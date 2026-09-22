Der B2B-Vertrieb steht unter wachsendem Tempo- und Effizienzdruck. Laut aktuellem B2BEST Barometer von ECC KÖLN, synaigy und Intershop halten 74 Prozent der befragten Unternehmen das Risiko für hoch, Kunden zu verlieren, wenn Anfragen nicht noch am selben Tag beantwortet werden. Retail-News.de verweist dabei auf eine zentrale Spannung: Während Kunden schnellere Reaktionen erwarten, bremsen interne Verwaltungs- und Abstimmungsprozesse vielerorts den Vertrieb aus.

Kundenerwartungen steigen durch digitale Standards

Die Erwartungen an kurze Reaktionszeiten werden nach Einschätzung der befragten Großhändler und Hersteller zusätzlich durch KI geprägt. 77 Prozent beobachten, dass Künstliche Intelligenz die Ansprüche an Geschwindigkeit erhöht hat. Zugleich bleibt persönliche Beratung im B2B-Geschäft ein wichtiger Faktor: 71 Prozent der Unternehmen betrachten individuelle Betreuung als unverzichtbar und wollen sie durch digitale sowie KI-gestützte Angebote ergänzen. Grundlage der Erhebung ist eine Befragung von 200 Großhändlern und Herstellern.

Administration bindet erhebliche Vertriebszeit

Ein Kernproblem liegt in wiederkehrenden, administrativen Aufgaben. 39 Prozent der Unternehmen verwenden mehr als 40 Prozent ihrer Vertriebszeit auf solche Tätigkeiten. Bei acht Prozent beanspruchen sie sogar mehr als 60 Prozent der verfügbaren Zeit. Als größte Bremse nennen 39 Prozent den hohen manuellen Aufwand bei Angebots- und Auftragserfassung. Fehlende Verknüpfungen zwischen Vertrieb, Onlineshop, ERP und CRM folgen mit 34 Prozent, komplexe interne Abstimmungen mit 33 Prozent.