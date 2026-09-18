Costco liefert sein volles Sortiment in allen 47 Bundesstaaten, in denen es vertreten ist, auch über Uber Eats aus, berichtet Digitalcommerce360.com. Bislang beschränkte sich die Kooperation auf 17 Staaten, nun seien knapp 600 Märkte angeschlossen. Kunden bestellten per Mitgliedsnummer und erhielten Rabatt über das Abo-Programm „Uber One“. Instacart und DoorDash blieben aber weiter an Bord. Laut Costco dauere die Zustellung im Schnitt 45 Minuten. Der Lieferdienst wachse schneller als das Digitalgeschäft mit seinem Plus von 22,6 Prozent.

Costco weitet Same-Day-Delivery mit Uber Eats deutlich aus

Costco baut seine Lieferstrategie in den USA massiv aus: Das volle Warehouse-Sortiment ist nun in allen 47 Bundesstaaten, in denen der Händler vertreten ist, über Uber Eats verfügbar, berichtet Digitalcommerce360.com. Die Kooperation wächst damit von zuvor 17 Staaten auf knapp 600 Märkte. Für Costco ist der Schritt Teil einer breiteren Zustelloffensive, mit der das Unternehmen seine Same-Day-Angebote über mehrere Partner absichert.

Kunden bestellen in der Uber-Eats-App über ihre Costco-Mitgliedsnummer und können zwischen Sofortlieferung und geplanter Zustellung wählen. Zugleich verzahnen beide Unternehmen ihre Mitgliedschaftsprogramme stärker: Costco-Mitglieder erhalten im ersten Jahr 50 Prozent Rabatt auf eine jährliche Uber-One-Mitgliedschaft, danach 20 Prozent. Uber One umfasst unter anderem entfallende Liefergebühren, Preisvorteile bei Fahrten und Bestellungen sowie exklusive Aktionen. Zusätzlich sind Uber- und Uber-Eats-Geschenkkarten vergünstigt bei Costco und auf Costco.com erhältlich. Verbraucher können außerdem direkt über Uber Eats eine Costco-Mitgliedschaft kaufen und 30 Prozent auf ihre erste Bestellung sparen.

Mehr Partner statt Abhängigkeit von einem Lieferdienst

Die neue Reichweite über Uber Eats ersetzt bestehende Partner nicht. Instacart bleibt ein wichtiger Bestandteil der Costco-Zustellung, auch DoorDash ist weiter eingebunden. Damit verteilt der Händler seine Logistik im letzten Zustellabschnitt auf mehrere Plattformen und stärkt die Verfügbarkeit kurzfristiger Lieferfenster. Instacart betreibt zudem über seine Storefront-Pro-Plattform und Fulfillment-Lösungen die Same-Day-Websites von Costco in Frankreich und Spanien. Dort bestellen Mitglieder direkt über Costco-Websites statt über die Instacart-App.

Auch international ist Uber Eats bereits in das Costco-Netz eingebunden. Hunderte Standorte sind über die Plattform in Kanada, Frankreich, Japan, Spanien, Taiwan und Mexiko verfügbar. Die US-Ausweitung fügt sich damit in eine größere Partnerschaft ein, die aus Sicht von Uber zeigen soll, wie die Plattform Einzelhändler bei alltäglichen Einkaufsbedürfnissen unterstützen kann. Für Costco geht es zugleich um zusätzliche Bequemlichkeit für Mitglieder und eine breitere Abdeckung im E-Commerce.

Zustellung wächst schneller als das Digitalgeschäft

Costco betont, dass Same-Day-Delivery inzwischen ein besonders dynamischer Geschäftsbereich ist. Finanzchef Gary Millerchip sagte im März im Earnings Call zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026, die taggleiche Lieferung über Instacart, Uber Eats und DoorDash wachse schneller als das gesamte Digitalgeschäft. Dieses legte im Jahresvergleich bereits um 22,6 Prozent zu. CEO Ron Vachris nannte die Same-Day-Delivery im Mai eine wirksame Möglichkeit, Mitgliedern mehr Komfort zu bieten.

Nach Unternehmensangaben liegt die durchschnittliche Lieferzeit in den USA inzwischen bei 45 Minuten. Die Kundenzufriedenheit wird mit 4,8 von 5 Punkten angegeben. Costco sieht den Service außerdem als Treiber der Loyalität, da häufig besonders ausgabestarke Mitglieder darauf zurückgreifen. In der Top-2000-Datenbank von Digital Commerce 360 rangiert Costco auf Platz 7 der größten Onlinehändler Nordamerikas nach jährlichen E-Commerce-Umsätzen und ist dort der viertgrößte Mass Merchant. Der nächste Prüfpunkt bleibt, wie stark die breitere Uber-Eats-Verfügbarkeit die Same-Day-Nutzung über die Marke von 600 angeschlossenen Standorten hinaus skaliert.