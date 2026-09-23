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Google schaltet die KI-Suche in Gmail weltweit für zahlende Nutzer frei, berichtet ITMagazine.ch. Die Funktion beantworte Fragen in natürlicher Sprache und fasse Informationen aus mehreren Konversationen zusammen; etwa zu offenen Rechnungen oder anstehenden Geschäftsreisen. Der Haken: Gmail müsse auf Englisch eingestellt sein. Berechtigt seien die Business- und Enterprise-Tarife von Workspace sowie Privatkunden mit Google AI Plus, Pro oder Ultra. In Unternehmen müsse zudem ein Administrator Gemini für Gmail freischalten.

Google weitet die KI-Suche in Gmail weltweit aus. Wie ITMagazine.ch berichtet, steht die Funktion nun weltweit für zahlende Nutzer zur Verfügung. Sie richtet sich an Anwender, die in ihren E-Mails schneller konkrete Informationen finden wollen, ohne einzelne Nachrichten oder ganze Gesprächsverläufe manuell zu durchsuchen. Der neue Ansatz setzt auf Fragen in natürlicher Sprache. Nutzer können Gmail also so ansprechen, wie sie eine Frage an eine Person formulieren würden. Die Suche soll daraufhin passende Informationen aus mehreren Konversationen zusammenführen. Genannt werden etwa offene Rechnungen oder anstehende Geschäftsreisen. Damit verschiebt sich die Suche in Gmail von der reinen Stichwortabfrage hin zu einer stärker kontextbezogenen Auswertung von E-Mail-Inhalten. Natürliche Sprache statt klassischer Suche Für den Arbeitsalltag kann die Funktion vor allem dort relevant sein, wo Informationen über mehrere Nachrichten verteilt sind. Statt einzelne Threads zu öffnen, kann eine Frage an Gmail genügen, um den Stand eines Vorgangs zusammenzufassen. Die Funktion soll Informationen aus mehreren Konversationen bündeln und so Antworten liefern, die über eine einzelne E-Mail hinausgehen.

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Technisch ist die Neuerung Teil des Ausbaus von KI-Funktionen in Google-Diensten. Im Mittelpunkt steht hier jedoch kein allgemeiner Chatbot, sondern eine Suche innerhalb des persönlichen oder beruflichen Postfachs. Der praktische Nutzen hängt deshalb stark davon ab, ob die gesuchten Informationen tatsächlich in Gmail-Konversationen vorhanden sind und ob die Funktion im jeweiligen Konto verfügbar ist. Die Freischaltung ist an klare Voraussetzungen gebunden. Gmail muss auf Englisch eingestellt sein. Außerdem ist die KI-Suche nicht für alle Nutzer offen. Berechtigt sind laut Bericht die Business- und Enterprise-Tarife von Google Workspace. Auf privater Seite erhalten Kunden mit Google AI Plus, Pro oder Ultra Zugriff. Verfügbarkeit hängt vom Konto und der Freigabe ab In Unternehmen kommt eine weitere Bedingung hinzu: Ein Administrator muss Gemini für Gmail freischalten. Erst dann kann die Funktion in der jeweiligen Organisation genutzt werden. Für Teams bedeutet das, dass die weltweite Verfügbarkeit allein noch keinen automatischen Zugriff garantiert. Maßgeblich bleiben Tarif, Spracheinstellung und die interne Freigabe. Für zahlende Nutzer markiert die Erweiterung einen weiteren Schritt hin zu E-Mail-Postfächern, die Inhalte nicht bloß speichern, sondern aktiv auswerten und zusammenfassen. Der konkrete Startpunkt ist klar umrissen: Die KI-Suche in Gmail ist weltweit verfügbar, sofern ein berechtigter Tarif besteht, Gmail auf Englisch läuft und in Firmenkonten Gemini durch einen Administrator aktiviert wurde.

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Redaktion Redaktion etailment Unter dem Namen Redaktion veröffentlicht das Team von etailment.de gemeinsam recherchierte Nachrichten und Analysen aus dem digitalen Handel. Alle Beiträge