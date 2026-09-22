Amazon sperrt seit Sonntagabend Metas KI-Assistenten Muse von seinem Marktplatz aus, berichtet Winfuture.de. Der Agent vergleiche Preise, fülle Warenkörbe und schließe Käufe ab, gebe sich dabei nicht als Maschine zu erkennen. Genau das verlange Amazon aber von Shopping-Bots. Zudem befürchte der Händler, Muse könne Zugangsdaten abgreifen. Winfuture vermutet ein handfesteres Motiv: Wer per Agent einkaufe, überspringe Produktseiten samt gesponserter Artikel. Wirtschaftlich wichtig: Amazon setzte im vergangenen Jahr rund 59 Mrd. Euro mit Werbung um.

Nach Amazons Darstellung sind Einkaufs-Bots grundsätzlich möglich, sofern sie klare Bedingungen erfüllen. Sie müssen sich eindeutig als automatisierte Programme ausweisen. Außerdem verlangt der Konzern die Möglichkeit, den Zugriff solcher Systeme abzulehnen oder zu blockieren. Muse soll diese Anforderungen nach Amazons Einschätzung nicht erfüllen.

Muse ist als KI -Agent darauf ausgelegt, Aufgaben im Namen von Anwendern zu erledigen. Dazu zählen Preisvergleiche, das Befüllen von Warenkörben und der direkte Kaufabschluss. Amazon beanstandet vor allem, dass das Programm nicht als Maschine erkennbar auftrete und ohne vorherige Absprache auf den Marktplatz zugreife.

Amazon hat den Zugriff von Metas neuem KI-Assistenten Muse auf seinen Marktplatz blockiert. Seit Sonntagabend erhalten Nutzer beim Versuch, über das Tool automatisiert einzukaufen, einen Warnhinweis. Der Konzern verweist auf Verstöße gegen die Nutzungsbedingungen, wie Winfuture.de berichtet.

Der Fall zeigt, wie stark sich der Online-Einkauf durch autonome Assistenten verändern könnte. Wenn ein Agent Produkte vergleicht und Transaktionen selbst abschließt, verschiebt sich der Kontakt zwischen Plattform, Händler und Kunde. Produktseiten, Empfehlungen und gesponserte Platzierungen würden dabei weniger sichtbar.

Sicherheitsbedenken und Werbegeschäft

Amazon verweist auch auf Risiken für die Privatsphäre. Der Händler befürchtet, Muse könne Zugangsdaten auslesen und speichern. Meta hält dem entgegen, sensible Daten würden durch isolierte virtuelle Maschinen und ein Überwachungssystem geschützt. Passwörter blieben nach Angaben der Entwickler sicher verwahrt.

Neben der Sicherheitsfrage steht ein wirtschaftlicher Konflikt im Raum. Automatisierte Käufe könnten reguläre Produktseiten umgehen und damit gesponserte Artikel ausblenden. Für Amazon ist das besonders relevant, weil der Konzern im vergangenen Jahr rund 59 Milliarden Euro mit Werbung erzielte. Dieses Geschäft wäre betroffen, wenn Nutzer immer häufiger über externe Agenten einkaufen.

Amazon nutzt selbst einen Assistenten namens Buy for Me, der laut Darstellung die Plattformregeln respektiert. Gegen unautorisierte Zugriffe geht das Unternehmen bereits länger vor. Im vergangenen Jahr klagte Amazon gegen den Suchmaschinenanbieter Perplexity, um das Auslesen von Produktdaten zu unterbinden.

Der Streit um Muse markiert damit einen frühen Belastungstest für agentenbasierte Einkaufssysteme. Offen bleibt, ob Meta technische Anpassungen vornimmt oder ob Amazon seine Regeln für externe Shopping-Bots weiter verschärft. Der konkrete Maßstab bleibt vorerst Amazons Vorgabe: Bots müssen sich ausweisen und blockierbar sein.