 Beschäftigte für Shein in Indiana. Mit dem neuen Lager sollen in der Region weitere hundert Stellen entstehen. Shein hatte 2022 begonnen, Indiana als Knotenpunkt seines US-Fulfillment-Netzwerks aufzubauen. Die neue Anlage soll nun weiteres Wachstum unterstützen und die Abwicklung von Bestellungen verbessern.

Shein-Präsident George Chiao bezeichnete die Investition als Ausdruck des langfristigen Engagements im Bundesstaat. Er verwies auf die Zusammenarbeit mit Beschäftigten, Partnern und lokalen Entscheidungsträgern. Zugleich stellte das Unternehmen in Aussicht, seine Präsenz in Indiana weiter auszubauen. Die Eröffnung ist damit Teil einer größeren Expansion, die Shein in den USA trotz regulatorischer und politischer Hürden vorantreibt.