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Online-Händler brauchen für bessere Entscheidungen keine zusätzlichen Daten, sondern einen klügeren Blick auf die vorhandenen, argumentiert Techbullion.com. Jeder Produktaufruf, jede Suche, jeder abgebrochene Warenkorb sende Signale. KI könne Traffic, Konversionen und Kaufverhalten verknüpfen und zeigen, welcher Artikel viele Besucher anlocke, aber kaum Käufer finde. So könne sie auch im Lager helfen, zwischen vergriffenen Rennern und kapitalbindenden Ladenhütern zu steuern. Zudem könne sie Ausreißer früher entdecken als der klassische Report.

Online-Shops erzeugen laufend Daten: Produktaufrufe, Suchanfragen, Käufe, Retouren, abgebrochene Warenkörbe und Lagerbewegungen. Der Nutzen entsteht jedoch erst, wenn diese Informationen richtig eingeordnet werden. Techbullion.com argumentiert, dass Online-Händler dafür keine zusätzliche Datensammlung brauchen, sondern einen besseren Zugriff auf vorhandene Store-Daten. KI kann Routinedaten bündeln, Muster sichtbar machen und Teams entlasten, die sonst große Datenmengen manuell auswerten müssten. Kundenverhalten wird lesbarer Jede Interaktion im Shop sendet Hinweise darauf, was Kundinnen und Kunden interessiert. Gesehene Produkte, untersuchte Kategorien, Suchbegriffe und spätere Käufe ergeben zusammen ein Bild, das einzeln betrachtet oft unklar bleibt. KI-Systeme können diese Signale des Kundenverhaltens gemeinsam auswerten und wiederkehrende Muster erkennen. So kann ein Händler etwa feststellen, dass Käufer eines Produkttyps kurz darauf häufig eine andere Kategorie betrachten. Solche Erkenntnisse können Empfehlungen, Kampagnen, Sortimentsschwerpunkte und die Präsentation im Shop beeinflussen. Auch Produktentscheidungen werden präziser, wenn Verkaufszahlen nicht isoliert betrachtet werden. Ein Artikel kann viele Besucher anziehen, aber nur wenige Käufe auslösen. Ein anderer konvertiert zuverlässig, obwohl er weniger Traffic erhält. Manche Produkte landen regelmäßig im Warenkorb und werden dennoch nicht gekauft, andere funktionieren vor allem saisonal. KI kann Traffic, Engagement und Conversion zusammenführen und dadurch zeigen, welche Artikel Aufmerksamkeit verdienen, wo Preis- oder Präsentationsfragen bestehen und welche Produkte im Katalog höher priorisiert werden könnten.

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Bessere Planung für Lager und Marketing In der Bestandsplanung geht es um die Balance zwischen Verfügbarkeit und Kapitalbindung. Zu wenig Ware kann Umsatz kosten, zu viel Bestand bindet Geld in langsam drehenden Produkten. Historische Verkaufsdaten bleiben wichtig, reichen aber allein nicht immer aus, weil Nachfrage durch Saison, Kampagnen und wechselnde Kundeninteressen beeinflusst wird. KI-gestützte Analysen können aktuelle Shop-Aktivität mit früheren Mustern verbinden und Hinweise liefern, welche Waren eher nachbestellt werden müssen und welche genauer geprüft werden sollten. Das Ziel ist keine exakte Vorhersage jedes einzelnen Kaufs, sondern eine stärkere Grundlage für Bestandsplanung und Priorisierung. Ähnlich gilt das für Marketing. Digitale Kampagnen liefern Klicks, Impressionen, Conversion-Daten, Akquisitionskosten und Informationen zur Customer Journey. Werden diese Kennzahlen getrennt betrachtet, bleibt der Gesamtzusammenhang oft schwach. KI kann Kampagnenleistung mit Verhalten im Shop verbinden: Welche Anzeigen bringen Käufer statt bloßer Besucher? Welche Produkte sprechen bestimmte Gruppen an? An welchen Stellen brechen Nutzer den Kaufprozess ab? Dadurch verlagert sich der Blick von reinem Traffic auf belastbarere Hinweise zu Nachfrage und Umsatzqualität. Schnellere Reaktion auf Abweichungen Ein weiterer Vorteil liegt in der Geschwindigkeit. Klassische Reports zeigen Auffälligkeiten oft erst, nachdem sie geprüft wurden. KI kann Veränderungen in laufenden Daten früher markieren, etwa ungewöhnliche Bewegungen bei Nachfrage, Warenkörben, Conversion oder Lagerstatus. Für Online-Händler entsteht damit ein operatives Frühwarnsystem, das Ausreißer schneller sichtbar macht und Entscheidungen näher an die tatsächliche Shop-Entwicklung rückt. Der nächste Prüfpunkt liegt darin, solche Analysen konsequent in Preissteuerung, Sortiment, Kampagnenplanung und Lagersteuerung zu integrieren.

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Redaktion Redaktion etailment Unter dem Namen Redaktion veröffentlicht das Team von etailment.de gemeinsam recherchierte Nachrichten und Analysen aus dem digitalen Handel. Alle Beiträge